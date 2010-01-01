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    Примера. «Реал» победил в дерби «Атлетико» и увеличил отрыв от второго места до шести очков

    В мадридском дерби победу одержал «Реал». Во втором тайме три очка принес единственный гол форварда Карима Бензема.

    Теперь «Реал» лидирует с шестиочковым преимуществом. «Атлетико» остался на пятом месте – в зоне Лиги Европы.

    Чемпионат Испании. Примера. 22-й тур

    Реал – Атлетико – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 1:0 – Бензема, 56.

    «Реал»: Куртуа, Менди, Рамос, Варан, Карвахаль, Каземиро, Модрич, Иско (Лукас, 46), Кроос (Винисиус, 46), Вальверде, Бензема.

    «Атлетико»: Облак, Лоди, Фелипе, Врсалько, Савич, Сауль, Льоренте, Витоло (Феррейра-Карраско, 71), Томас (Камельо, 74), Корреа, Мората (Лемар, 50).

    Предупреждения: Менди, 83; Каземиро, 88 – Фелипе, 66; Врсалько, 80.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 19:52
    Комментарии5
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      Рейтинг: +872

      VVadic 53 минуты назад

      Поздравляю Реал! То что АТМ не забъёт - сомнений не было!

      0
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      Рейтинг: +861

      нейтральныйкакникто 1 час назад

      Эра Симеоне в Атлетико закатилась? Необходима либо смена тренера , либо чистка состава-замена зажравшихся волков на голодных до побед и титулов щенят

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      Рейтинг: +872

      VVadic > нейтральныйкакникто 51 минуту назад

      Симеоне хорошо работает. Смена обороны прошла неплохо. Атака - не удалась(. Коста, Мората, Лемар, Корре на выход. А вот например Лаутаро Мартинеса прикупить)

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      Рейтинг: +6670

      mihail200606 1 час назад

      Зидан для реала видимо самое то..

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      Рейтинг: +800

      САНЁК17 2 часа назад

      динарка скажи я со счёта сбился,а какой СЛУЧАЙНОЙ раз РЕАЛ одержал победу?

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