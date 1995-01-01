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    Betting Insider: Тинькофф РПЛ – новое название чемпионата России

    Чемпионат России будет официально называться «Тинькофф Российская Премьер-лига», сообщает источник.

    Перед началом сезона-2019/20 президент РПЛ Сергей Прядкин заявлял, что лига намерена отойти от титульного спонсорства и найти нового генерального партнера.

    • У чемпионата России за историю существования было два титульных партнера: «Росгосстрах» и «СОГАЗ».
    • Последние 1,5 года у лиги не было титульного спонсора.

    Тиньков: «Футболисты как были обсосами, так ими и остались»

    Источник: Betting Insider

    Проект, который появился внутри Sports.ru. Специализируется на спортивных ставках. Betting Insider запустил рубрику с эксклюзивными новостями о футболе.

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +6749

      mihail200606 7 минут назад

      С трудом верится.. Тиньков наш футбол считает полностью глупоорганизованным мероприятием с бесполезным кривоногими дебилами игроками...удивлюсь сильно, если правда станет спонсором

      0
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      Рейтинг: +1501

      Бомбардиръ 14 минут назад

      =Тиньков: «Футболисты как были обсосами, так ими и остались»=

      Значит, Тиньков - спонсор обсосов? Ха-ха.

      1
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      Рейтинг: +607

      Rus9I 19 минут назад

      мне кажется больше подходит: СОВКОМБАНК Российская Премьер-лига
      или Сосьете Женераль Банк Российская Премьер-лига)))

      0
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      Рейтинг: +27

      treaner 21 минуту назад

      скоро и женские ежедневки подтянутся

      0
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      Рейтинг: +2084

      SarJr 21 минуту назад

      Российская премьер-лига рогов и копыт

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      Рейтинг: +948

      Hektor 84 24 минуты назад

      Олег Тиньков решил и тут всех нае. бать? Пол страны погрузил в финансовое рабство.

      0
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      Рейтинг: +94

      CooL1 28 минут назад

      Блин жаль не Контекс...

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      Рейтинг: +452

      Play 28 минут назад

      Чего только не было и ещё будет. "Шиномонтаж у Ашота Российская Премьер-Лига" через пару лет, скриньте.

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