Экс-президент «Ювентуса»: «Пьянич напоминает моцареллу, он такой же мягкий в полузащите»

Экс-президент «Ювентуса» Джованни Коболли Джильи раскритиковал туринский клуб после поражения от «Вероны» (1:2).
«Я всегда был против Маурицио Сарри, но у меня нет желания бить лежачего.
Генеральный директор «Ювентуса» Паратичи сказал, что Дибала – один из наших лучших игроков. Так почему он хочет продать его?
Пьянич напоминает моцареллу, он такой же мягкий в полузащите. Он постоянно уставший. Возможно, ему нужен отдых. Проблемы в полузащите нужно решить», – заявил экс-президент.
- Джованни Коболли Джильи был 23-м президентом «Ювентуса», занимая эту должность с лета 2006 года по конец октября 2009.
- Сейчас туринцы делят первое место с «Интером» (54 очка).
Источник: Football Italia