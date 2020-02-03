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  • Гвардиола проиграл Моуринью в шестой раз в карьере. Чаще он уступал только Клоппу

Гвардиола проиграл Моуринью в шестой раз в карьере. Чаще он уступал только Клоппу

3 февраля 2020, 08:32

В матче 25-го тура АПЛ «Манчестер Сити» уступил «Тоттенхэму» со счeтом 0:2.

Для главного тренера манкунианцев Хосепа Гвардиолы это шестое поражение в играх с командами Жозе Моуринью.

Чаще испанский специалист проигрывал только Юргену Клоппу, который сейчас возглавляет «Ливерпуль» – 9 раз.

Все остальные тренеры имеют в своем активе не более трех побед над Гвардиолой.

«Сити» потерпел шестое поражение в сезоне АПЛ. Это худший показатель команды при Гвардиоле

«Манчестер Сити» впервые при Гвардиоле не забил в двух матчах подряд

Источник: Squawka
Англия. Премьер-лига Тоттенхэм Манчестер Сити Ливерпуль Моуринью Жозе Клопп Юрген Гвардиола Хосеп
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