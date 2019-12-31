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    Кокорин включен в заявку «Зенита-2» на сбор в Турции. Сегодня его переход анонсировал владелец «Сочи»

    Нападающий Александр Кокорин отправится на ближайший сбор «Зенита-2», который пройдет в Турции.

    28-летнего футболиста включили в заявку команды, о чем сообщает публикация фарм-клуба в твиттере.

    Ранее владелец «Сочи» Борис Ротенберг заявил, что ему удалось уговорить Кокорина присоединиться к его команде до закрытия трансферного окна.

    • Контракт форварда с «Зенитом» истекает летом.
    • Сбор «Зенита-2» продлится с 13 по 28 февраля.

    Источник: Официальный твиттер «Зенита-2»

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