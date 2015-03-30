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    Три года Зозули в Испании: постоянные угрозы, обвинения в нацизме, остановки матчей, слезы в перерыве


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    Голосов: 2
    Сегодня, 13:48
    Не пытаемся разобраться, виноват ли футболист; не лезем в политику; просто факты.

    • Март 2016. Зозуля говорит, что футбол на Украине потихоньку умирает.

    • Август 2016. Зозуля из «Днепра» перешел в «Бетис».

    • Сентябрь 2016. «У меня нет мечты сыграть против Криштиану Роналду или Месси. Кто такой Месси? Попадется Месси, придется пару раз «переехать».

    • Декабрь 2016. Зозуля почти не играет, его агент говорит: «К сожалению, в данный момент этому парню с большим сердцем не позволяют показать себя на поле, ссылаясь на проблему с испанским языком, которая при подписании контракта не тревожила директоров».

    • Январь 2017. «Райо Вальекано» в последние дни трансферного окна договаривается с «Бетисом» об аренде Зозули. В этом время болельщики «Райо» обратились к президенту команды с заявлением: «Мы против трансфера Зозули из-за его нацистских взглядов. Ему нельзя надевать красно-белую форму. Мы не позволим испачкать ее».

    «Райо» все равно подписало Зозулю, но на первой же тренировке игрока травили болельщики, притащившие с собой антинацистский баннер. Кончилось все приездом полиции, а клуб отдал футболиста обратно в «Бетис». Но Зозуля уже не мог играть в официальных матчах до лета.

    Позже Зозуля заявил:

    «Мой приезд в Испанию сопровождался недопониманием из-за журналиста, который мало знает о реальном положении дел в моей стране и моей деятельности. Я прибыл в Севилью в футболке с гербом Украины и стихами Тараса Шевченко, творчество которого изучали во всех школах СССР. Этот журналист написал, что на мне была майка неонацистской военизированной группы, символика которой похожа на герб Украины.

    Я не связан с военизированными или неонацистскими организациями. Я лишь помогаю украинской армии, которая защищает мою страну, а также детям, которые пострадали от войны. Украина переживает чрезвычайно трудные времена».

    • Февраль 2017. Из-за инцидента президент Ла Лиги Хавьер Тебас и посол Украины в Испании Анатолий Щерба провели встречи. По ее итогам приняли решение, что правительство Испании обязано оказать поддержку нападающему. Позже полиция возбудила 10 уголовных дел по факту угроз в адрес Зозули

    • Март 2017. Зозуля снова встретился с руководством «Райо Вальекано», встреча продлилась около трех часов, но стороны не договорились.

    • Май 2017. Зозуля приостановил выступления за сборную Украины: «У меня нет игровой практики, и я не хочу занимать место молодого и талантливого игрока. В сборной должны быть только сильнейшие и лучшие игроки».

    • Сентябрь 2017. «Бетис» расторг контракт с Зозулей. Футболист через несколько дней стал игроком испанского «Альбасете». В первом матче за новый клуб Зозуля разбил голову, во втором – забил первый гол за 16 месяцев.

    • Октбярь 2017. Фанаты «Осасуны» скандировали «Смерть Зозуле!» во время матча с «Альбасете».

    • Декабрь 2017. Роману Зозуле вручили приз лучшему игроку команды во второй раз подряд.

    • Август 2018. Зозуля должен был перейти в «Овьедо», но трансфер сорвался: фанатское объединение клуба выступило против перехода игрока. Болельщики обещали не покупать сезонные абонементы.

    • Март 2019. Болельщики «Луго» во время матча с «Альбасете» кричали: «Зозуля, умри».

    • Июль 2019. «Очень рад быть в «Альбасете». Если бы это было не так, я бы не переподписал бы контракт. У меня были предложения от других клубов из Примеры. Но считаю, что все еще обязан клубу и фанам за поддержку, которую они дают нам. У меня с ними свои счеты, поэтому я и решил остаться».

    • Октябрь 2019. Главный тренер «Альбасете» Луис Рамис о Зозуле: «Роман – лучший нападающий, которого я тренировал на профессиональном уровне. У меня были Мариано, Борха Майораль и Хесе, но будучи тренером на профессиональном уровне, он самый совершенный. Он многое дает нам».

    • Декабрь 2019. Зозуля сделал фото в майке с номером 18 на фоне табло со счетом 14:88. А позже объяснил это:

    «Мне тогда дали майку с номером 18, не я выбирал ее. Я не знал о политическом значении этой цифры, как и 95% людей в мире.Тогда я в конце матча заметил большой разрыв по очкам. Это привлекло мое внимание, именно поэтому я сделал то фото. На табло был счет 14:88».

    Через пару дней матч Сегунды между «Райо Вальекано» и «Альбасете» прервали из-за болельщиков, которые кричали «Зозуля – нацист».

    Команды не вышли на второй тайм, матч остановили. Президент «Альбасете» рассказал, что Зозуля плакал в раздевалке. После матча футболист сказал: «Я не нацист и не расист. Помогать своей стране и быть патриотом – это не преступление».

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Инстаграм Альбасете
    Рейтинг: 2 Голосов: 2
    Комментарии8
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      Рейтинг: +48

      Маленький 7 минут назад

      " я не нацист". А фото с 1488 для антуража видимо.

      0
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      Рейтинг: +6554

      ilichkadr 9 минут назад

      Похоже, что своими высказываниями хохлы и в Европе всех достали. Глядя на представителей Укропии, невольно задаёшься вопросом: то ли ты смотришь «В мире животных», то ли зарисовки из сумасшедшего дома?

      1
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      Рейтинг: +9332

      DeStar > ilichkadr 6 минут назад

      ну из-за некоторых дурачков судить о всех украине не надо, тем более на фоне войны в стране , даже у обычных граждан , могут обостриться чувства и высказывания.

      0
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      Рейтинг: +4757

      3a zenit 16 минут назад

      рука Кремля!Путин виноват!

      2
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      Рейтинг: +399

      vmonomah17 26 минут назад

      Сам себе карьеру сгубил. Играл бы себе молча в Бетисе, но нет - надо языком потрещать.

      1
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      Рейтинг: +9409

      KLIM777 29 минут назад

      Болельщикам респект!

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      Рейтинг: +9332

      DeStar 41 минуту назад

      Достаточно конченный человек видимо. Пока читал статью думал, ну парню блин немного не везет из-за его взглядов, на которые он имеет право ,а потом это фото( и хрен с ним ,ведь еще тупое оправдание есть этого фото) с 14:88 говорит о том, что у человека iQ примерно как у хлеба, может голубя, и если человек идиот неважно нацист он, еврей, цыган или Валера. Был бы не тупой, хотя бы не подогревал бы всю эту дичь вокруг себя, а теперь оправдания тупые и игры за клубы на уровне детей со двора," удачи в карьере" называется

      2
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      Рейтинг: +2304

      raritet 54 минуты назад

      Патриоты своей страны играют в своей стране. Или может быть , я ошибаюсь. По крайней мере, не нужно никогда связывать футбол, а это игра, и помощь своей армии, а это не игра, а убийства своих соотечественников. ...

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