Тиньков: «Футболисты как были обсосами, так ими и остались»

Владелец профессиональной велокоманды «Тинькофф-Сакс» Олег Тиньков поделился своим мнением о российских футболистах.



«Бюджет моей велокоманды равен оному «Урала» и «Амкара»? Пусть так. Но я не верю футболистам. Я уже как-то говорил, кем их считаю. Натуральные обсосы. С тех пор ничего не изменилось. Но раньше они только выглядели как обсосы, но сейчас и играют так же. Последний матч с Австрией. Такие деньги получать – и? Стыдоба!», – заявил бизнесмен.



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