The Sun: Санчо впечатлил Абрамовича и россиянин готов потратить на покупку игрока 100+ миллионов

Владелец «Челси» Роман Абрамович одобрил трансфер полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо. Хавбек своей игрой впечатлил российского бизнесмена, который готов потратить на приобретение футболиста более 100 миллионов евро.

«Челси» рассматривает Санчо как замену ушедшему летом в мадридский «Реал» Эдену Азару, который в 2012 году также перешел в лондонский клуб из зарубежного чемпионата (из Лиги 1).