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  • РФС: «Надеемся, что «Монако» перечислит деньги за Головина в ближайшее время. Их разделят между школами»

РФС: «Надеемся, что «Монако» перечислит деньги за Головина в ближайшее время. Их разделят между школами»

11 февраля 2020, 17:27
13

Заместитель генерального секретаря РФС Денис Рогачев рассказал о ситуации с выплатами от «Монако» за полузащитника Александра Головина.

«Денег от «Монако» РФС не получал. Правом требования выплат по механизму солидарности при международном переходе футболиста в соответствии с регламентом ФИФА по статусу и переходам игроков обладают соответствующие школы и клубы, которые осуществляли подготовку футболиста согласно электронному паспорту футболиста.

Головин перешел в «Монако» летом 2018 года. По регламентам, воспитавшие его академии имеют право получить компенсацию в течение 24 месяцев. Но напрямую к «Монако» или в РФС с просьбой оказать содействие в течение года они так и не обратились. Тогда летом 2019 года мы решили взять инициативу в свои руки и связались с «Монако» с мотивированной просьбой о выплате по механизму солидарности, в том числе указав на сложность выполнения спортивными школами требований российского валютного законодательства.

В настоящий момент РФС и «Монако» решают несколько технических моментов, связанных с фактической выплатой в РФС. И мы хотели бы поблагодарить руководство футбольного клуба за оперативное взаимодействие по этому важному вопросу.

Мы также проинформировали еще в прошлом году соответствующие школы о сложившейся ситуации и уже получили их письменное согласие на представительство и переговоры с клубом «Монако» в целях скорейшего платежа в Россию. Надеемся, что деньги будут перечислены уже в ближайшее время. Суммы будут пропорционально разделены между школами, которые значатся в паспорте футболиста.

После поступления денежных средств РФС перечислит школам выплаты в строгом соблюдении регламента ФИФА, который, кстати, не предусматривает обязанности перечисления части солидарных выплат в пользу конкретных тренеров, подготовивших игрока. Однако нам необходимо еще уточнить статус всех школ, в которых учился Головин.

По регламенту ФИФА получить средства могут только футбольные школы. Школа в Калтане, например, не значится в паспорте футболиста, который заводится с 10 лет (ранее – с 12 лет). Также надо уточнять, является ли сейчас субъектом футбола спортивная школа в Осинниках.

Поэтому, возможно, после дополнительных консультаций РФС примет особое решение о том, что именно сделать с получаемыми средствами, решая главную задачу – использование средств механизма солидарности на цели развития детского футбола в городах, где воспитали соответствующую футбольную звезду. Один из вариантов – строительство или реконструкция футбольной инфраструктуры в Калтане и Осинниках, возможна и грантовая поддержка тренеров, воспитавших высококлассного игрока», — заявил Рогачев.

  • Трансфер Головина из ЦСКА в «Монако» состоялся летом 2018 года.
  • Сумма сделки – 30 миллионов евро.
  • Футболист занимался в ДЮСШ Калтана с 2001 по 2009 год.
  • Школа в Калтане должна получить с трансфера Головина 225 тысяч евро.

«Подумали, что это какой-то развод или шутка». «Монако» предлагал ДЮСШ Осинников выплату за Головина

Источник: «Чемпионат»
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига Монако Головин Александр
Комментарии (13)
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yarik1_78
1581431382
Конечно разделят,только НЕ между школами!
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JTherry
1581433487
Школа в Калтане должна получить с трансфера Головина 225 тысяч евро... … до школы в Калтане дойдет в лучшем случае 50 тысяч евро((
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dimar
1581434738
так вроде же была новость, что Монако деньги перечислил)))
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Hektor 84
1581438803
Мутная история
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mihail200606
1581439062
Да уж, чувствую школам хрен че достанется..
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portero
1581439563
а что там предыдущий мудло кукарекал про год? всё же чинуши суки...
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paracetamol
1581454488
Все уже получено, распилено и пропито. Мозги нам не пудрите!
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SIRIUS 2002
1581479451
Все правы.до Калтана мало что дойдет..даже до Осинников наврядли.. ( в Калтане 20 000 жителей а в Осинниках 40 000)..
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zigbert
1581618109
Что то мало верится что все деньги дойдут до адресата.
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