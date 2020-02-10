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  • Школа в Калтане не получила выплату с трансфера Головина из ЦСКА в «Монако»

Школа в Калтане не получила выплату с трансфера Головина из ЦСКА в «Монако»

10 февраля 2020, 22:44
14

На конференции Sport Connect был поднят вопрос о неполучении футбольной школой в Калтане выплат, положенных ей за переход полузащитника Александра Головина из ЦСКА в «Монако».

  • Трансфер состоялся летом 2018 года.
  • Сумма сделки – 30 миллионов евро.
  • Футболист занимался в ДЮСШ Калтана с 2001 по 2009 год.

По словам технического директора РФС Андрея Власова, школа сама должна заявить о том, что претендует на эти выплаты в течение 12 месяцев с момента перехода, то есть сроки, оговоренные законом, уже истекли.

В свою очередь, бывший генеральный директор «Монако» Вадим Васильев заверил, что французский клуб все выплаты произвел в срок. Также он пообещал разобраться в сложившейся ситуации.

Источник: Телеграм-канал журналиста Артема Локалова

Аудитория - более 3 тысяч подписчиков.

Франция. Лига 1 Монако ЦСКА Головин Александр
Комментарии (14)
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portero
1581365381
технический м..о спешит с ответом..... почему это ограничено сроком и не переводится по факту сразу..
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zigbert
1581366310
Все не при делах. И с кого теперь спросить эти выплаты?
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Hektor 84
1581368334
Гинер опять всех надул
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dinar7777dinar
1581368363
Надо бы спросить это у еврейского шнобеля Гинера .
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SIRIUS 2002
1581391701
В Калтане находится Дурдом..( в прямом смысле слова) куда шлют с близлежащих городов.. Видно посчитали, что ДУРАКАМ деньги не нужны!!
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Александ1982
1581394660
сейчас гинеру деньги нужнее
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mihail200606
1581396514
Да кто ж про них вспомнит то..))
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vmonomah17
1581396824
Так написали же, чоо в калиане сами прое...сь, не подав заявление в срок. Сейчас будут ходить и ныть, что их все обманули.
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