Смолов – о малом числе российских футболистов в Европе: «Проблемы с английским сказываются на адаптации, возникает большой страх»

Новичок «Сельты» Федор Смолов поделился мнением о том, что в европейских лигах крайне мало футболистов из России.

«Нет одной общей причины, на это влияет множество факторов. Всe индивидуально. Думаю, в первую очередь игрокам нужно знать английский язык. Проблемы с английским сказываются на адаптации русских футболистов за рубежом. Возникает большой страх отказаться от комфортной ситуации в России.

Я могу отвечать только за себя и думаю, что это большой вызов и хороший опыт. Спасибо «Сельте» за предоставленную возможность. Когда ты являешься ключевым игроком в своей команде, ты получаешь предложения от зарубежных команд и от клубов из России. Ты находишься в своей зоне комфорта, и тебе трудно принять решение о переезде в другую страну», – сказал Смолов.

Галисийцы арендовали россиянина до конца нынешнего сезона.

У «Сельты» будет право выкупа 29-летнего футболиста, предположительно, за 10 миллионов евро.

Смолов уже дебютировал за новую команду, проведя на поле около 17 минут в субботнем матче с «Валенсией» (0:1).

Смолов: «Примера – лучшая лига мира. С детства следил за «Сельтой»