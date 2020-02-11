Тиньков – о спонсорстве РПЛ: «У «Тинькофф» бюджет на маркетинг 10 миллиардов – пусть как хотят, так и тратят. А я пока смотрю АПЛ»

Учредитель «Тинькофф Банка» Олег Тиньков прокомментировал информацию о возможном спонсорстве РПЛ.

«Чуть ниже вы можете прочесть мой пост про «Тиньков» vs «Тинькофф». «Тинькофф» станет ни «Тиньков» – журналисты, уясните уже наконец.

Эта ситуация, я, правда, не уверен, [но] если «Тинькофф» действительно подписал этот контракт, прекрасно его иллюстрирует! Я лично не собираюсь ходить на футбол и смотреть его, ну, за исключением «Зенита», все-таки я из Питера, и это правда единственная евро-уровня команда.

Но «Тинькофф Банк» так решил, у банка миллионы владельцев карт, и это болельщики футбола, и банк их хочет поддержать, как я понял... прекрасно! У «Тинькофф» бюджет на маркетинг и спонсорство 10 миллиардов в 2020-м – пусть как хотят, так и тратят...

Но все мои слова от 2014-го остаются в силе (справедливости ради, Дюков, Галицкий и кто там еще делают российский футбол, конечно, лучше)... но я не принимаю операционные решения в банке, я про это пишу ниже... я всего лишь акционер! И, как и вы, покупаю и продаю акции через «Тинькофф Инвестиции»... я не лезу в управление!

Наверное, наш англичанин Оливер Хьюз (председатель совета директоров банка – прим. «Бомбардира») полюбил российский футбол; а я пока смотрю английскую Премьер-лигу», – написал Тиньков в инстаграме.

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