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    «Сити» потерпел шестое поражение в сезоне АПЛ. Это худший показатель команды при Гвардиоле

    Поражение в 25-м туре АПЛ от «Тоттенхэма» стало для «Манчестер Сити» шестым в сезоне. Это антирекорд команды при Хосепе Гвардиоле – большего количества проигрышей в чемпионате Англии манчестерцы при нем не терпели.

    Аналогичный показатель – шесть поражений – был зафиксирован в сезоне-2016/17, первом для Гвардиолы в Англии.

    • «Сити» остался в таблице на втором месте.
    • Команда при Гвардиоле дважды взяла АПЛ.
    • В 1/8 финала Лиги чемпионов «Сити» встретится с «Реалом».

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.02.2020 21:54
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1643

      koli4ka 2 часа назад

      дааа,всё идет к тому,что Пэпу светит чемодан-вокзал-Барселона!!!

      1
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      Рейтинг: +2631

      zatonn > koli4ka 1 час назад

      Нет, пусть лучше осваивает неизведанные просторы. Франция, Италия, Португалия.... Список можно продолжать..

      1
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      Рейтинг: +3863

      vladik12 > zatonn 1 час назад

      Россия.

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