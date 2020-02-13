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  • Mirror: Санчо дал согласие на летний трансфер в «Манчестер Юнайтед»

Mirror: Санчо дал согласие на летний трансфер в «Манчестер Юнайтед»

13 февраля 2020, 00:17
7

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо определился с местом продолжения карьеры: футболист дал согласие на летний переход в «Манчестер Юнайтед», ради которого англичанин готов отказаться от других предложений.

Как пишет Mirror, Санчо будет зарабатывать в «Юнайтед» 200 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Стоимость игрока – 120 миллионов евро.

  • В сезоне Бундеслиги, помимо 14 передач, Санчо забил 12 голов.
  • Санчо интересуется «Челси».
  • «Юнайтед» в АПЛ идет восьмым – вне зоны еврокубков.

Источник: Mirror
Англия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Боруссия Д Манчестер Юнайтед Санчо Джейдон
Комментарии (7)
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nemmeks
1581560607
П...ц Джедаю
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Nikoo
1581561623
Санчес, Погба, Фред, Марсяль тоже выбрали МЮ...Всем видно как теперь они играют. Санчо по их стопам идёт
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zigbert
1581687656
В Боруссии он один из лидеров. Дороговат даже для МЮ. Возможно рассчитывают кого то продать.
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