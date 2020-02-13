Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Sky Sports: «Манчестер Сити» не воспользуется приоритетным правом выкупа Санчо

Sky Sports: «Манчестер Сити» не воспользуется приоритетным правом выкупа Санчо

13 февраля 2020, 07:37

Вингер дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо не вернется в «Манчестер Сити», сообщает Sky Sports.

У английского клуба есть приоритетное право обратного выкупа футболиста, однако, по информации источника, манкунианцы не заинтересованы в его возвращении.

«Сити» не собирается препятствовать переходу 19-летнего игрока в другую команду АПЛ грядущим летом.

«Боруссия» готова продать англичанина за 100 миллионов фунтов. Купить Санчо хотят «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Mirror: Санчо дал согласие на летний трансфер в «Манчестер Юнайтед»

Источник: Sky Sports
Англия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Манчестер Сити Боруссия Д Санчо Джейдон
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+