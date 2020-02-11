Главные новости дня. Умер Валерий Рейнгольд, РФС отдаст школам деньги за Головина

РФС: «Надеемся, что «Монако» перечислит деньги за Головина в ближайшее время. Их разделят между школами».

Умер Валерий Рейнгольд.

«Ювентус» продлил контракт с Щесны.

GFFN: Усман Дембеле пропустит остаток сезона и Евро-2020.

Marca: «Барселона» планирует подписать Виллиана Жозе до конца недели.

Ротенберг: «Сочи» – последний вариант Кокорина перезагрузить карьеру. Он готов перейти».

Тиньков – о спонсорстве РПЛ: «У «Тинькофф» бюджет на маркетинг 10 миллиардов – пусть как хотят, так и тратят. А я пока смотрю АПЛ».

Metaratings: Кикнадзе согласовал с правлением «Локо» отставку Семина. Смолов отказался играть за команду из-за тренера.

Три года Зозули в Испании: постоянные угрозы, обвинения в нацизме, остановки матчей, слезы в перерыве