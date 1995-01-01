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    РФС: «Надеемся, что «Монако» перечислит деньги за Головина в ближайшее время. Их разделят между школами»

    Заместитель генерального секретаря РФС Денис Рогачев рассказал о ситуации с выплатами от «Монако» за полузащитника Александра Головина.

    «Денег от «Монако» РФС не получал. Правом требования выплат по механизму солидарности при международном переходе футболиста в соответствии с регламентом ФИФА по статусу и переходам игроков обладают соответствующие школы и клубы, которые осуществляли подготовку футболиста согласно электронному паспорту футболиста.

    Головин перешел в «Монако» летом 2018 года. По регламентам, воспитавшие его академии имеют право получить компенсацию в течение 24 месяцев. Но напрямую к «Монако» или в РФС с просьбой оказать содействие в течение года они так и не обратились. Тогда летом 2019 года мы решили взять инициативу в свои руки и связались с «Монако» с мотивированной просьбой о выплате по механизму солидарности, в том числе указав на сложность выполнения спортивными школами требований российского валютного законодательства.

    В настоящий момент РФС и «Монако» решают несколько технических моментов, связанных с фактической выплатой в РФС. И мы хотели бы поблагодарить руководство футбольного клуба за оперативное взаимодействие по этому важному вопросу.

    Мы также проинформировали еще в прошлом году соответствующие школы о сложившейся ситуации и уже получили их письменное согласие на представительство и переговоры с клубом «Монако» в целях скорейшего платежа в Россию. Надеемся, что деньги будут перечислены уже в ближайшее время. Суммы будут пропорционально разделены между школами, которые значатся в паспорте футболиста.

    После поступления денежных средств РФС перечислит школам выплаты в строгом соблюдении регламента ФИФА, который, кстати, не предусматривает обязанности перечисления части солидарных выплат в пользу конкретных тренеров, подготовивших игрока. Однако нам необходимо еще уточнить статус всех школ, в которых учился Головин.

    По регламенту ФИФА получить средства могут только футбольные школы. Школа в Калтане, например, не значится в паспорте футболиста, который заводится с 10 лет (ранее – с 12 лет). Также надо уточнять, является ли сейчас субъектом футбола спортивная школа в Осинниках.

    Поэтому, возможно, после дополнительных консультаций РФС примет особое решение о том, что именно сделать с получаемыми средствами, решая главную задачу – использование средств механизма солидарности на цели развития детского футбола в городах, где воспитали соответствующую футбольную звезду. Один из вариантов – строительство или реконструкция футбольной инфраструктуры в Калтане и Осинниках, возможна и грантовая поддержка тренеров, воспитавших высококлассного игрока», — заявил Рогачев.

    • Трансфер Головина из ЦСКА в «Монако» состоялся летом 2018 года.
    • Сумма сделки – 30 миллионов евро.
    • Футболист занимался в ДЮСШ Калтана с 2001 по 2009 год.
    • Школа в Калтане должна получить с трансфера Головина 225 тысяч евро.

    «Подумали, что это какой-то развод или шутка». «Монако» предлагал ДЮСШ Осинников выплату за Головина

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +439

      dimar 17 минут назад

      так вроде же была новость, что Монако деньги перечислил)))

      0
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      Рейтинг: +3497

      JTherry 38 минут назад

      Школа в Калтане должна получить с трансфера Головина 225 тысяч евро...
      … до школы в Калтане дойдет в лучшем случае 50 тысяч евро((

      0
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      Рейтинг: +375

      АКМ-74У > JTherry 24 минуты назад

      Оптимист, однако ))

      0
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      Рейтинг: +492

      yarik1_78 1 час назад

      Конечно разделят,только НЕ между школами!

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      Рейтинг: +74

      Fandorine > yarik1_78 1 час назад

      Хочешь сказать, что у Дениса Рогачёва свои дети и свои школы?)))

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