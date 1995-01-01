Что стало с футболом в Припяти: клуб умер через 2 года, новый стадион превратился в лес

Было очень много перспектив, но один день изменил все.

Мини-сериал «Чернобыль» всколыхнул интерес к трагедии, произошедшей 33 года назад. 26 апреля 1986-го на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошла крупнейшая в истории атомной энергетики авария. Население было практически полностью эвакуировано, так же как и из города Припять, расположенного в трех километрах от АЭС.

До взрыва на АЭС в Припяти играли в футбол. Начальник строительства ЧАЭС Василий Кизима продвинул идею о создании футбольного клуба, чьи матчи стали бы лучшим досугом для рабочих. «Строитель» из Припяти был основан в середине 1970-х годов, трижды выигрывал чемпионат Киевской области и становился финалистом Киевского кубка. Для участия в чемпионате Второй лиги СССР (по тем временам – очень серьезный ориентир для столь маленького клуба) «Строителю» было необходимо выиграть зону КФК из восьми команд, что едва не удалось в 1985 году.

Клуб и 13 голов в одном матче наколотил, и больше всех забивал за 14 игр в зоне (35 мячей), но все же отстал на четыре очка от «Нефтяника» из Ахтырки и остался вторым. С ним «Строитель» сыграл 1:3 и 1:1 (в гостях едва не выиграл, но пропустил на последней минуте), что и предопределило победу «Нефтяника» в группе.

«Нефтяник» в следующем году финишировал 19-м во Второй лиге, состоящей в общей сложности из 28 команд, а выиграла соревнование ворошиловградская «Заря» – сенсационный чемпион СССР 1972 года. «Строитель» к тому времени ожидал своей участи – сезон-1986 из-за чернобыльской трагедии он доиграть не смог.

На 27 апреля, в день тот самой катастрофы, у «Строителя» был запланирован полуфинальный матч на Кубок Киевской области против «Машиностроителя» из поселка Бородянка. Во время тренировки «Машиностроителя» к футболистам прямо на поле приземлился вертолет. «Ребята, идите домой, завтра в Припять вы не поедете», – сказал им человек в костюме химзащиты. Впоследствии Кубок выиграл именно «Машиностроитель».

Спустя год «Строитель» перебрался в Вышгород (пригород Киева), а домашние матчи проводил в Славутиче, городе, построенном для проживания работников чернобыльской АЭС. Сезон-1987 удалось окончить на третьем месте в четвертой зоне КФК, еще через год клуб занял восьмое место. 1988-й стал последним годом клуба, команду распустили, поскольку не было перспектив, а вернуться в родной город она не могла. Хотя до взрыва в Чернобыле на нее даже в КФК ходили по 2000 человек.

Клуб был создан и распался, люди эвакуировались, результаты остались в истории. Главная же история о футболе в Припяти, она же и главная драма, – связана со стадионом, на котором никто так и не сыграл. Учитывая успехи клуба и интерес к команде в городе, власти решились на строительство симпатичного пятитысячного стадиона «Авангард». Часть трибун даже закрывала крыша, было проведено освещение. «Новый стадион так же важен для людей, как и новый реактор», – объявил Кизима.

Стадион был готов весной 1986-го, но не дожил ни до первого официального матча (9 мая против александрийского «Шахтера»), ни даже до церемонии открытия (1 мая). Уже 33 года стадион передан в управление природе. Теперь там высокие деревья, вместо поля – целый лес, а еще – разрушающиеся деревянные скамейки. Единственное, для чего использовалось поле – для посадки вертолетов в дни катастрофы.

«А тот матч с «Машиностроителем», который 27 апреля так и не состоялся, мы все-таки провели, – рассказал Александр Вишневский, игравший за «Строитель». – Когда исполнилось 20 лет со дня аварии, мы собрались на одном из киевских стадионов. Правда, большинство людей приехать не смогли – всех разбросало по стране. И все-таки ребята, которые должны были играть тогда в Припяти, вышли на поле. Как сыграли? Не помню уже, ничеечку, наверное. Хотели, чтобы все мирно прошло».

Припять считалась молодежным городом, где молодым людям некогда было скучать. Там открывались кафе, рестораны, ночные клубы, развивался спорт, но все закончилось в апреле 1986-го. В мировом футболе до сих пор проходят различные акции помощи детям, пораженным радиацией, в разное время в них участвовали и продолжают участвовать «Ливерпуль», киевское «Динамо» и другие известные клубы. Стадион же продолжает жить своей жизнью.

Так это выглядело несколько лет назад.

А так сейчас.

Утверждается, что катастрофа в Чернобыле привела к развитию онкологического заболевания у болгарского полузащитника Стиляна Петрова, в этом уверен доктор Михаил Илиев, который почти два десятка лет наблюдает футболиста. Он вырос в городе, расположенном за тысячу километров от Чернобыля, но из-за отравленных облаков радиационный фон на севере Болгарии был в тот момент сильно выше нормы. «Много людей, которые тогда были еще детьми, впоследствии столкнулось с раком. Большинство из них происходит из того же региона, что и Стилян. В его семье никто никогда не болел лейкемией, это точно Чернобыль», – убежден Илиев.

Легендарный болгарский футболист Йордан Лечков, забил один из величайших голов в истории футбола своей страны (победный в ворота Германии в 1/4 ЧМ-1994). Забил своей знаменитой лысеющей головой. В отсутствии волос он винил взрыв на чернобыльской АЭС. Лечков вырос в городе Стралджа, который находится примерно на том же расстоянии от Чернобыля, как и Монтана, где жил Стилян Петров.

А еще сериал о чернобыльской трагедии подтолкнул представителей Северной Ирландии к вынесению предупреждения фанатам перед матчем квалификации к Евро-2020 об опасной еде в Белоруссии, где плоды и грибы в лесах могут быть заражены радиацией. Ранее Северная Ирландия проводила два матча на выезде против Украины в 1997 и 2003 годах, но подобных разговоров тогда не велось.