Школа в Калтане не получила выплату с трансфера Головина из ЦСКА в «Монако»

На конференции Sport Connect был поднят вопрос о неполучении футбольной школой в Калтане выплат, положенных ей за переход полузащитника Александра Головина из ЦСКА в «Монако».

Трансфер состоялся летом 2018 года.

Сумма сделки – 30 миллионов евро.

Футболист занимался в ДЮСШ Калтана с 2001 по 2009 год.

По словам технического директора РФС Андрея Власова, школа сама должна заявить о том, что претендует на эти выплаты в течение 12 месяцев с момента перехода, то есть сроки, оговоренные законом, уже истекли.

В свою очередь, бывший генеральный директор «Монако» Вадим Васильев заверил, что французский клуб все выплаты произвел в срок. Также он пообещал разобраться в сложившейся ситуации.