«Ювентус» продлил контракт с Щесны

Ну и зря лучше бы летом бы топового вратаря подписали бы
«Ювентус» объявил о продлении контракта с вратарем Войцехом Щесны.
Новое соглашение между сторонами рассчитано до лета 2024 года.
Предыдущий договор между игроком и клубом истекал по окончании сезона-2020/21.
- Щесны выступает за «Ювентус» с 2017 года,
- 29-летний голкипер провел 84 матча, в которых пропустил 65 голов.
OFFICIAL | @13Szczesny13 remains Bianconero until 2024!https://t.co/45JPeDRxCA pic.twitter.com/bCZoQfhvkp— JuventusFC (@juventusfcen) February 11, 2020