Смолов: «Примера – лучшая лига мира. С детства следил за «Сельтой»

Нападающий Федор Смолов объяснил, почему перешел в «Сельту». Испанцы арендовали игрока у «Локомотива» до лета.

«Примера – лучшая лига мира. Я с детства смотрел матчи «Сельты» с Валерием Карпиным и Александром Мостовым, следил за командой.

Нынешняя «Сельта» не должна забивать так мало, учитывая подбор игроков. Команда не заслуживает такого низкого места в таблице. Это не отражает реального положения дел», – считает россиянин.