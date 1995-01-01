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    Sky Sports: «Манчестер Сити» не воспользуется приоритетным правом выкупа Санчо

    Вингер дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо не вернется в «Манчестер Сити», сообщает Sky Sports.

    У английского клуба есть приоритетное право обратного выкупа футболиста, однако, по информации источника, манкунианцы не заинтересованы в его возвращении.

    «Сити» не собирается препятствовать переходу 19-летнего игрока в другую команду АПЛ грядущим летом.

    «Боруссия» готова продать англичанина за 100 миллионов фунтов. Купить Санчо хотят «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

    Mirror: Санчо дал согласие на летний трансфер в «Манчестер Юнайтед»

    Источник: Sky Sports

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