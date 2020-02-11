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    Marca: «Барселона» планирует подписать Виллиана Жозе до конца недели

    «Барселона» намерена подписать нападающего «Реал Сосьедада» Виллиана Жозе.

    Каталонцы ждут разрешение от Федерации футбола Испании на трансфер вне дозаявочного периода.

    Сумма отступных в контракте бразильца составляет 70 миллионов евро.

    «Барселона» намерена снизить требования «Реала Сосьедада» и заключить сделку до конца недели.

    Кроме того, каталонский клуб рассматривает Лукаса Переса из «Алавеса», Луиса Чарриса из «Сарагосы» и Лорена Морона из «Бетиса».

    Источник: Marca

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    11.02.2020 10:59
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 11 февраля 2020, 12:30

      У барсы одни хотелки. Еще и по меньше заплатить. А потом безумные отступные выставляют. Сами привыкли как крысы по дешевке выторговать, а как продавать так такие ценники выставляют. А у сосьедада спросили хотят они его продавать. Та и кого волнуют чужие проблемы. Было ТО, почему ни кого не покупали? Что только барсе так можно? Тогда пусть всем разрешат подписать по одному футболисты.

      4
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      Рейтинг: +173

      Barçist > Hektor 84 11 февраля 2020, 14:04

      Вот это речь!Ни одного слова правды,шикарно!Что ты делаешь на ветках Барсы?Неужели так горит?

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      Рейтинг: +1121

      Alex Flash > Hektor 84 11 февраля 2020, 14:06

      Коутиньо купили за 150 а сейчас и за 100 продать не могут

      1
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      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 > Alex Flash 11 февраля 2020, 15:08

      Неймар?

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      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 > Barçist 11 февраля 2020, 15:11

      Так докажи что я не прав. А то языком трепать не мешки ворочать!

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      Рейтинг: +173

      Barçist > Hektor 84 11 февраля 2020, 15:58

      Хорошо отвечу по пунктам:1.Бешеные отступные первым начал назначать Реал,и правильно,никакого отношения к цене игрока они не имеют 2.Проблема Барсы именно в том,что она стала,как денежный мешок покупать в три дорога,а не по дешёвке, ,это многим болельщикам не нравится 3.Сосьедад именно Жозе хотел продать зимой,но не сошёлся по цене с Тотенхэмом4.Зимой надеялись на Дембеле 5.Правило покупки,в случае травмы,для всех и оно всеми может применяться(и применялось) законно .О чём и пишу,ни одного слова правды.))

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      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 > Barçist 11 февраля 2020, 23:15

      Я про Реал ничего не писал. Причем кто первый? По поводу что барса прям денежный мешок я бы поспорил. По поводу что вел переговоры с тоттенхемом первый раз слышу. Зареган на нескольких спорт сайтах. И когда же применялось правило покупки в случае травмы вне ТО? И не припомню конкретных случаев. После завершения ТО можно подписывать и заявлять только свободных агентов. Так что твои доводы не эффективны. Не убедил.

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      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 > Barçist 11 февраля 2020, 23:57

      Пардон нашел инфу про трансфер в случае травмы. Очень редкое явление. Трансфер в пределах испании. Дается разрешение после обследования футболиста. Но заключение по травме выносит независимый врач.

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      Рейтинг: +41

      boroda82 11 февраля 2020, 11:38

      Если Месси разрешит))))

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