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    Семин: «Смолов переходит в «Сельту». Все будет зависеть от того, как он себя там проявит»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подтвердил, что форвард Федор Смолов уходит в «Сельту». Испанцы арендуют игрока сборной России.

    «Смолов переходит в аренду в «Сельту». Это общее решение руководства, тренерского штаба и самого игрока. Это будет аренда с выкупом. Всe будет зависеть от него, как он себя там проявит», – сказал Семин «Чемпионату».

    • Смолов в текущем сезоне провел 14 матчей РПЛ, забил три гола, сделал столько же результативных пасов.
    • «Сельта» в Примере идет в зоне вылета.
    • Ранее за рубежом Смолов выступал за голландский «Фейеноорд».

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 20:31
    Комментарии12
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      Рейтинг: +688

      Пельш 1 1 час назад

      Вот и посмотрим какой Федя звезда!

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      Рейтинг: +1178

      Кузьмич на трибуне 1 час назад

      Весьма не понятно. Зачем переходить в команду аутсайдер, если можно было играть в ЛЧ или ЛЕ.Ну перешёл бы тогда в Сочи или Тамбов

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      Рейтинг: +808

      ZENIT84, > Кузьмич на трибуне 1 час назад

      там он хоть опыта поднаберется играя против барсы реала и атлетико))))вы забыли как выносил в лиге европы команды которые находились в зоне вылета наших команд которые находились в верху таблицы))))

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      Рейтинг: +7351

      Вомбат > Кузьмич на трибуне 1 час назад

      Аусайдер Ла Лиги посильнее будет, чем лидер РПЛ. Так что все он правильно делает. Удачи ему! Хотя лично у меня надежды, что он там заиграет как некогда в Краснодаре, крайне мало, буду рад ошибиться.

      1
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      Рейтинг: +1178

      Кузьмич на трибуне > ZENIT84, 1 час назад

      Опыт набирают в молодости , а на закате карьеры нужно ехать в Ухань

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      Рейтинг: +808

      ZENIT84, > Кузьмич на трибуне 1 час назад

      в сельте любят русских

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      Рейтинг: +1178

      Кузьмич на трибуне > Вомбат 1 час назад

      В Краснодаре на него играли Мамаев, Перейра, Газинский , Классон, Вандерсон, Жоазинье. А кто на него играл в Локо? Тем более кто на него будет играть в Ла лиге. В Монако пришёл новый тренер и нашего Сашу планомерно отодвинул назад. Что бы Саша не выглядел лучше чем другие. А Смолов и того что Сша не сможет показать. Мы его на ЧМ 2018 видели.

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      Рейтинг: +1178

      Кузьмич на трибуне > ZENIT84, 1 час назад

      Мне глубоко до лампочки, кого любят в Сельте. Мне и на Сельту-мельту начихать. Я смотрю наш футбол, и радуюсь нашим победам. А что там может смельта-это для испанца приятно.

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      Рейтинг: +3288

      JTherry > Кузьмич на трибуне 1 час назад

      в Ухани коронавирус свирепствует...

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      Рейтинг: +8231

      parevg 1 час назад

      Удачи.

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      Рейтинг: +808

      ZENIT84, 1 час назад

      головин в монако переходил когда те были в зоне вылета))) теперь еще один в зону вылета)))) потом удивляемся почему нет звезд у нас российских)))

      1
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      Рейтинг: +1327

      Boeung777 2 часа назад

      Молодец, правильное решение. Действительно, всё зависит теперь только от самого Фёдора. Удачи ему!!!

      6
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