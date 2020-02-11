Mundo Deportivo: Коутиньо сообщил «Барсе» о желании остаться в «Баварии»

По информации Mundo Deportivo, хавбек Филиппе Коутиньо хочет остаться в «Баварии» на следующий сезон.

Бразилец уведомил «Барселону» о своем желании.

Ранее сообщалось, что арендное соглашение предусматривает опцию выкупа Коутиньо, но баварцы не собираются ее активировать.

Коутиньо в текущем сезоне провел в Бундеслиге 14 матчей, забил шесть голов, сделал шесть ассистов.

На рынке игрок стоит 70 миллионов евро.

«Бавария» не планирует выкупать Коутиньо

Mundo Deportivo: «Барселона» готова продать Коутиньо за 80-90 миллионов