Ротенберг: «Сочи» – последний вариант Кокорина перезагрузить карьеру. Он готов перейти»

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг заявил, что форвард «Зенита» Александр Кокорин готов перейти в его клуб.

«У меня был с ним разговор дня два назад, больше его я не форсирую. Мне кажется, он понимает, что «Сочи» – это последний вариант перезагрузить карьеру. Не понимаю, почему у Александра какие-то смятения – это же очень правильный шаг. А то, что вокруг происходит, зачастую похоже на какой-то блеф.

Вокруг этой истории раздуто много того, чего нет. Из-за этого, видимо, у него в голове сумбур какой-то появился. Ранее мы обо всем с ним договорились, и он готов перейти», – сказал Ротенберг.

По словам агента Кокорина, игрок в «Сочи» не собирается.

«Сочи» объявил об аренде Кокорина две недели назад.

Форвард отказался присоединяться к аутсайдеру РПЛ, за что его отправили в «Зенит-2».

«Сочи»: «До сих пор надеемся, что Кокорин к нам приедет»