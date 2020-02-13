Кокорин включен в заявку «Зенита-2» на сбор в Турции. Сегодня его переход анонсировал владелец «Сочи»

Нападающий Александр Кокорин отправится на ближайший сбор «Зенита-2», который пройдет в Турции.

28-летнего футболиста включили в заявку команды, о чем сообщает публикация фарм-клуба в твиттере.

Ранее владелец «Сочи» Борис Ротенберг заявил, что ему удалось уговорить Кокорина присоединиться к его команде до закрытия трансферного окна.

Контракт форварда с «Зенитом» истекает летом.

Сбор «Зенита-2» продлится с 13 по 28 февраля.