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    Mundo Deportivo: Коутиньо сообщил «Барсе» о желании остаться в «Баварии»

    По информации Mundo Deportivo, хавбек Филиппе Коутиньо хочет остаться в «Баварии» на следующий сезон.

    Бразилец уведомил «Барселону» о своем желании.

    • Ранее сообщалось, что арендное соглашение предусматривает опцию выкупа Коутиньо, но баварцы не собираются ее активировать.
    • Коутиньо в текущем сезоне провел в Бундеслиге 14 матчей, забил шесть голов, сделал шесть ассистов.
    • На рынке игрок стоит 70 миллионов евро.

    «Бавария» не планирует выкупать Коутиньо

    Mundo Deportivo: «Барселона» готова продать Коутиньо за 80-90 миллионов

    Источник: Mundo Deportivo

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    Сегодня, 16:53
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4596

      серега кашин 1 час назад

      и с такой статистикой фашисты его брать не хотят- вот зажрались

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