The Times: Санчо выбирает между «Манчестер Юнайтед» и испанскими клубами

Вингер дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо, скорее всего, покинет клуб следующим летом.

По информации The Times, немецкий клуб готов продать англичанина, поскольку им удалось усилить атаку форвардом Эрлингом Браутом Холандом.

Сам футболист склоняется к продолжению карьеры в Испании, однако также намерен выслушать предложение «Манчестер Юнайтед».