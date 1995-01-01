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    Смолов: «Примера – лучшая лига мира. С детства следил за «Сельтой»

    Нападающий Федор Смолов объяснил, почему перешел в «Сельту». Испанцы арендовали игрока у «Локомотива» до лета.

    «Примера – лучшая лига мира. Я с детства смотрел матчи «Сельты» с Валерием Карпиным и Александром Мостовым, следил за командой.

    Нынешняя «Сельта» не должна забивать так мало, учитывая подбор игроков. Команда не заслуживает такого низкого места в таблице. Это не отражает реального положения дел», – считает россиянин.

    • «Сельта» идет в зоне вылета.
    • Ближайший соперник по Примере – «Севилья» (9 февраля).
    • Смолов дебютировал за испанцев в последнем матче против «Валенсии» (0:1).

    Источник: твиттер «Сельты»

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    Сегодня, 16:52
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +1442

      Dizayner 7 минут назад

      как бэ никто и не сомневался в этом, что ты с самого детства прям следишь за сельтой))

      0
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      Рейтинг: +164

      ADmira1 24 минуты назад

      АХАХАХАХАХ

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3999

      Добрый Бобер > ADmira1 20 минут назад

      Опередил! :-)

      0
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