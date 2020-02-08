Генич: «Даже в работе катарских арбитров болельщики «Спартака» увидели газпромовский след»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о критике арбитров Кубка «Париматч» Премьер со стороны болельщиков.
«Даже в работе катарских арбитров болельщики «Спартака» увидели газпромовский след и влияние комментаторов на результат. Диагноз неутешительный», – написал Генич в твиттере.
- В матче 3-го тура Кубка «Париматч» Премьер «Спартак» выиграл у «Партизана» со счетом 3:2.
- С конца первого тайма россияне играли в большинстве после удаления Бибраса Натхо за споры с арбитром.
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Источник: твиттер Константина Генича