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  • «Подумали, что это какой-то развод или шутка». «Монако» предлагал ДЮСШ Осинников выплату за Головина

«Подумали, что это какой-то развод или шутка». «Монако» предлагал ДЮСШ Осинников выплату за Головина

11 февраля 2020, 14:51
7

Директор ДЮСШ города Осинников Галина Рудольф, где числился полузащитник «Монако» Александр Головин с 2008 по 2012 годы, рассказала, что письмо монегасков о компенсационных выплатах за игрока посчитали розыгрышем.

«Вообще Саша из Калтана, но действительно числился какое-то время в нашей школе и выступал от нас на соревнованиях. Конечно, больше он воспитанник школы Калтана, а не нашей. Когда Головин перешел в «Монако», к нам приходило письмо.

Я сначала думала, что это какой-то развод или шутка. От нас просили документы о том, что у нас он занимался. Мол, «Монако» готовы выплатить компенсацию. Честно говоря, мы им ничего не отправляли. Тем более, школа футбола к тому времени уже находилась не у нас», – сказала Рудольф.

  • Трансфер Головина из ЦСКА в «Монако» состоялся летом 2018 года.
  • Сумма сделки – 30 миллионов евро.
  • Футболист занимался в ДЮСШ Калтана с 2001 по 2009 год.
  • Школа в Калтане должна получить с трансфера Головина 225 тысяч евро.

Школа в Калтане не получила выплату с трансфера Головина из ЦСКА в «Монако»

Источник: «Р-Спорт»
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига Монако Головин Александр
Комментарии (7)
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DeStar
1581422451
мда)
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dimar
1581428078
загнивающий запад
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BRO_football
1581429644
Вот и всё. Стало быть, спортивная школа сама обосралась и вовремя не выслала нужные данные, чтобы получить денег. Так что Монако не виноват.
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rash1959
1581450482
Как то это не по-нашему, не по-русски... Видать долго этого не поймём при нынешних властях. Спи...ть, украсть, нае...ть - все эти вопросы к нам, поможем. Может и придут наши потомки к этому. Спасибо "загибающийся ЗАПАД"!!!!
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SIRIUS 2002
1581478882
В Сибири просто не верят в разводы на деньги.. Вот и подумали очередной развод..кто такие бабки просто так отдаст. Вот ХА-ХА и получилось..
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