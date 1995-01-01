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    Примера. «Реал» дома сыграет с «Атлетико»

    Сегодня, 1 февраля, состоится матч 22-го тура испанской Примеры между «Реалом» и «Атлетико».

    Мадридское дерби пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало – в 18:00 по московскому времени.

    Соперники уже встречались друг с другом в первом круге чемпионата (ничья 0:0) и в финале Суперкубка страны (0:0, по пенальти 4:1 в пользу «Реала»).

    В турнирной таблице Примеры команда Зинедина Зидана занимает первое место по итогам 21 тура, а команда Диего Симеоне – четвертое.

    «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Атлетико».

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 12:23
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1706

      giluxa1963 1 час назад

      стабильность не дар небес ставлю на ничью

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