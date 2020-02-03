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«Манчестер Сити» впервые при Гвардиоле не забил в двух матчах подряд

3 февраля 2020, 06:36

В матче 25-го тура АПЛ «Манчестер Сити» уступил «Тоттенхэму» со счeтом 0:2.

Посреди прошлой недели «Сити» проиграл «Манчестер Юнайтед» (0:1) в Кубке лиги.

Команда не сумела забить в двух матчах подряд впервые под руководством Хосепа Гвардиолы.

В последний раз подобное происходило у «Сити» в марте 2016 года при Мануэле Пеллегрини.

«Сити» потерпел шестое поражение в сезоне АПЛ. Это худший показатель команды при Гвардиоле

«Манчестер Сити» в последних двух матчах пробил по воротам 30 раз и не забил ни одного мяча

ВВС: игроки «Сити» и Гвардиола после проигрыша «Тоттенхэму» в течение 50 минут не выходили из раздевалки

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити
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