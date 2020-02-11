«Подумали, что это какой-то развод или шутка». «Монако» предлагал ДЮСШ Осинников выплату за Головина

Директор ДЮСШ города Осинников Галина Рудольф, где числился полузащитник «Монако» Александр Головин с 2008 по 2012 годы, рассказала, что письмо монегасков о компенсационных выплатах за игрока посчитали розыгрышем.

«Вообще Саша из Калтана, но действительно числился какое-то время в нашей школе и выступал от нас на соревнованиях. Конечно, больше он воспитанник школы Калтана, а не нашей. Когда Головин перешел в «Монако», к нам приходило письмо.

Я сначала думала, что это какой-то развод или шутка. От нас просили документы о том, что у нас он занимался. Мол, «Монако» готовы выплатить компенсацию. Честно говоря, мы им ничего не отправляли. Тем более, школа футбола к тому времени уже находилась не у нас», – сказала Рудольф.

Трансфер Головина из ЦСКА в «Монако» состоялся летом 2018 года.

Сумма сделки – 30 миллионов евро.

Футболист занимался в ДЮСШ Калтана с 2001 по 2009 год.

Школа в Калтане должна получить с трансфера Головина 225 тысяч евро.

Школа в Калтане не получила выплату с трансфера Головина из ЦСКА в «Монако»