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  • Mundo Deportivo: Коутиньо сообщил «Барсе» о желании остаться в «Баварии»

Mundo Deportivo: Коутиньо сообщил «Барсе» о желании остаться в «Баварии»

11 февраля 2020, 16:53
2

По информации Mundo Deportivo, хавбек Филиппе Коутиньо хочет остаться в «Баварии» на следующий сезон.

Бразилец уведомил «Барселону» о своем желании.

  • Ранее сообщалось, что арендное соглашение предусматривает опцию выкупа Коутиньо, но баварцы не собираются ее активировать.
  • Коутиньо в текущем сезоне провел в Бундеслиге 14 матчей, забил шесть голов, сделал шесть ассистов.
  • На рынке игрок стоит 70 миллионов евро.

«Бавария» не планирует выкупать Коутиньо

Mundo Deportivo: «Барселона» готова продать Коутиньо за 80-90 миллионов

Источник: Mundo Deportivo
Германия. Бундеслига Испания. Примера Бавария Барселона Коутиньо Филиппе
Комментарии (2)
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серега кашин
1581430103
и с такой статистикой фашисты его брать не хотят- вот зажрались
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Cules2013
1581447874
Главное, чтобы Бавария желала. Коут тут мало что решает. А так - вперёд и с песней. Надеюсь, Бавария не будет предлагать 45 млн за него?)))
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