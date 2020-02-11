Marca: «Барселона» планирует подписать Виллиана Жозе до конца недели

У барсы одни хотелки. Еще и по меньше заплатить. А потом безумные отступные выставляют. Сами привыкли как крысы по дешевке выторговать, а как продавать так такие ценники выставляют. А у сосьедада спросили хотят они его продавать. Та и кого волнуют чужие проблемы. Было ТО, почему ни кого не покупали? Что только барсе так можно? Тогда пусть всем разрешат подписать по одному футболисты.
«Барселона» намерена подписать нападающего «Реал Сосьедада» Виллиана Жозе.
Каталонцы ждут разрешение от Федерации футбола Испании на трансфер вне дозаявочного периода.
Сумма отступных в контракте бразильца составляет 70 миллионов евро.
«Барселона» намерена снизить требования «Реала Сосьедада» и заключить сделку до конца недели.
Кроме того, каталонский клуб рассматривает Лукаса Переса из «Алавеса», Луиса Чарриса из «Сарагосы» и Лорена Морона из «Бетиса».