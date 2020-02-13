Mirror: Санчо дал согласие на летний трансфер в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо определился с местом продолжения карьеры: футболист дал согласие на летний переход в «Манчестер Юнайтед», ради которого англичанин готов отказаться от других предложений.

Как пишет Mirror, Санчо будет зарабатывать в «Юнайтед» 200 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Стоимость игрока – 120 миллионов евро.