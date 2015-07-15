Тиньков: "Футболисты как были обсосами, так ими и остались"

Владелец профессиональной велокоманды "Тинькофф-Сакс" Олег Тиньков поделился своим мнением о российских футболистах.



"Бюджет моей велокоманды равен оному "Урала" и "Амкара"? Пусть так. Но я не верю футболистам. Я уже как-то говорил, кем их считаю. Натуральные обсосы. С тех пор ничего не изменилось. Но раньше они только выглядели как обсосы, но сейчас и играют так же. Последний матч с Австрией. Такие деньги получать - и? Стыдоба!", - заявил бизнесмен.



Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!