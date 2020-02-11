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Главные новости дня. Умер Валерий Рейнгольд, РФС отдаст школам деньги за Головина

11 февраля 2020, 21:33

РФС: «Надеемся, что «Монако» перечислит деньги за Головина в ближайшее время. Их разделят между школами».

Умер Валерий Рейнгольд.

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Тиньков – о спонсорстве РПЛ: «У «Тинькофф» бюджет на маркетинг 10 миллиардов – пусть как хотят, так и тратят. А я пока смотрю АПЛ».

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Источник: Бомбардир.ру
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