«Сити» потерпел шестое поражение в сезоне АПЛ. Это худший показатель команды при Гвардиоле

дааа,всё идет к тому,что Пэпу светит чемодан-вокзал-Барселона!!!
Поражение в 25-м туре АПЛ от «Тоттенхэма» стало для «Манчестер Сити» шестым в сезоне. Это антирекорд команды при Хосепе Гвардиоле – большего количества проигрышей в чемпионате Англии манчестерцы при нем не терпели.
Аналогичный показатель – шесть поражений – был зафиксирован в сезоне-2016/17, первом для Гвардиолы в Англии.
- «Сити» остался в таблице на втором месте.
- Команда при Гвардиоле дважды взяла АПЛ.
- В 1/8 финала Лиги чемпионов «Сити» встретится с «Реалом».