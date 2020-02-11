Директор ДЮСШ Осинников: «Направили запрос в РФС о выплатах за Головина»

Директор ДЮСШ Осинников Александр Ильс прокомментировал ситуацию с выплатами школе по переходу полузащитника Александра Головина из ЦСКА в «Монако» летом 2018 года.

«Документы пришли в ДЮСШ Осинники в 2018 году. О том, что «Монако» должен выплатить нам какие-то деньги, мы сами, если честно, не знали. Головин в то время занимался у нашего тренера. Город маленький, всех юридических нюансов не знаем. Но зарегистрирован Саша был у нас. Вчера или позавчера мы направили запрос в РФС о выплатах за Александра Головина. Запрос был оформлен через федерацию футбола Кемеровской области», – сказал Ильс.

Трансфер Головина из ЦСКА в «Монако» состоялся летом 2018 года.

Сумма сделки – 30 миллионов евро.

«Подумали, что это какой-то развод или шутка». «Монако» предлагал ДЮСШ Осинников выплату за Головина