Генич: «Даже в работе катарских арбитров болельщики «Спартака» увидели газпромовский след»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о критике арбитров Кубка «Париматч» Премьер со стороны болельщиков.

«Даже в работе катарских арбитров болельщики «Спартака» увидели газпромовский след и влияние комментаторов на результат. Диагноз неутешительный», – написал Генич в твиттере.

В матче 3-го тура Кубка «Париматч» Премьер «Спартак» выиграл у «Партизана» со счетом 3:2.

С конца первого тайма россияне играли в большинстве после удаления Бибраса Натхо за споры с арбитром.

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