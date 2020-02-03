«Манчестер Сити» впервые при Гвардиоле не забил в двух матчах подряд

В матче 25-го тура АПЛ «Манчестер Сити» уступил «Тоттенхэму» со счeтом 0:2.

Посреди прошлой недели «Сити» проиграл «Манчестер Юнайтед» (0:1) в Кубке лиги.

Команда не сумела забить в двух матчах подряд впервые под руководством Хосепа Гвардиолы.

В последний раз подобное происходило у «Сити» в марте 2016 года при Мануэле Пеллегрини.

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