Кокорин включен в заявку «Зенита-2» на сбор в Турции. Сегодня его переход анонсировал владелец «Сочи»

Нападающий Александр Кокорин отправится на ближайший сбор «Зенита-2», который пройдет в Турции.
28-летнего футболиста включили в заявку команды, о чем сообщает публикация фарм-клуба в твиттере.
Ранее владелец «Сочи» Борис Ротенберг заявил, что ему удалось уговорить Кокорина присоединиться к его команде до закрытия трансферного окна.
- Контракт форварда с «Зенитом» истекает летом.
- Сбор «Зенита-2» продлится с 13 по 28 февраля.
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Источник: Официальный твиттер «Зенита-2»