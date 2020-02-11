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  • Экс-президент «Ювентуса»: «Пьянич напоминает моцареллу, он такой же мягкий в полузащите»

Экс-президент «Ювентуса»: «Пьянич напоминает моцареллу, он такой же мягкий в полузащите»

11 февраля 2020, 06:42
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Экс-президент «Ювентуса» Джованни Коболли Джильи раскритиковал туринский клуб после поражения от «Вероны» (1:2).

«Я всегда был против Маурицио Сарри, но у меня нет желания бить лежачего.

Генеральный директор «Ювентуса» Паратичи сказал, что Дибала – один из наших лучших игроков. Так почему он хочет продать его?

Пьянич напоминает моцареллу, он такой же мягкий в полузащите. Он постоянно уставший. Возможно, ему нужен отдых. Проблемы в полузащите нужно решить», – заявил экс-президент.

  • Джованни Коболли Джильи был 23-м президентом «Ювентуса», занимая эту должность с лета 2006 года по конец октября 2009.
  • Сейчас туринцы делят первое место с «Интером» (54 очка).

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Ювентус Пьянич Миралем Дибала Пауло Сарри Маурицио
Комментарии (1)
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sir_Alex
1581406243
А надо быть твёрдым, как пармезан!
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