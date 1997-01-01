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    «СЭ»: «Зенит» не менял позицию по Кокорину. Клуб отпустит игрока только в «Сочи»

    По информации «Спорт-Экпресса», несмотря на желание нескольких клубов подписать форварда «Зенита» Александра Кокорина, питерцы согласны отпустить его только в аренду в «Сочи».

    Кокорин ведет переговоры с «Балтикой», однако для перехода требуется согласие «Зенита», который позицию по Кокорину не менял.

    • «Сочи» объявил об аренде Кокорина две недели назад.
    • Форвард отказался присоединяться к аутсайдеру РПЛ, за что его отправили в «Зенит-2».
    • По словам агента Кокорина, игрок в «Сочи» не собирается.
    • «Балтика» идет на седьмом месте в ФНЛ.

    «Сочи»: «До сих пор надеемся, что Кокорин к нам приедет»

    РБК: «Рубин» и «Балтика» интересуются Кокориным

    Директор «Балтики»: «Предлагаем Кокорину поиграть у нас на хорошем стадионе. Отвлечься от всего, перезагрузиться»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:08
    Комментарии6
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      Рейтинг: +570

      Semenycch 8 минут назад

      С презрением отношусь к руководству Зенита!

      1
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      Рейтинг: +2069

      alarm > Semenycch 1 минуту назад

      а руководство тут при чём? оно (руководство) сразу дало понять, что будет ждать его из мест лишения свободы, заключило контракт после выхода и пыталось заявить с осени. тут всё решает звонок из кремля, пропахшего свининой!

      0
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      Рейтинг: +2348

      erma 8 минут назад

      Да, торкнул этот инцидент все верховные рыла в Зените и Сочи не по-детскому.

      0
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      Рейтинг: +1123

      Миша13 10 минут назад

      Скоты

      0
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      Рейтинг: +1500

      Бриг 31 минуту назад

      Кокорин тянет резину, чтобы уйти свободным агентом летом из команды-чемпиона в зарубежный клуб. Балтика - для отвода глаз. Сочи на последнем месте, ему не годится. Зенит понимает и пихает его в Сочи, чтобы потом связать контрактом и не дать уйти.

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      Рейтинг: +2069

      alarm > Бриг 3 минуты назад

      у него контракт до 30 июня - он прямо сейчас имеет право подписать, с кем угодно, и уйти летом в европу, пересидев в зените-2 или сочи несколько месяцев.

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