Как Шевченко сделал сборную Украины такой сильной

Его уже можно называть классным тренером.

Сборная Украины обыграла Португалию (2:1) и вышла на чемпионат Европы. Впервые в истории украинцы пробились на Евро напрямую. В последних шести матчах Украина победила шесть раз с общим счетом 15:2.

Успехи сборной напрямую связаны с ее главным тренером – Андреем Шевченко, который имеет лучший процент набранных очков среди всех тренеров, работавших в сборной Украины.

twit text — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) October 15, 2019

Как Шевченко изменил команду

Его назначили в июле 2016 года, впервые в жизни он стал главным тренером. И сразу совершил несколько важных изменений. Взял в штаб авторитетных иностранных тренеров. Итальянцев Мауро Тассотти и Андреа Малдера, которые много лет работали в «Милане». Экс-тренера вратарей мадридского «Реала» Педро Харо.

Еще Шевченко сразу же ввел несколько важных тонкостей: с его приходом тренировки команды стали записываться на видео и разбираться позже. Также игроки глубже погрузились в тактические аспекты – каждый получает задания просматривать и анализировать свою игру после матчей.

Но самое масштабное изменение Шевченко – омоложение состава. Тренер убрал в запас зрелых Федецкого и Ротаня. Ушли Тимощук и Шевчук. Зато появились, Зинченко, Коваленко, Соболь. Миколенко, Матвиенко, Цыганков, Яремчук. Всем им меньше 25 лет. Не забываем еще и то, что этим летом Украина выиграла чемпионат мира U-20 – в стране реально растет уровень футбола.

twit text — Andriy Shevchenko (@jksheva7) June 8, 2019

Укрепление дисциплины – еще одна важная реформа Шевченко: и в игре, и вне футбола. Например, теперь игроки ходят в столовую все месте, без телефонов; Шевченко хочет, чтобы футболисты как можно больше общались друг с другом.

Также случился переход на более комбинационную игру. Основной схемой стала 4-3-3 (наиболее удобная для контроля территории и создания треугольников в позициях между игроками). Команда стала активно задействовать вратаря в начале атак, а центральные защитники теперь обязаны хорошо пасовать.

Андрей Пятов после победы над португальцами похвалил Шевченко, сказав, что это его заслуга

«Мы играем качественно и красиво. Стали выполнять то, что говорит нам тренер. Главный секрет нашего успеха – Андрей Шевченко. Наконец-то пришел тренер, который раскрывает игроков».

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Недавно Андрей Шевченко дал интервью изданию World Soccer. Мы выделили главное из спича тренера.

О стиле

«Сейчас команда играет согласно моим взглядам и идеям. Мы начали работать над тем, чтобы у сборной был тот стиль, который виден сейчас. Контроль мяча, футбол, который нравится зрителям. За последние три года украинские игроки сильно прибавили. Мы изменили менталитет сборной – сейчас футболисты действительно показывают все свои технические навыки на поле.

У команды прекрасная полузащита и очень сильная защита, которая умеет начинать атаки. Это основа нашей игры. Я улучшил тактическую систему. Мы знали, что у нас сильные игроки, но нужно было построить игру так, чтобы они показывали свои лучшие качества.

В современном футболе мне нравятся Пеп Гвардиола, Юрген Клопп, Маурисио Покеттино и даже Диего Симеоне. Из легенд прошлого Йохан Кройфф был невероятным, Марчелло Липпи. Я разработал свое собственное видение, свой стиль. У меня большой опыт футболиста, все тренеры дали мне что-то, что я мог использовать. Но мое стремление – создать свой стиль».

twit text — Andriy Shevchenko (@jksheva7) March 21, 2019

Как изменился футбол

«Сейчас мало просто побеждать. Нужно делать это ярко, команда должна быть сбалансированной. Мало уметь, например, контратаковать. Нужно прессинговать, находить баланс, быстро переключаться между фазами игры, контролировать мяч. Просто победы мало. Болельщики требуют красивый футбол».

Современный футболист универсален, силен в тактике. Футбол сейчас – это высококлассная партия в шахматы, особенно на больших турнирах вроде Лиги чемпионов и чемпионата мира. Футболисты должны понимать тактические изменения по ходу игры. Они должны быть намного умнее, чем раньше.

Техника и физика, конечно, по-прежнему важны, но нужно понимать игру, читать ситуации, меняться, исходя из разных тактических фаз матча, когда тренер что-то меняет. Это очень важно».

Как он осваивался в роли тренера

«Когда становишься тренером сразу после окончания карьеры, то еще не смирился с идеей, что не играешь. А я взял паузу, мне не было так сложно. Я получил диплом, начал помощником. Все прошло достаточно легко. Я уже не могу представить себя игроком. Я – тренер, думаю, как тренер.

Результат не всегда справедлив, не всегда отображает реальное положение дел. Я всегда был уверен, что мы все делаем правильно, даже в сложные моменты. Мы много работаем, чтобы улучшить команду. Полностью сосредоточены на работе. Талант важен, но работа – тоже. В современном футболе нужно быть открытым к новым идеям и очень много работать. Это мое видение».

И о крутой украинской молодежке:

Украинцы выиграли молодежный чемпионат мира. Какие же красавцы!