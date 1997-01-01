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    Директор «Балтики»: «Предлагаем Кокорину поиграть у нас на хорошем стадионе. Отвлечься от всего, перезагрузиться»

    Генеральный директор «Балтики» Тажутдин Качукаев прокомментировал информацию об интересе калининградцев к нападающему «Зенита» Александру Кокорину.

    «С Кокориным были переговоры в формате дружеского обсуждения. Он дружит с Аланом Чочиевым, поэтому мы его задействовали. Предлагаем Саше поиграть у нас полгода в аренде, на хорошем стадионе, отвлечься от всего, перезагрузиться.

    Иногда нужно сделать шаг назад, чтобы потом пойти вперед. Ситуация непонятная, потому что никто не знает, как все разрешится с «Зенитом» и «Сочи». Но мы держим руку на пульсе. Сам Саша на предложение улыбнулся, потому что не все от него зависит», – сказал Качукаев.

    • «Сочи» объявил об аренде Кокорина две недели назад.
    • Форвард отказался присоединяться к аутсайдеру РПЛ, за что его отправили в «Зенит-2».
    • По словам агента Кокорина, игрок в «Сочи» не собирается.
    • «Балтика» идет на седьмом месте в ФНЛ.

    «Сочи»: «До сих пор надеемся, что Кокорин к нам приедет»

    РБК: «Рубин» и «Балтика» интересуются Кокориным

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1482

      upiter622 38 секунд назад

      "Будешь царем!
      Ни за что!"

      0
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      Рейтинг: +3210

      momwig_ 22 минуты назад

      А стулья у вас в кабаках с удобным хватом?

      0
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      Рейтинг: +1405

      Decorhome 23 минуты назад

      И зарплата в два раза будет больше в районе 30 т.р.

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