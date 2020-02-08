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    Генич: «Даже в работе катарских арбитров болельщики «Спартака» увидели газпромовский след»

    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о критике арбитров Кубка «Париматч» Премьер со стороны болельщиков.

    «Даже в работе катарских арбитров болельщики «Спартака» увидели газпромовский след и влияние комментаторов на результат. Диагноз неутешительный», – написал Генич в твиттере.

    • В матче 3-го тура Кубка «Париматч» Премьер «Спартак» выиграл у «Партизана» со счетом 3:2.
    • С конца первого тайма россияне играли в большинстве после удаления Бибраса Натхо за споры с арбитром.

    Кубок «Париматч» Премьер. «Спартак» переиграл «Партизан» и стал победителем турнира

    Тошич – о Кубке «Париматч» Премьер: «Нормальный турнир, но судейство ужасно слабое»

    Джикия – о Кубке «Париматч» Премьер: «На судьях сэкономили. Они вообще не судят, просто форму надели»

    Источник: твиттер Константина Генича

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    08.02.2020 23:46
    Комментарии7
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      Рейтинг: +2169

      Борат 2 минуты назад

      Даже Геничу стыдно за рылов!
      Позор хрякам!
      Гыгы

      0
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      Рейтинг: +3466

      JTherry 9 минут назад

      у комментаторов Матч-ТВ, похоже, климакс наступил преждевременный, путаются в показаниях)) болельщикам Спартака начхать на работу катарских арбитров, и "газпромовский след"... Спартак выиграл Кубок и призовые деньги от канала Матч-ТВ, "газпромовские", подарил детям

      0
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      Рейтинг: +21144

      VVM1964 41 минуту назад

      Господин Генич , раз Вы такой большой специалист по установке диагнозов - как бы хотелось , что бы Вы зашли на бомбардир - здесь , что ни болельщик Зенита , то полная клиника , диагнозы один страшнее другого .

      3
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      Рейтинг: -25619

      пьяныйхоровод > VVM1964 15 минут назад

      Ой-ой-ой ! Напиши он дерьмо какое-нибудь про Зенит - сейчас бы ваши "адекваты" кипятком ссали от счастья и в ладошки хлопали . А так задел чуйства "верующих" . Так же и с уткинскими вбросами .

      1
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      Рейтинг: -25619

      пьяныйхоровод > VVM1964 14 минут назад

      Она ....это .....глаза то колет .

      1
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      Рейтинг: +754

      dimmmka 42 минуты назад

      Это не комментатор...это пиз.л!

      0
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      Рейтинг: -25619

      пьяныйхоровод 50 минут назад

      Ну чё так и есть .

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