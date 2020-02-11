Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Тиньков – о спонсорстве РПЛ: «У «Тинькофф» бюджет на маркетинг 10 миллиардов – пусть как хотят, так и тратят. А я пока смотрю АПЛ»

Тиньков – о спонсорстве РПЛ: «У «Тинькофф» бюджет на маркетинг 10 миллиардов – пусть как хотят, так и тратят. А я пока смотрю АПЛ»

11 февраля 2020, 12:20
17

Учредитель «Тинькофф Банка» Олег Тиньков прокомментировал информацию о возможном спонсорстве РПЛ.

«Чуть ниже вы можете прочесть мой пост про «Тиньков» vs «Тинькофф». «Тинькофф» станет ни «Тиньков» – журналисты, уясните уже наконец.

Эта ситуация, я, правда, не уверен, [но] если «Тинькофф» действительно подписал этот контракт, прекрасно его иллюстрирует! Я лично не собираюсь ходить на футбол и смотреть его, ну, за исключением «Зенита», все-таки я из Питера, и это правда единственная евро-уровня команда.

Но «Тинькофф Банк» так решил, у банка миллионы владельцев карт, и это болельщики футбола, и банк их хочет поддержать, как я понял... прекрасно! У «Тинькофф» бюджет на маркетинг и спонсорство 10 миллиардов в 2020-м – пусть как хотят, так и тратят...

Но все мои слова от 2014-го остаются в силе (справедливости ради, Дюков, Галицкий и кто там еще делают российский футбол, конечно, лучше)... но я не принимаю операционные решения в банке, я про это пишу ниже... я всего лишь акционер! И, как и вы, покупаю и продаю акции через «Тинькофф Инвестиции»... я не лезу в управление!

Наверное, наш англичанин Оливер Хьюз (председатель совета директоров банка – прим. «Бомбардира») полюбил российский футбол; а я пока смотрю английскую Премьер-лигу», – написал Тиньков в инстаграме.

Betting Insider: «Тинькофф РПЛ» – новое название чемпионата России

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: инстаграм Олега Тинькова
Россия. Премьер-лига
Комментарии (17)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
mihail200606
1581413259
Я тоже смотрю апл...
Ответить
Hektor 84
1581414801
Смотри смотри пока смотрится. Придет время и тебя утырка вздернут за твои деяния. Как ты опустил народ в финансовое рабство. Кто брал карты и кредиты у Тинькова тот знает.
Ответить
Danish Dynamite
1581418923
Ну и молодец мужик: правильно и, самое главное, честно всё сказал. Если ты акционер АВТОВАЗа, "Русала" и "Балтики" - ты не обязан ездить на тазах и пить "Балтику 9" в алюминиевой банке.
Ответить
3a zenit
1581422173
что за набор букв из дурдома?Наркоман отвечал или писал всё это?
Ответить
gor77
1581428280
Ну, для начала Тиньков только живёт в Питере. Сам-то он из Кемеровской области. Профессиональный фарцовщик! )))) Ему больше велоспорт нравится, т. к. сам занимался этим видом спорта. Да и "провокатор" по части информации тот ещё "артист". А на счёт банка он не врёт. Хотя владеет более, чем 50% акций банка своего имени.
Ответить
DOCTOR PENALTY
1581451033
Смотри АПЛ, никто не против, только не забывай, засранец, что ты всё-таки из России.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+