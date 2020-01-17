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    The Sun: Санчо впечатлил Абрамовича и россиянин готов потратить на покупку игрока 100+ миллионов

    Владелец «Челси» Роман Абрамович одобрил трансфер полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо. Хавбек своей игрой впечатлил российского бизнесмена, который готов потратить на приобретение футболиста более 100 миллионов евро.

    «Челси» рассматривает Санчо как замену ушедшему летом в мадридский «Реал» Эдену Азару, который в 2012 году также перешел в лондонский клуб из зарубежного чемпионата (из Лиги 1).

    Источник: The Sun

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    17.01.2020 21:19
    Комментарии1
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      Рейтинг: +9195

      DeStar 10 часов назад

      надо бы ,а то челси так до уровня арсенала скатится.. совсем он выбыл из топ клубов как сити ливерпуль и даже ТТХ по составу. там тупо даже атаковать и забивать некому, вся надежда на одного малого, которого лэмпард достал из молодежки ... так себе для топ клуба.

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