Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Семин: «Смолов переходит в «Сельту». Все будет зависеть от того, как он себя там проявит»

Семин: «Смолов переходит в «Сельту». Все будет зависеть от того, как он себя там проявит»

30 января 2020, 20:31
14

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подтвердил, что форвард Федор Смолов уходит в «Сельту». Испанцы арендуют игрока сборной России.

«Смолов переходит в аренду в «Сельту». Это общее решение руководства, тренерского штаба и самого игрока. Это будет аренда с выкупом. Всe будет зависеть от него, как он себя там проявит», – сказал Семин «Чемпионату».

  • Смолов в текущем сезоне провел 14 матчей РПЛ, забил три гола, сделал столько же результативных пасов.
  • «Сельта» в Примере идет в зоне вылета.
  • Ранее за рубежом Смолов выступал за голландский «Фейеноорд».

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Сельта Локомотив Смолов Федор Семин Юрий
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Boeung777
1580405808
Молодец, правильное решение. Действительно, всё зависит теперь только от самого Фёдора. Удачи ему!!!
Ответить
ZENIT84,
1580407104
головин в монако переходил когда те были в зоне вылета))) теперь еще один в зону вылета)))) потом удивляемся почему нет звезд у нас российских)))
Ответить
Кузьмич на трибуне
1580407338
Весьма не понятно. Зачем переходить в команду аутсайдер, если можно было играть в ЛЧ или ЛЕ.Ну перешёл бы тогда в Сочи или Тамбов
Ответить
Пельш 1
1580407482
Вот и посмотрим какой Федя звезда!
Ответить
Aleksey!
1580416584
Да никак не проявит. Вернётся летом.
Ответить
nemolod
1580492394
Хороший и своевременный вызов для Федора-показать свои способности! А то,что перешел в команду,которая борется за выживание-это дополнительная мотивация,значит в команде не до скуки и в каждой игре от игрока потребуется много результативной активности!
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+