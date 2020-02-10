Betting Insider: «Тинькофф РПЛ» – новое название чемпионата России

Чемпионат России будет официально называться «Тинькофф Российская Премьер-лига», сообщает источник.
Перед началом сезона-2019/20 президент РПЛ Сергей Прядкин заявлял, что лига намерена отойти от титульного спонсорства и найти нового генерального партнера.
- У чемпионата России за историю существования было два титульных партнера: «Росгосстрах» и «СОГАЗ».
- Последние 1,5 года у лиги не было титульного спонсора.
Тиньков: «Футболисты как были обсосами, так ими и остались»
Источник: Betting Insider
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