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    «Манчестер Сити» впервые при Гвардиоле не забил в двух матчах подряд

    В матче 25-го тура АПЛ «Манчестер Сити» уступил «Тоттенхэму» со счeтом 0:2.

    Посреди прошлой недели «Сити» проиграл «Манчестер Юнайтед» (0:1) в Кубке лиги.

    Команда не сумела забить в двух матчах подряд впервые под руководством Хосепа Гвардиолы.

    В последний раз подобное происходило у «Сити» в марте 2016 года при Мануэле Пеллегрини.

    «Сити» потерпел шестое поражение в сезоне АПЛ. Это худший показатель команды при Гвардиоле

    «Манчестер Сити» в последних двух матчах пробил по воротам 30 раз и не забил ни одного мяча

    ВВС: игроки «Сити» и Гвардиола после проигрыша «Тоттенхэму» в течение 50 минут не выходили из раздевалки

    Источник: «Бомбардир»

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