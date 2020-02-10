Betting Insider: «Тинькофф РПЛ» – новое название чемпионата России

Чемпионат России будет официально называться «Тинькофф Российская Премьер-лига», сообщает источник.

Перед началом сезона-2019/20 президент РПЛ Сергей Прядкин заявлял, что лига намерена отойти от титульного спонсорства и найти нового генерального партнера.

У чемпионата России за историю существования было два титульных партнера: «Росгосстрах» и «СОГАЗ».

Последние 1,5 года у лиги не было титульного спонсора.

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