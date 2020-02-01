Примера. «Реал» победил в дерби «Атлетико» и увеличил отрыв от второго места до шести очков

В мадридском дерби победу одержал «Реал». Во втором тайме три очка принес единственный гол форварда Карима Бензема.
Теперь «Реал» лидирует с шестиочковым преимуществом. «Атлетико» остался на пятом месте – в зоне Лиги Европы.
Чемпионат Испании. Примера. 22-й тур
Реал – Атлетико – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция
Гол: 1:0 – Бензема, 56.
«Реал»: Куртуа, Менди, Рамос, Варан, Карвахаль, Каземиро, Модрич, Иско (Лукас, 46), Кроос (Винисиус, 46), Вальверде, Бензема.
«Атлетико»: Облак, Лоди, Фелипе, Врсалько, Савич, Сауль, Льоренте, Витоло (Феррейра-Карраско, 71), Томас (Камельо, 74), Корреа, Мората (Лемар, 50).
Предупреждения: Менди, 83; Каземиро, 88 – Фелипе, 66; Врсалько, 80.
Источник: Бомбардир.ру