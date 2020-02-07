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  • Денис Черышев: «Сельта» – шанс для Смолова проявить себя и успешно сыграть на Евро-2020»

Денис Черышев: «Сельта» – шанс для Смолова проявить себя и успешно сыграть на Евро-2020»

7 февраля 2020, 21:18
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Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев оценил приход в «Сельту» партнера по сборной России Федора Смолова. Форвард пробудет в Испании как минимум до лета.

«Федя давно хотел играть в Европе, и «Сельта» – шанс себя проявить и потом успешно выступить на Евро. Желаю Феде удачи – будет много работать, и все получится.

Знал, что играем с «Сельтой», а ему будет много звонков и писем. Решил напрямую поговорить на матче. Сказал ему, что здесь сильный чемпионат. Думаю, Федор правильно поступил, у него есть силы прогрессировать», – сказал Черышев Sport24.

  • «Сельта» заплатила за аренду игрока 500 тысяч евро.
  • Команда из Виго идет в зоне вылета.
  • Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Валенсия Россия Сельта Смолов Федор Черышев Денис
Комментарии (1)
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polt
1581109270
А Палыч не давал Смолову проявить себя? Смолов сыграл свои два сезона и все, кончился.
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