«СЭ»: «Зенит» не менял позицию по Кокорину. Клуб отпустит игрока только в «Сочи»

По информации «Спорт-Экпресса», несмотря на желание нескольких клубов подписать форварда «Зенита» Александра Кокорина, питерцы согласны отпустить его только в аренду в «Сочи».

Кокорин ведет переговоры с «Балтикой», однако для перехода требуется согласие «Зенита», который позицию по Кокорину не менял.

«Сочи» объявил об аренде Кокорина две недели назад.

Форвард отказался присоединяться к аутсайдеру РПЛ, за что его отправили в «Зенит-2».

По словам агента Кокорина, игрок в «Сочи» не собирается.

«Балтика» идет на седьмом месте в ФНЛ.

«Сочи»: «До сих пор надеемся, что Кокорин к нам приедет»

РБК: «Рубин» и «Балтика» интересуются Кокориным

Директор «Балтики»: «Предлагаем Кокорину поиграть у нас на хорошем стадионе. Отвлечься от всего, перезагрузиться»