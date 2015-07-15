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    Тиньков: «Футболисты как были обсосами, так ими и остались»

    Владелец профессиональной велокоманды «Тинькофф-Сакс» Олег Тиньков поделился своим мнением о российских футболистах.

    «Бюджет моей велокоманды равен оному «Урала» и «Амкара»? Пусть так. Но я не верю футболистам. Я уже как-то говорил, кем их считаю. Натуральные обсосы. С тех пор ничего не изменилось. Но раньше они только выглядели как обсосы, но сейчас и играют так же. Последний матч с Австрией. Такие деньги получать – и? Стыдоба!», – заявил бизнесмен.

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    Источник: Sports.ru

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    15.07.2015 11:15
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    Комментарии (183)
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    hjvfybcn
    1436972060
    И это все знают))) и даже мУТКО
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    fas759
    1436974013
    Отсосы они, а не обсосы...
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    Поц
    1436974774
    +
    Ответить
    чубака
    1436975329
    Это даже комплимент для них.
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    TheDDS
    1436975392
    Тинькофф-Сакс Какое название, такой и хозяин
    Ответить
    Федырыч
    1436975606
    С юмором админы.Оценил Тинькофф-сакс.
    Ответить
    Viktor41
    1436982713
    Оскорбительно, конечно. Но их контракты не соответствуют их профессионализму. Что то не ладно в нашем королевстве.
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    Сула
    1436983028
    да ладно, тиньков ещё культурно про этих пи., т.е. типа футболёров, сказал.
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    valt134
    1437010839
    По делу МУЖИК сказал...
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    ologreds
    1694997609
    numo435738
    Ответить
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