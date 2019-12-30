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  • The Times: Санчо выбирает между «Манчестер Юнайтед» и испанскими клубами

The Times: Санчо выбирает между «Манчестер Юнайтед» и испанскими клубами

30 декабря 2019, 11:19
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Вингер дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо, скорее всего, покинет клуб следующим летом.

По информации The Times, немецкий клуб готов продать англичанина, поскольку им удалось усилить атаку форвардом Эрлингом Браутом Холандом.

Сам футболист склоняется к продолжению карьеры в Испании, однако также намерен выслушать предложение «Манчестер Юнайтед».

  • В текущем сезоне Санчо провел за «Боруссию» 24 матча, забил 12 голов и сделал 13 ассистов.
  • Его рыночная стоимость – 120 миллионов евро.

Источник: The Times
Германия. Бундеслига Боруссия Д Манчестер Юнайтед Санчо Джейдон
Комментарии (1)
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LOKOfanatik19
1577696908
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