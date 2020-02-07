Денис Черышев: «Сельта» – шанс для Смолова проявить себя и успешно сыграть на Евро-2020»

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев оценил приход в «Сельту» партнера по сборной России Федора Смолова. Форвард пробудет в Испании как минимум до лета.

«Федя давно хотел играть в Европе, и «Сельта» – шанс себя проявить и потом успешно выступить на Евро. Желаю Феде удачи – будет много работать, и все получится.

Знал, что играем с «Сельтой», а ему будет много звонков и писем. Решил напрямую поговорить на матче. Сказал ему, что здесь сильный чемпионат. Думаю, Федор правильно поступил, у него есть силы прогрессировать», – сказал Черышев Sport24.