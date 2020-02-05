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  • Директор «Балтики»: «Предлагаем Кокорину поиграть у нас на хорошем стадионе. Отвлечься от всего, перезагрузиться»

Директор «Балтики»: «Предлагаем Кокорину поиграть у нас на хорошем стадионе. Отвлечься от всего, перезагрузиться»

5 февраля 2020, 16:36
13

Генеральный директор «Балтики» Тажутдин Качукаев прокомментировал информацию об интересе калининградцев к нападающему «Зенита» Александру Кокорину.

«С Кокориным были переговоры в формате дружеского обсуждения. Он дружит с Аланом Чочиевым, поэтому мы его задействовали. Предлагаем Саше поиграть у нас полгода в аренде, на хорошем стадионе, отвлечься от всего, перезагрузиться.

Иногда нужно сделать шаг назад, чтобы потом пойти вперед. Ситуация непонятная, потому что никто не знает, как все разрешится с «Зенитом» и «Сочи». Но мы держим руку на пульсе. Сам Саша на предложение улыбнулся, потому что не все от него зависит», – сказал Качукаев.

  • «Сочи» объявил об аренде Кокорина две недели назад.
  • Форвард отказался присоединяться к аутсайдеру РПЛ, за что его отправили в «Зенит-2».
  • По словам агента Кокорина, игрок в «Сочи» не собирается.
  • «Балтика» идет на седьмом месте в ФНЛ.

«Сочи»: «До сих пор надеемся, что Кокорин к нам приедет»

РБК: «Рубин» и «Балтика» интересуются Кокориным

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Зенит Балтика Сочи Кокорин Александр
Комментарии (13)
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Decorhome
1580910518
И зарплата в два раза будет больше в районе 30 т.р.
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momwig_
1580910548
А стулья у вас в кабаках с удобным хватом?
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upiter622
1580911870
"Будешь царем! Ни за что!"
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Valeron2790
1580912123
С.у.к.а взрослый человек, х.у.й.н.ю такую несёт... разве не ясно, что альтернатива кроме Сочи одна, и это Зенит два. В лучшем случае, у него получится разорвать контракт, но это вряд ли. И уж точно он тогда не отправится на дивизион ниже. Балтика... х.у.я.л.т.и.к.а.
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Давид59
1580917330
Саша со своей зарплатой сделал всех россиян и пенсионеров гордыми относительно своего заработка
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De_Frenki
1580923132
Ты гонишь мужик)Сашка с Пашкой уже перезагрузились)
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Ziklop
1581655076
забухает он там и залеты будут
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