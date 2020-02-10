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    Школа в Калтане не получила выплату с трансфера Головина из ЦСКА в «Монако»

    На конференции Sport Connect был поднят вопрос о неполучении футбольной школой в Калтане выплат, положенных ей за переход полузащитника Александра Головина из ЦСКА в «Монако».

    • Трансфер состоялся летом 2018 года.
    • Сумма сделки – 30 миллионов евро.
    • Футболист занимался в ДЮСШ Калтана с 2001 по 2009 год.

    По словам технического директора РФС Андрея Власова, школа сама должна заявить о том, что претендует на эти выплаты в течение 12 месяцев с момента перехода, то есть сроки, оговоренные законом, уже истекли.

    В свою очередь, бывший генеральный директор «Монако» Вадим Васильев заверил, что французский клуб все выплаты произвел в срок. Также он пообещал разобраться в сложившейся ситуации.

    Источник: Телеграм-канал журналиста Артема Локалова

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    10.02.2020 22:44
    Комментарии6
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      Рейтинг: +2889

      dinar7777dinar 54 минуты назад

      Надо бы спросить это у еврейского шнобеля Гинера .

      0
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      ...
      Рейтинг: +14021

      bset > dinar7777dinar 22 минуты назад

      Ты думаешь, о чем пишешь? Гинер никогда не жалел денег на школы, Мандрыкину и его семье до сих пор помогает и поддерживает. Ты видимо с кем-то других чересчур хитрым спутал, покупающим игроков за 50 тысяч рублей.

      0
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      Рейтинг: +953

      Hektor 84 54 минуты назад

      Гинер опять всех надул

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +75443

      zigbert 1 час назад

      Все не при делах. И с кого теперь спросить эти выплаты?

      1
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      Рейтинг: +231

      Fetax 1 час назад

      Там 1.5% врoде дoлжнo быть, oгрoмная сумма для ДЮСШ

      2
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    • ...
      Рейтинг: +37202

      portero 1 час назад

      технический м..о спешит с ответом..... почему это ограничено сроком и не переводится по факту сразу..

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