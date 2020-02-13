Sky Sports: «Манчестер Сити» не воспользуется приоритетным правом выкупа Санчо

Вингер дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо не вернется в «Манчестер Сити», сообщает Sky Sports.

У английского клуба есть приоритетное право обратного выкупа футболиста, однако, по информации источника, манкунианцы не заинтересованы в его возвращении.

«Сити» не собирается препятствовать переходу 19-летнего игрока в другую команду АПЛ грядущим летом.

«Боруссия» готова продать англичанина за 100 миллионов фунтов. Купить Санчо хотят «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

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