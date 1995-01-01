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    Гвардиола проиграл Моуринью в шестой раз в карьере. Чаще он уступал только Клоппу

    В матче 25-го тура АПЛ «Манчестер Сити» уступил «Тоттенхэму» со счeтом 0:2.

    Для главного тренера манкунианцев Хосепа Гвардиолы это шестое поражение в играх с командами Жозе Моуринью.

    Чаще испанский специалист проигрывал только Юргену Клоппу, который сейчас возглавляет «Ливерпуль» – 9 раз.

    Все остальные тренеры имеют в своем активе не более трех побед над Гвардиолой.

    «Сити» потерпел шестое поражение в сезоне АПЛ. Это худший показатель команды при Гвардиоле

    «Манчестер Сити» впервые при Гвардиоле не забил в двух матчах подряд

    Источник: Squawka

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