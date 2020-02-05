Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «СЭ»: «Зенит» не менял позицию по Кокорину. Клуб отпустит игрока только в «Сочи»

«СЭ»: «Зенит» не менял позицию по Кокорину. Клуб отпустит игрока только в «Сочи»

5 февраля 2020, 18:08
28

По информации «Спорт-Экпресса», несмотря на желание нескольких клубов подписать форварда «Зенита» Александра Кокорина, питерцы согласны отпустить его только в аренду в «Сочи».

Кокорин ведет переговоры с «Балтикой», однако для перехода требуется согласие «Зенита», который позицию по Кокорину не менял.

  • «Сочи» объявил об аренде Кокорина две недели назад.
  • Форвард отказался присоединяться к аутсайдеру РПЛ, за что его отправили в «Зенит-2».
  • По словам агента Кокорина, игрок в «Сочи» не собирается.
  • «Балтика» идет на седьмом месте в ФНЛ.

«Сочи»: «До сих пор надеемся, что Кокорин к нам приедет»

РБК: «Рубин» и «Балтика» интересуются Кокориным

Директор «Балтики»: «Предлагаем Кокорину поиграть у нас на хорошем стадионе. Отвлечься от всего, перезагрузиться»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Сочи Балтика Кокорин Александр
Комментарии (28)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Бриг
1580916259
Кокорин тянет резину, чтобы уйти свободным агентом летом из команды-чемпиона в зарубежный клуб. Балтика - для отвода глаз. Сочи на последнем месте, ему не годится. Зенит понимает и пихает его в Сочи, чтобы потом связать контрактом и не дать уйти.
Ответить
Миша13
1580917483
Скоты
Ответить
erma
1580917621
Да, торкнул этот инцидент все верховные рыла в Зените и Сочи не по-детскому.
Ответить
НИКиколай
1580921345
Ничего хорошего Питерские властьимущие такими решениями себе уважения не получат,народ итак устал видеть всю несправедливость...Кокорин досидит спокойно 5 месяцев и уйдёт в другой клуб,а хорошие футболисты ещё раз подумают,как переходить в это питерское болото...Решили полностью сгнобить человека,который вам столько принес как клубу,пускай оступился,протяните руку помощи,дайте человеку шанс встать на нормальный путь развития,подняться,доказать себе и всем ,что он осознал всё и докажет игрой на радость болельщикам!!!....НЕт решили просто раздавить....просто позор....!!!
Ответить
treaner
1580921611
Хорош парня гнобить
Ответить
серега кашин
1580922524
кокорин хоть и не лучший человек, но и не раб
Ответить
Garrincha58
1580922781
а Уткин прав!
Ответить
derrik2000
1580923569
Вот что значит спонсор - газовая труба России! Плевать на талантливых игроков да ии вообще на футбол.. Новых за БАБЛИЩЕ наберём пучок. Пусть не таких талантливых как Кокорин, но для верха в турнирной таблицы ЧР хватит. С таким отношением руководства команды к игрокам Зенит НИКОГДА НЕ БУДЕТ КОМАНДОЙ!
Ответить
Вомбат
1580925816
Брехня, никакого согласия Зенита Кокорину не требуется. Медведев или соврал, когда говорил про полмиллиона евро, или же имел в виду не основную зарплату, а бонус. По контракту Кокорин получает МРОТ с октября до июня. Эти его слова подтвердил его отчим. Если он его разрывает, неустойка составляет максимум 6 МРОТов (неустойка не может быть больше основной зарплаты за все время контракта). Для Кокорина это не деньги. Он уйдет, когда захочет. Если будет куда. И пусть уходит. Как сказал Доцент: - И пусть канает.
Ответить
portero
1580932001
Херовое руководство...
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+