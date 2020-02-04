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  • Смолов: «Примера – лучшая лига мира. С детства следил за «Сельтой»

Смолов: «Примера – лучшая лига мира. С детства следил за «Сельтой»

4 февраля 2020, 16:52
38

Нападающий Федор Смолов объяснил, почему перешел в «Сельту». Испанцы арендовали игрока у «Локомотива» до лета.

«Примера – лучшая лига мира. Я с детства смотрел матчи «Сельты» с Валерием Карпиным и Александром Мостовым, следил за командой.

Нынешняя «Сельта» не должна забивать так мало, учитывая подбор игроков. Команда не заслуживает такого низкого места в таблице. Это не отражает реального положения дел», – считает россиянин.

  • «Сельта» идет в зоне вылета.
  • Ближайший соперник по Примере – «Севилья» (9 февраля).
  • Смолов дебютировал за испанцев в последнем матче против «Валенсии» (0:1).

Источник: твиттер «Сельты»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Сельта Смолов Федор
Комментарии (38)
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ADmira1
1580824453
АХАХАХАХАХ
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zabvo9406
1580828598
Проститутка и п а н а я!!!
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Valeron2790
1580829557
С детства за Сельту блеать!@! Голы забивай, твой подхалимский п.и.з.д.ё.ж клубу не поможет!
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Боцман59rus
1580829834
То что у разрисованного одна извилина, можно было понять очень давно, достаточно присмотреться к тем, с кем этот чудик встречался, как говорится рыбак рыбака.
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PUZIAKA
1580830188
Не понимаю, откуда столько негатива к Смолову в комментариях. Парень пошел на понижение зп, принял вызов вместо того, чтобы сидеть в тепличных условиях. Я и многие другие болельщики в свое время следили за Сельтой из-за Карпина и Мостового, почему кто-то сомневается в словах Смолова, что он тоже следил? Приятно вылить на человека грязи в комментариях зная, что ничего за это не будет, правда?
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Chernyi Lis
1580830960
твоя цель еще наколку набить куда нибудь..кокоши мамаи и ты не...таких в футболе нам не надо..
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Ганнибал Лектор
1580832488
Молодец, Федя! Удачи тебе в Сельте! А российская политическая премьер лига деградирует. Кризис. Ужас. Антифутбол.
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erma
1580835165
Ну, поперло! Мама увлекалась испанскими танцами, сестра собирала испанские марки, а дедушка стрелял во Франко, когда служил в республиканской армии.
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portero
1580837851
посмотрим по итогу чемпа, вашу любовь.....
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slavа0508
1580840115
Ну смешно *****,,,,вот именно он следил за Сельтой ,,,,
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