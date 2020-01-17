The Sun: Санчо впечатлил Абрамовича и россиянин готов потратить на покупку игрока 100+ миллионов

надо бы ,а то челси так до уровня арсенала скатится.. совсем он выбыл из топ клубов как сити ливерпуль и даже ТТХ по составу. там тупо даже атаковать и забивать некому, вся надежда на одного малого, которого лэмпард достал из молодежки ... так себе для топ клуба.
Владелец «Челси» Роман Абрамович одобрил трансфер полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо. Хавбек своей игрой впечатлил российского бизнесмена, который готов потратить на приобретение футболиста более 100 миллионов евро.
«Челси» рассматривает Санчо как замену ушедшему летом в мадридский «Реал» Эдену Азару, который в 2012 году также перешел в лондонский клуб из зарубежного чемпионата (из Лиги 1).
- В текущем сезоне Санчо провел за «Боруссию» 24 матча, забил 12 голов и сделал 13 ассистов.
- «Боруссия» в Бундеслиге идет на четвертом месте.
- Другой претендент на Санчо – «Манчестер Юнайтед».