РФС: «Надеемся, что «Монако» перечислит деньги за Головина в ближайшее время. Их разделят между школами»

Заместитель генерального секретаря РФС Денис Рогачев рассказал о ситуации с выплатами от «Монако» за полузащитника Александра Головина.

«Денег от «Монако» РФС не получал. Правом требования выплат по механизму солидарности при международном переходе футболиста в соответствии с регламентом ФИФА по статусу и переходам игроков обладают соответствующие школы и клубы, которые осуществляли подготовку футболиста согласно электронному паспорту футболиста.

Головин перешел в «Монако» летом 2018 года. По регламентам, воспитавшие его академии имеют право получить компенсацию в течение 24 месяцев. Но напрямую к «Монако» или в РФС с просьбой оказать содействие в течение года они так и не обратились. Тогда летом 2019 года мы решили взять инициативу в свои руки и связались с «Монако» с мотивированной просьбой о выплате по механизму солидарности, в том числе указав на сложность выполнения спортивными школами требований российского валютного законодательства.

В настоящий момент РФС и «Монако» решают несколько технических моментов, связанных с фактической выплатой в РФС. И мы хотели бы поблагодарить руководство футбольного клуба за оперативное взаимодействие по этому важному вопросу.

Мы также проинформировали еще в прошлом году соответствующие школы о сложившейся ситуации и уже получили их письменное согласие на представительство и переговоры с клубом «Монако» в целях скорейшего платежа в Россию. Надеемся, что деньги будут перечислены уже в ближайшее время. Суммы будут пропорционально разделены между школами, которые значатся в паспорте футболиста.

После поступления денежных средств РФС перечислит школам выплаты в строгом соблюдении регламента ФИФА, который, кстати, не предусматривает обязанности перечисления части солидарных выплат в пользу конкретных тренеров, подготовивших игрока. Однако нам необходимо еще уточнить статус всех школ, в которых учился Головин.

По регламенту ФИФА получить средства могут только футбольные школы. Школа в Калтане, например, не значится в паспорте футболиста, который заводится с 10 лет (ранее – с 12 лет). Также надо уточнять, является ли сейчас субъектом футбола спортивная школа в Осинниках.

Поэтому, возможно, после дополнительных консультаций РФС примет особое решение о том, что именно сделать с получаемыми средствами, решая главную задачу – использование средств механизма солидарности на цели развития детского футбола в городах, где воспитали соответствующую футбольную звезду. Один из вариантов – строительство или реконструкция футбольной инфраструктуры в Калтане и Осинниках, возможна и грантовая поддержка тренеров, воспитавших высококлассного игрока», — заявил Рогачев.

Трансфер Головина из ЦСКА в «Монако» состоялся летом 2018 года.

Сумма сделки – 30 миллионов евро.

Футболист занимался в ДЮСШ Калтана с 2001 по 2009 год.

Школа в Калтане должна получить с трансфера Головина 225 тысяч евро.

«Подумали, что это какой-то развод или шутка». «Монако» предлагал ДЮСШ Осинников выплату за Головина