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  • The Times: «Боруссия» летом потребует за Санчо 100+ миллионов. Игроком интересуется «Манчестер Юнайтед» и другие клубы

The Times: «Боруссия» летом потребует за Санчо 100+ миллионов. Игроком интересуется «Манчестер Юнайтед» и другие клубы

31 декабря 2019, 10:48

Дортмундская «Боруссия» готова летом продать полузащитника Джейдона Санчо. Немцы будут требовать за футболиста не менее 100 миллионов фунтов стерлингов, зная, что к нему есть интерес в родной Англии, пишет The Times.

На футболиста претендует «Манчестер Юнайтед» и другие клубы. Рыночная цена на Санчо – 120 миллионов евро.

  • В текущем сезоне Санчо провел за «Боруссию» 24 матча, забил 12 голов и сделал 13 ассистов.
  • «Боруссия» в Бундеслиге идет на четвертом месте.
  • «Манчестер Юнайтед» в АПЛ занимает пятую строчку.

Источник: The Times
Англия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Боруссия Д Манчестер Юнайтед Санчо Джейдон
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