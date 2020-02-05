«СЭ»: «Зенит» не менял позицию по Кокорину. Клуб отпустит игрока только в «Сочи»

По информации «Спорт-Экпресса», несмотря на желание нескольких клубов подписать форварда «Зенита» Александра Кокорина, питерцы согласны отпустить его только в аренду в «Сочи».
Кокорин ведет переговоры с «Балтикой», однако для перехода требуется согласие «Зенита», который позицию по Кокорину не менял.
- «Сочи» объявил об аренде Кокорина две недели назад.
- Форвард отказался присоединяться к аутсайдеру РПЛ, за что его отправили в «Зенит-2».
- По словам агента Кокорина, игрок в «Сочи» не собирается.
- «Балтика» идет на седьмом месте в ФНЛ.
«Сочи»: «До сих пор надеемся, что Кокорин к нам приедет»
РБК: «Рубин» и «Балтика» интересуются Кокориным
Директор «Балтики»: «Предлагаем Кокорину поиграть у нас на хорошем стадионе. Отвлечься от всего, перезагрузиться»
Источник: «Спорт-Экспресс»