The Times: «Боруссия» летом потребует за Санчо 100+ миллионов. Игроком интересуется «Манчестер Юнайтед» и другие клубы

Дортмундская «Боруссия» готова летом продать полузащитника Джейдона Санчо. Немцы будут требовать за футболиста не менее 100 миллионов фунтов стерлингов, зная, что к нему есть интерес в родной Англии, пишет The Times.

На футболиста претендует «Манчестер Юнайтед» и другие клубы. Рыночная цена на Санчо – 120 миллионов евро.