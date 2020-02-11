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  • Ротенберг: «Сочи» – последний вариант Кокорина перезагрузить карьеру. Он готов перейти»

Ротенберг: «Сочи» – последний вариант Кокорина перезагрузить карьеру. Он готов перейти»

11 февраля 2020, 12:57
26

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг заявил, что форвард «Зенита» Александр Кокорин готов перейти в его клуб.

«У меня был с ним разговор дня два назад, больше его я не форсирую. Мне кажется, он понимает, что «Сочи» – это последний вариант перезагрузить карьеру. Не понимаю, почему у Александра какие-то смятения – это же очень правильный шаг. А то, что вокруг происходит, зачастую похоже на какой-то блеф.

Вокруг этой истории раздуто много того, чего нет. Из-за этого, видимо, у него в голове сумбур какой-то появился. Ранее мы обо всем с ним договорились, и он готов перейти», – сказал Ротенберг.

  • По словам агента Кокорина, игрок в «Сочи» не собирается.
  • «Сочи» объявил об аренде Кокорина две недели назад.
  • Форвард отказался присоединяться к аутсайдеру РПЛ, за что его отправили в «Зенит-2».

«Сочи»: «До сих пор надеемся, что Кокорин к нам приедет»

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит Сочи Кокорин Александр
Комментарии (26)
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ilichkadr
1581415433
Непонятки продолжаются. Один говорит, что обо всем с ним договорились, и он готов перейти, а другой - разговор был не о переходе. Борис, положи контракт на стол и будет всё понятно.
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vladimir-7
1581415790
...и он БЫЛ готов перейти, а сейчас? Где гарантии по продолжению карьеры?
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саня ле
1581416629
купите его кто нибудь.2 года про него пишете приелся коко.
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greatsergey_nokappa
1581420940
как сочи может быть последним вариантом перезагрузить карьеру, когда семак прямым текстом говорит, что кокорин ему нужен в зените?
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ЮНик
1581423358
Будет Кокорин в "Сочи". Есть предложения, от которых нельзя отказаться.
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Kollljan
1581423784
Да это последний вариант. Он не рассматривается. Перед ним еще куча вариантов в любом другом клубе РПЛ.
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Владислав Vlad
1581426811
Ротенберг: Понимаешь, Саша. Миллер проиграл тебя мне в карты. И он сделает всё, что бы отдать долг. Кокорин: Я личность, со мной так нельзя.... Ротенберг: Понимаешь, Саша. Миллер проиграл тебя мне в карты...... "У меня был с ним разговор дня два назад, больше его я не форсирую. Мне кажется, он понимает, что «Сочи» – это последний вариант перезагрузить карьеру."
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порт
1581430623
Запугивает?
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Ганнибал Лектор
1581443101
Это у руководителей зенита в голове сумбур какой-то. И еще кое у кого. Правильно Саша сказал - стулом по башке давно не прилетало...
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paracetamol
1581454814
Ломают парня ибреи, что захапали наши денюжки.
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