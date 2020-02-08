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  • Генич: «Даже в работе катарских арбитров болельщики «Спартака» увидели газпромовский след»

Генич: «Даже в работе катарских арбитров болельщики «Спартака» увидели газпромовский след»

8 февраля 2020, 23:46
32

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о критике арбитров Кубка «Париматч» Премьер со стороны болельщиков.

«Даже в работе катарских арбитров болельщики «Спартака» увидели газпромовский след и влияние комментаторов на результат. Диагноз неутешительный», – написал Генич в твиттере.

  • В матче 3-го тура Кубка «Париматч» Премьер «Спартак» выиграл у «Партизана» со счетом 3:2.
  • С конца первого тайма россияне играли в большинстве после удаления Бибраса Натхо за споры с арбитром.

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Источник: твиттер Константина Генича
Россия. Премьер-лига Спартак Генич Константин
Комментарии (32)
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VVM1964
1581195780
Господин Генич , раз Вы такой большой специалист по установке диагнозов - как бы хотелось , что бы Вы зашли на бомбардир - здесь , что ни болельщик Зенита , то полная клиника , диагнозы один страшнее другого .
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JTherry
1581197701
у комментаторов Матч-ТВ, похоже, климакс наступил преждевременный, путаются в показаниях)) болельщикам Спартака начхать на работу катарских арбитров, и "газпромовский след"... Спартак выиграл Кубок и призовые деньги от канала Матч-ТВ, "газпромовские", подарил детям
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Hektor 84
1581199747
Что он несет? Он видимо перегрелся в Катаре или в ухо надуло. Генич опять чудит!!! Видно самому пора диагноз ставить.
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Томик
1581202704
Генич же был вроде вменяемым человеком. И его на "Матче" покусали.
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rash1959
1581228863
Генич заразился вирусом конделаки?? Был норм журналист, а теперь становится журналюгой....
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slavа0508
1581231034
Генич иди проспись,,,
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momwig_
1581235182
Никаких сенсаций. Во-первых, Генич всегда с некоторой досадой озвучивал явные успехи Спартака и с явным удовольствием подробно обмусоливал провалы. Было ли поводом чт он, воспитанник, даже из дубля ходил по аренда вл всякие Торгмаши, где тоже не блистал - его личные психопроблемы. Ну и то, что он всю свою "журналистскую" карьеру дул в русле "руководящей и направляющей линии", если только такая существовала - факт абсолютно медицинский. Он довольно ьодрый комментатор и совершенно никакой журналист без собственного мнения, так чего ожидать-то?
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vka1970
1581239212
Генич уже давно прекратил быть комментатором.Даже иногда задаёшь себе вопрос: а был ли мальчик ?.Ранее ещё во времена Союза, ни один комментатор не позволял себе топить в сторону одной или другой команды.Комментатор за такое нарушение мог легко потерять эфир, так как это не этично.Геничу же всё как с гуся вода.Помню как Зенит проигрывает в Москве 0-3 , а этот ушлёпок орёт: Как же так.У Зенита же есть Дзюба.....И всё в таком же духе. Для себя уже давно решил.Если комментаторы Орлов или Генич, отключаю на фиг звук или ищу трансляцию с другими комментаторами.
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Kollljan
1581239463
Спартак это помойная яма.
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paracetamol
1581242326
Все знают, что поросята шибанутые. А что делать, если знаешь, что через полгода на мясокомбинат!
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