Главные новости дня. Умер Валерий Рейнгольд, РФС отдаст школам деньги за Головина

РФС: «Надеемся, что «Монако» перечислит деньги за Головина в ближайшее время. Их разделят между школами».
Умер Валерий Рейнгольд.
«Ювентус» продлил контракт с Щесны.
GFFN: Усман Дембеле пропустит остаток сезона и Евро-2020.
Marca: «Барселона» планирует подписать Виллиана Жозе до конца недели.
Ротенберг: «Сочи» – последний вариант Кокорина перезагрузить карьеру. Он готов перейти».
Тиньков – о спонсорстве РПЛ: «У «Тинькофф» бюджет на маркетинг 10 миллиардов – пусть как хотят, так и тратят. А я пока смотрю АПЛ».
Metaratings: Кикнадзе согласовал с правлением «Локо» отставку Семина. Смолов отказался играть за команду из-за тренера.
Три года Зозули в Испании: постоянные угрозы, обвинения в нацизме, остановки матчей, слезы в перерыве
Источник: Бомбардир.ру