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    Ротенберг: «Сочи» – последний вариант Кокорина перезагрузить карьеру. Он готов перейти»

    Владелец «Сочи» Борис Ротенберг заявил, что форвард «Зенита» Александр Кокорин готов перейти в его клуб.

    «У меня был с ним разговор дня два назад, больше его я не форсирую. Мне кажется, он понимает, что «Сочи» – это последний вариант перезагрузить карьеру. Не понимаю, почему у Александра какие-то смятения – это же очень правильный шаг. А то, что вокруг происходит, зачастую похоже на какой-то блеф.

    Вокруг этой истории раздуто много того, чего нет. Из-за этого, видимо, у него в голове сумбур какой-то появился. Ранее мы обо всем с ним договорились, и он готов перейти», – сказал Ротенберг.

    • По словам агента Кокорина, игрок в «Сочи» не собирается.
    • «Сочи» объявил об аренде Кокорина две недели назад.
    • Форвард отказался присоединяться к аутсайдеру РПЛ, за что его отправили в «Зенит-2».

    «Сочи»: «До сих пор надеемся, что Кокорин к нам приедет»

    Источник: ТАСС

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    11.02.2020 12:57
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +17785

      paracetamol 12 февраля 2020, 00:00

      Ломают парня ибреи, что захапали наши денюжки.

      0
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      Рейтинг: +24282

      DOCTOR PENALTY 11 февраля 2020, 22:52

      Может быть у Кокорина сомнения из-за того, что в Сочи нет Кофемании?...

      0
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      Рейтинг: +12337

      Вомбат 11 февраля 2020, 22:42

      Кокорин как личность мне не симпатичен, но наши власти - отдадим им должное - умеют делать страдальцев за правду даже из таких персонажей. Впрочем, я надеюсь, что Кокорин действительно уже готов провести полгода в Сочи. Возможно, до него дошло, что иначе его просто сгноят, а полгода ссылки в не далеко самое худшее место нашей страны - не очень высокая плата за возможность продолжить карьеру. Возможно он понял, что в Европе его никто не ждет. Посмотрим.

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      Рейтинг: +18116

      житель СПб 11 февраля 2020, 21:40

      Бред Ротенберга! Ничего не имею против Сочи, при чем здесь единственный вариант перезагрузки для Кокорина?! Чепуха. Прекрасно устроится где-нибудь в Европе. Лишь бы отпустили. Да, зарплата ниже, чем у топклубов, но больше 1 МРОТ. На жизнь хватит - а развиваться будет.

      0
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      Рейтинг: +6445

      Ганнибал Лектор 11 февраля 2020, 20:45

      Это у руководителей зенита в голове сумбур какой-то. И еще кое у кого. Правильно Саша сказал - стулом по башке давно не прилетало...

      1
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      Рейтинг: +115

      vingor 11 февраля 2020, 19:52

      Уже дали последний шанс. Вот так все и делается в России. Да Кокорин зажравшийся, но так топить.

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      Рейтинг: +6311

      порт 11 февраля 2020, 17:17

      Запугивает?

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      Рейтинг: +2509

      panmon 11 февраля 2020, 16:35

      Он и так полтора года не играл, что ему эти пол года (тем более в Зените 2)!? Через пол года может в любой клуб бесплатно переходить!

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      Рейтинг: +2303

      моэм 11 февраля 2020, 16:21

      Последний вариант!!! ...прозвучало как последнее предупрежение!!!...Ротенберг вынес Кокорину приговор...или ты в Сочи или мы тебя "закопаем"

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 11 февраля 2020, 16:13

      Ротенберг: Понимаешь, Саша. Миллер проиграл тебя мне в карты. И он сделает всё, что бы отдать долг.
      Кокорин: Я личность, со мной так нельзя....
      Ротенберг: Понимаешь, Саша. Миллер проиграл тебя мне в карты......

      "У меня был с ним разговор дня два назад, больше его я не форсирую. Мне кажется, он понимает, что «Сочи» – это последний вариант перезагрузить карьеру."

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      Рейтинг: +7878

      Томик > Владислав Vlad 11 февраля 2020, 17:16

      "Проигрались мы с тобой....он не твой и даже не мой..." - из "Не бойся, я с тобой" про зуб. Очень похоже.

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > пьяныйхоровод 12 февраля 2020, 16:24

      Карточный долг - святое.
      Здесь даже Миллер безсилен)))

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