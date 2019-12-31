The Times: «Боруссия» летом потребует за Санчо 100+ миллионов. Игроком интересуется «Манчестер Юнайтед» и другие клубы

Дортмундская «Боруссия» готова летом продать полузащитника Джейдона Санчо. Немцы будут требовать за футболиста не менее 100 миллионов фунтов стерлингов, зная, что к нему есть интерес в родной Англии, пишет The Times.
На футболиста претендует «Манчестер Юнайтед» и другие клубы. Рыночная цена на Санчо – 120 миллионов евро.
- В текущем сезоне Санчо провел за «Боруссию» 24 матча, забил 12 голов и сделал 13 ассистов.
- «Боруссия» в Бундеслиге идет на четвертом месте.
- «Манчестер Юнайтед» в АПЛ занимает пятую строчку.
Источник: The Times