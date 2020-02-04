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  • Смолов – о малом числе российских футболистов в Европе: «Проблемы с английским сказываются на адаптации, возникает большой страх»

Смолов – о малом числе российских футболистов в Европе: «Проблемы с английским сказываются на адаптации, возникает большой страх»

4 февраля 2020, 20:58
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Новичок «Сельты» Федор Смолов поделился мнением о том, что в европейских лигах крайне мало футболистов из России.

«Нет одной общей причины, на это влияет множество факторов. Всe индивидуально. Думаю, в первую очередь игрокам нужно знать английский язык. Проблемы с английским сказываются на адаптации русских футболистов за рубежом. Возникает большой страх отказаться от комфортной ситуации в России.

Я могу отвечать только за себя и думаю, что это большой вызов и хороший опыт. Спасибо «Сельте» за предоставленную возможность. Когда ты являешься ключевым игроком в своей команде, ты получаешь предложения от зарубежных команд и от клубов из России. Ты находишься в своей зоне комфорта, и тебе трудно принять решение о переезде в другую страну», – сказал Смолов.

  • Галисийцы арендовали россиянина до конца нынешнего сезона.
  • У «Сельты» будет право выкупа 29-летнего футболиста, предположительно, за 10 миллионов евро.
  • Смолов уже дебютировал за новую команду, проведя на поле около 17 минут в субботнем матче с «Валенсией» (0:1).

Смолов: «Примера – лучшая лига мира. С детства следил за «Сельтой»

Источник: El Desmarque
Испания. Примера Сельта Смолов Федор
Комментарии (2)
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general.lizyukov
1580844110
>> Возникает большой страх отказаться от комфортной ситуации в России И никакой языковой проблемы, всё сказано одним предложением.
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Brabus71
1580864598
Лень, нежелание пахать, вот главная причина
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