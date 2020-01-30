Журналист Алланазаров: «У «Сельты» будет право выкупа Смолова. «Локомотив» ждет, что сделку закроют завтра»

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов переходит в «Сельту». Подробностями сделки поделился журналист издания Sport24 Максим Алланазаров.
«Смолов и «Сельта» – аренда с выкупом. Аренда платная. Юрий Семин и руководство ждут, что сделка будет закрыта завтра после медосмотра», – написал Алланазаров в телеграме.
- Смолов в текущем сезоне провел 14 матчей РПЛ, забил три гола, сделал столько же результативных пасов.
- «Сельта» в Примере идет в зоне вылета.
- Ранее за рубежом Смолов выступал за голландский «Фейеноорд».
Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова