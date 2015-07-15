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    Тиньков: "Футболисты как были обсосами, так ими и остались"

    Владелец профессиональной велокоманды "Тинькофф-Сакс" Олег Тиньков поделился своим мнением о российских футболистах.

    "Бюджет моей велокоманды равен оному "Урала" и "Амкара"? Пусть так. Но я не верю футболистам. Я уже как-то говорил, кем их считаю. Натуральные обсосы. С тех пор ничего не изменилось. Но раньше они только выглядели как обсосы, но сейчас и играют так же. Последний матч с Австрией. Такие деньги получать - и? Стыдоба!", - заявил бизнесмен.

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    Источник: Sports.ru

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    15.07.2015 11:15
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    Комментарии181
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      Рейтинг: +14

      valt134 16 июля 2015, 04:40

      По делу МУЖИК сказал...

      0
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      Рейтинг: +108

      Сула 15 июля 2015, 20:57

      да ладно, тиньков ещё культурно про этих пи., т.е. типа футболёров, сказал.

      3
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      Рейтинг: +50

      Viktor41 15 июля 2015, 20:51

      Оскорбительно, конечно. Но их контракты не соответствуют их профессионализму. Что то не ладно в нашем королевстве.

      2
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      Рейтинг: +407

      Федырыч 15 июля 2015, 18:53

      С юмором админы.Оценил Тинькофф-сакс.

      1
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      Рейтинг: +1599

      TheDDS 15 июля 2015, 18:49

      Тинькофф-Сакс

      Какое название, такой и хозяин

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      Рейтинг: +118

      чубака 15 июля 2015, 18:48

      Это даже комплимент для них.

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      Рейтинг: +335

      Поц 15 июля 2015, 18:39

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      Рейтинг: +407

      Федырыч > Поц 15 июля 2015, 18:56

      Тинькофф-Поц. Звучмт красиво.

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      Рейтинг: +242

      fas759 15 июля 2015, 18:26

      Отсосы они, а не обсосы...

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      Рейтинг: +326

      hjvfybcn 15 июля 2015, 17:54

      И это все знают))) и даже мУТКО

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      Рейтинг: +202

      Chilahim 15 июля 2015, 17:35

      судя по названию его велокоманды, там бывшие футболисты :)))

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