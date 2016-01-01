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    Mirror: Санчо дал согласие на летний трансфер в «Манчестер Юнайтед»

    Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо определился с местом продолжения карьеры: футболист дал согласие на летний переход в «Манчестер Юнайтед», ради которого англичанин готов отказаться от других предложений.

    Как пишет Mirror, Санчо будет зарабатывать в «Юнайтед» 200 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Стоимость игрока – 120 миллионов евро.

    • В сезоне Бундеслиги, помимо 14 передач, Санчо забил 12 голов.
    • Санчо интересуется «Челси».
    • «Юнайтед» в АПЛ идет восьмым – вне зоны еврокубков.

    Источник: Mirror

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