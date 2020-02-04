Смолов: «Примера – лучшая лига мира. С детства следил за «Сельтой»

Нападающий Федор Смолов объяснил, почему перешел в «Сельту». Испанцы арендовали игрока у «Локомотива» до лета.
«Примера – лучшая лига мира. Я с детства смотрел матчи «Сельты» с Валерием Карпиным и Александром Мостовым, следил за командой.
Нынешняя «Сельта» не должна забивать так мало, учитывая подбор игроков. Команда не заслуживает такого низкого места в таблице. Это не отражает реального положения дел», – считает россиянин.
- «Сельта» идет в зоне вылета.
- Ближайший соперник по Примере – «Севилья» (9 февраля).
- Смолов дебютировал за испанцев в последнем матче против «Валенсии» (0:1).
Источник: твиттер «Сельты»