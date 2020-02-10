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  • Betting Insider: «Тинькофф РПЛ» – новое название чемпионата России

Betting Insider: «Тинькофф РПЛ» – новое название чемпионата России

10 февраля 2020, 18:40
33

Чемпионат России будет официально называться «Тинькофф Российская Премьер-лига», сообщает источник.

Перед началом сезона-2019/20 президент РПЛ Сергей Прядкин заявлял, что лига намерена отойти от титульного спонсорства и найти нового генерального партнера.

  • У чемпионата России за историю существования было два титульных партнера: «Росгосстрах» и «СОГАЗ».
  • Последние 1,5 года у лиги не было титульного спонсора.

Тиньков: «Футболисты как были обсосами, так ими и остались»

Источник: Betting Insider

Проект, который появился внутри Sports.ru. Специализируется на спортивных ставках. Betting Insider запустил рубрику с эксклюзивными новостями о футболе.

Россия. Премьер-лига Прядкин Сергей
Комментарии (33)
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1581349592
Чего только не было и ещё будет. "Шиномонтаж у Ашота Российская Премьер-Лига" через пару лет, скриньте.
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CooL1
1581349599
Блин жаль не Контекс...
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treaner
1581349991
скоро и женские ежедневки подтянутся
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Джой
1581352268
Вход на стадион будет по картам Тинькофф с наличием долга?
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Давид59
1581354187
Ну вроде деньги. И не производитель нижнего белья, а банк.
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dimmmka
1581358439
Голы в кредит, призовые места в ипотеку, коллекторы в судьи.ничего личного, просто бизнес
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Frankfurt Am Main
1581367949
Что за название что за мультик, стыдно за Российскую футбольную суперлигу! Тинькофф)))
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AtticusFinch1
1581369197
Тю...а чё не сиалекс?
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neveldomha
1581405973
Нигде в мире нет чемпионата пот именем банкира. Нигде. Это все равно, что назвать Берлускони Лига, Ротшильд Лига, Дойчен банк Лига... До сего момента мне на тинькофффффа было страть, а теперь я его еще и ненавижу. Одумайтесь, дуралеи.
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trudovik
1581407584
Вот мне интересно - только у нас такая шляпа??? Реально что ли мать готовы продать родную, лишь бы бабла распилить?! С 2013 года в Москве начали проводить Московский Марафон в новом, стильном и масштабном формате. Поддержка адидаса, москомспорта и ряда других спонсоров была уже с первого забега. Но в один момент даже они продались, назвав САМЫЙ, сцук, крупный и самый главный забег страны "Промсвязьбанк Московский марафон". Ну скотство полнейшее. Да всем насрать было на эти карты, кредиты и прочую дрянь... забег и так был раскручен, взносы дорожали, спонсоров становилось больше, НО имя марафона продали. Тьфу. Позор. И вот заметьте имя спонсора ставится даже главнее самого события. Так и с РПЛ. Она и так не интересная, битва 22 поленьев и пней. Видимо игрокам раздадут зарплатные карты и на них же будут скидывать миллионы за самую зрелищную игру! 5 баллов, ребят!
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