Директор «Балтики»: «Предлагаем Кокорину поиграть у нас на хорошем стадионе. Отвлечься от всего, перезагрузиться»

Генеральный директор «Балтики» Тажутдин Качукаев прокомментировал информацию об интересе калининградцев к нападающему «Зенита» Александру Кокорину.

«С Кокориным были переговоры в формате дружеского обсуждения. Он дружит с Аланом Чочиевым, поэтому мы его задействовали. Предлагаем Саше поиграть у нас полгода в аренде, на хорошем стадионе, отвлечься от всего, перезагрузиться.

Иногда нужно сделать шаг назад, чтобы потом пойти вперед. Ситуация непонятная, потому что никто не знает, как все разрешится с «Зенитом» и «Сочи». Но мы держим руку на пульсе. Сам Саша на предложение улыбнулся, потому что не все от него зависит», – сказал Качукаев.

«Сочи» объявил об аренде Кокорина две недели назад.

Форвард отказался присоединяться к аутсайдеру РПЛ, за что его отправили в «Зенит-2».

По словам агента Кокорина, игрок в «Сочи» не собирается.

«Балтика» идет на седьмом месте в ФНЛ.

«Сочи»: «До сих пор надеемся, что Кокорин к нам приедет»

РБК: «Рубин» и «Балтика» интересуются Кокориным