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    The Times: «Боруссия» летом потребует за Санчо 100+ миллионов. Игроком интересуется «Манчестер Юнайтед» и другие клубы

    Дортмундская «Боруссия» готова летом продать полузащитника Джейдона Санчо. Немцы будут требовать за футболиста не менее 100 миллионов фунтов стерлингов, зная, что к нему есть интерес в родной Англии, пишет The Times.

    На футболиста претендует «Манчестер Юнайтед» и другие клубы. Рыночная цена на Санчо – 120 миллионов евро.

    • В текущем сезоне Санчо провел за «Боруссию» 24 матча, забил 12 голов и сделал 13 ассистов.
    • «Боруссия» в Бундеслиге идет на четвертом месте.
    • «Манчестер Юнайтед» в АПЛ занимает пятую строчку.

    Источник: The Times

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