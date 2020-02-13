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  • Кокорин включен в заявку «Зенита-2» на сбор в Турции. Сегодня его переход анонсировал владелец «Сочи»

Кокорин включен в заявку «Зенита-2» на сбор в Турции. Сегодня его переход анонсировал владелец «Сочи»

13 февраля 2020, 11:37
4

Нападающий Александр Кокорин отправится на ближайший сбор «Зенита-2», который пройдет в Турции.

28-летнего футболиста включили в заявку команды, о чем сообщает публикация фарм-клуба в твиттере.

Ранее владелец «Сочи» Борис Ротенберг заявил, что ему удалось уговорить Кокорина присоединиться к его команде до закрытия трансферного окна.

  • Контракт форварда с «Зенитом» истекает летом.
  • Сбор «Зенита-2» продлится с 13 по 28 февраля.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Официальный твиттер «Зенита-2»
Россия. ПФЛ. Зона Запад Зенит-2 Кокорин Александр
Комментарии (4)
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Александр Питер
1581586085
Война немцы.
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афоня72
1581591163
Да в Сочах сезон доиграет, к бабке не ходи.
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Saracen Jr
1581595505
Пусть наполовинки разделится, одна туда, другая сюда
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Hektor 84
1581615989
Та задолбали уже! Сначала пишут одно, через час опровергают. Сказал агент, потом Орлов, следом Рубашко, Буланов, Ротенберг, Медведев, Кокоша, мама Кокоши. И каждый свое лепит! И на день по нескольку раз. Каждая пятая новость о Кокоше. Бомбардир опубликуйте новость когда перейдет куда нибудь! Нах эти сплетни тут. Сайт превратился в передачу Малахова!
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