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    Тиньков – о спонсорстве РПЛ: «У «Тинькофф» бюджет на маркетинг 10 миллиардов – пусть как хотят, так и тратят. А я пока смотрю АПЛ»

    Учредитель «Тинькофф Банка» Олег Тиньков прокомментировал информацию о возможном спонсорстве РПЛ.

    «Чуть ниже вы можете прочесть мой пост про «Тиньков» vs «Тинькофф». «Тинькофф» станет ни «Тиньков» – журналисты, уясните уже наконец.

    Эта ситуация, я, правда, не уверен, [но] если «Тинькофф» действительно подписал этот контракт, прекрасно его иллюстрирует! Я лично не собираюсь ходить на футбол и смотреть его, ну, за исключением «Зенита», все-таки я из Питера, и это правда единственная евро-уровня команда.

    Но «Тинькофф Банк» так решил, у банка миллионы владельцев карт, и это болельщики футбола, и банк их хочет поддержать, как я понял... прекрасно! У «Тинькофф» бюджет на маркетинг и спонсорство 10 миллиардов в 2020-м – пусть как хотят, так и тратят...

    Но все мои слова от 2014-го остаются в силе (справедливости ради, Дюков, Галицкий и кто там еще делают российский футбол, конечно, лучше)... но я не принимаю операционные решения в банке, я про это пишу ниже... я всего лишь акционер! И, как и вы, покупаю и продаю акции через «Тинькофф Инвестиции»... я не лезу в управление!

    Наверное, наш англичанин Оливер Хьюз (председатель совета директоров банка – прим. «Бомбардира») полюбил российский футбол; а я пока смотрю английскую Премьер-лигу», – написал Тиньков в инстаграме.

    Betting Insider: «Тинькофф РПЛ» – новое название чемпионата России

    text 10 Фев 2020 в 11:21 PST

    Источник: инстаграм Олега Тинькова

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +514

      Сергей Каспийский 11 минут назад

      Когда читал комментарий, возникло ощущение, что писал его безграмотный человек

      0
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      Рейтинг: +971

      Hektor 84 24 минуты назад

      Смотри смотри пока смотрится. Придет время и тебя утырка вздернут за твои деяния. Как ты опустил народ в финансовое рабство. Кто брал карты и кредиты у Тинькова тот знает.

      2
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      Рейтинг: +2469

      alarm 33 минуты назад

      перевожу: стыдно за спартак, который позорит российский футбол.

      1
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      Рейтинг: +2680

      sssrspartak > alarm 22 минуты назад

      эх ты дурилка картонная!ты к психиатру не обращался?давно пора!

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      Рейтинг: +6764

      mihail200606 49 минут назад

      Я тоже смотрю апл...

      1
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      Рейтинг: +1738

      giluxa1963 > mihail200606 24 минуты назад

      но у тебя нет столько бабок

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