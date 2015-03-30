Три года Зозули в Испании: постоянные угрозы, обвинения в нацизме, остановки матчей, слезы в перерыве

Не пытаемся разобраться, виноват ли футболист; не лезем в политику; просто факты.

• Март 2016. Зозуля говорит, что футбол на Украине потихоньку умирает.

• Август 2016. Зозуля из «Днепра» перешел в «Бетис».

Dnipro forward Roman Zozulya will miss the rest of the season with a knee injury #UEL pic.twitter.com/P3Nhy6OEdW — UEFA Europa League (@EuropaLeague) March 30, 2015

• Сентябрь 2016. «У меня нет мечты сыграть против Криштиану Роналду или Месси. Кто такой Месси? Попадется Месси, придется пару раз «переехать».

• Декабрь 2016. Зозуля почти не играет, его агент говорит: «К сожалению, в данный момент этому парню с большим сердцем не позволяют показать себя на поле, ссылаясь на проблему с испанским языком, которая при подписании контракта не тревожила директоров».

Roman Zozulya: «Fascista es el que va a matar por dinero, como los ultras del Rayo» https://t.co/APOFwkj3Zu pic.twitter.com/yJtRhxXzM6 — Diario AS (@diarioas) February 16, 2017

• Январь 2017. «Райо Вальекано» в последние дни трансферного окна договаривается с «Бетисом» об аренде Зозули. В этом время болельщики «Райо» обратились к президенту команды с заявлением: «Мы против трансфера Зозули из-за его нацистских взглядов. Ему нельзя надевать красно-белую форму. Мы не позволим испачкать ее».

«Райо» все равно подписало Зозулю, но на первой же тренировке игрока травили болельщики, притащившие с собой антинацистский баннер. Кончилось все приездом полиции, а клуб отдал футболиста обратно в «Бетис». Но Зозуля уже не мог играть в официальных матчах до лета.

Позже Зозуля заявил:

«Мой приезд в Испанию сопровождался недопониманием из-за журналиста, который мало знает о реальном положении дел в моей стране и моей деятельности. Я прибыл в Севилью в футболке с гербом Украины и стихами Тараса Шевченко, творчество которого изучали во всех школах СССР. Этот журналист написал, что на мне была майка неонацистской военизированной группы, символика которой похожа на герб Украины.

Я не связан с военизированными или неонацистскими организациями. Я лишь помогаю украинской армии, которая защищает мою страну, а также детям, которые пострадали от войны. Украина переживает чрезвычайно трудные времена».

Roman Zozulya's loan spell at Rayo Vallecano only lasted a few hours – because fans called him a Nazi https://t.co/krb1PabhBO pic.twitter.com/PriqF6w6FZ — BBC Sport (@BBCSport) February 1, 2017

• Февраль 2017. Из-за инцидента президент Ла Лиги Хавьер Тебас и посол Украины в Испании Анатолий Щерба провели встречи. По ее итогам приняли решение, что правительство Испании обязано оказать поддержку нападающему. Позже полиция возбудила 10 уголовных дел по факту угроз в адрес Зозули

• Март 2017. Зозуля снова встретился с руководством «Райо Вальекано», встреча продлилась около трех часов, но стороны не договорились.

• Май 2017. Зозуля приостановил выступления за сборную Украины: «У меня нет игровой практики, и я не хочу занимать место молодого и талантливого игрока. В сборной должны быть только сильнейшие и лучшие игроки».

• Сентябрь 2017. «Бетис» расторг контракт с Зозулей. Футболист через несколько дней стал игроком испанского «Альбасете». В первом матче за новый клуб Зозуля разбил голову, во втором – забил первый гол за 16 месяцев.

• Октбярь 2017. Фанаты «Осасуны» скандировали «Смерть Зозуле!» во время матча с «Альбасете».

• Декабрь 2017. Роману Зозуле вручили приз лучшему игроку команды во второй раз подряд.

• Август 2018. Зозуля должен был перейти в «Овьедо», но трансфер сорвался: фанатское объединение клуба выступило против перехода игрока. Болельщики обещали не покупать сезонные абонементы.

• Март 2019. Болельщики «Луго» во время матча с «Альбасете» кричали: «Зозуля, умри».

• Июль 2019. «Очень рад быть в «Альбасете». Если бы это было не так, я бы не переподписал бы контракт. У меня были предложения от других клубов из Примеры. Но считаю, что все еще обязан клубу и фанам за поддержку, которую они дают нам. У меня с ними свои счеты, поэтому я и решил остаться».

FINAL #AlbaceteAlmería 2-0El @AlbaceteBPSAD gana gracias a los goles de Dani Rodríguez y Roman Zozulya y suma 5 jornadas sin perder. pic.twitter.com/u4yKN2L9bb — LaLiga (@LaLiga) November 11, 2017

• Октябрь 2019. Главный тренер «Альбасете» Луис Рамис о Зозуле: «Роман – лучший нападающий, которого я тренировал на профессиональном уровне. У меня были Мариано, Борха Майораль и Хесе, но будучи тренером на профессиональном уровне, он самый совершенный. Он многое дает нам».

• Декабрь 2019. Зозуля сделал фото в майке с номером 18 на фоне табло со счетом 14:88. А позже объяснил это:

«Мне тогда дали майку с номером 18, не я выбирал ее. Я не знал о политическом значении этой цифры, как и 95% людей в мире.Тогда я в конце матча заметил большой разрыв по очкам. Это привлекло мое внимание, именно поэтому я сделал то фото. На табло был счет 14:88».

Через пару дней матч Сегунды между «Райо Вальекано» и «Альбасете» прервали из-за болельщиков, которые кричали «Зозуля – нацист».

Команды не вышли на второй тайм, матч остановили. Президент «Альбасете» рассказал, что Зозуля плакал в раздевалке. После матча футболист сказал: «Я не нацист и не расист. Помогать своей стране и быть патриотом – это не преступление».

Vladimir Kuzmenko, representante de Zozulya, en @partidazocope«Roman está muy alejado de cualquier ideología Nazi. Roman Zozulya no es Nazi. No sé cómo decirlo»»Zozulya ha sido manipulado por radicales del Rayo Vallecano. Han manipulado sus fotos»#PartidazoCOPE pic.twitter.com/tqStMlQ7La — El Partidazo de COPE (@partidazocope) December 16, 2019

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