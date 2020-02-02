«Сити» потерпел шестое поражение в сезоне АПЛ. Это худший показатель команды при Гвардиоле

Поражение в 25-м туре АПЛ от «Тоттенхэма» стало для «Манчестер Сити» шестым в сезоне. Это антирекорд команды при Хосепе Гвардиоле – большего количества проигрышей в чемпионате Англии манчестерцы при нем не терпели.

Аналогичный показатель – шесть поражений – был зафиксирован в сезоне-2016/17, первом для Гвардиолы в Англии.