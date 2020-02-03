«Манчестер Сити» впервые при Гвардиоле не забил в двух матчах подряд

В матче 25-го тура АПЛ «Манчестер Сити» уступил «Тоттенхэму» со счeтом 0:2.
Посреди прошлой недели «Сити» проиграл «Манчестер Юнайтед» (0:1) в Кубке лиги.
Команда не сумела забить в двух матчах подряд впервые под руководством Хосепа Гвардиолы.
В последний раз подобное происходило у «Сити» в марте 2016 года при Мануэле Пеллегрини.
«Сити» потерпел шестое поражение в сезоне АПЛ. Это худший показатель команды при Гвардиоле
«Манчестер Сити» в последних двух матчах пробил по воротам 30 раз и не забил ни одного мяча
ВВС: игроки «Сити» и Гвардиола после проигрыша «Тоттенхэму» в течение 50 минут не выходили из раздевалки
Источник: «Бомбардир»