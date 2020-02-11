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    «Ювентус» продлил контракт с Щесны

    «Ювентус» объявил о продлении контракта с вратарем Войцехом Щесны.

    Новое соглашение между сторонами рассчитано до лета 2024 года.

    Предыдущий договор между игроком и клубом истекал по окончании сезона-2020/21.

    • Щесны выступает за «Ювентус» с 2017 года,
    • 29-летний голкипер провел 84 матча, в которых пропустил 65 голов.

    Источник: Официальный сайт «Ювентуса»

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    Сегодня, 19:17
    Комментарии1
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      Рейтинг: +137

      Dart Veider 3 минуты назад

      Ну и зря лучше бы летом бы топового вратаря подписали бы

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