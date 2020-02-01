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Примера. «Реал» дома сыграет с «Атлетико»

1 февраля 2020, 17:00
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Сегодня, 1 февраля, состоится матч 22-го тура испанской Примеры между «Реалом» и «Атлетико».

Мадридское дерби пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало – в 18:00 по московскому времени.

Соперники уже встречались друг с другом в первом круге чемпионата (ничья 0:0) и в финале Суперкубка страны (0:0, по пенальти 4:1 в пользу «Реала»).

В турнирной таблице Примеры команда Зинедина Зидана занимает первое место по итогам 21 тура, а команда Диего Симеоне – четвертое.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Атлетико».

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Реал Атлетико
Комментарии (1)
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giluxa1963
1580550946
стабильность не дар небес ставлю на ничью
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