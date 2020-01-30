Семин: «Смолов переходит в «Сельту». Все будет зависеть от того, как он себя там проявит»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подтвердил, что форвард Федор Смолов уходит в «Сельту». Испанцы арендуют игрока сборной России.

«Смолов переходит в аренду в «Сельту». Это общее решение руководства, тренерского штаба и самого игрока. Это будет аренда с выкупом. Всe будет зависеть от него, как он себя там проявит», – сказал Семин «Чемпионату».