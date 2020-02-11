Экс-президент «Ювентуса»: «Пьянич напоминает моцареллу, он такой же мягкий в полузащите»

Экс-президент «Ювентуса» Джованни Коболли Джильи раскритиковал туринский клуб после поражения от «Вероны» (1:2).

«Я всегда был против Маурицио Сарри, но у меня нет желания бить лежачего.

Генеральный директор «Ювентуса» Паратичи сказал, что Дибала – один из наших лучших игроков. Так почему он хочет продать его?

Пьянич напоминает моцареллу, он такой же мягкий в полузащите. Он постоянно уставший. Возможно, ему нужен отдых. Проблемы в полузащите нужно решить», – заявил экс-президент.