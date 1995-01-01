Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай внезапного чемпиона
    Тест: угадай внезапного чемпиона
    2 Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
    Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
    3 Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?

    Журналист Алланазаров: «У «Сельты» будет право выкупа Смолова. «Локомотив» ждет, что сделку закроют завтра»

    Нападающий «Локомотива» Федор Смолов переходит в «Сельту». Подробностями сделки поделился журналист издания Sport24 Максим Алланазаров.

    «Смолов и «Сельта» – аренда с выкупом. Аренда платная. Юрий Семин и руководство ждут, что сделка будет закрыта завтра после медосмотра», – написал Алланазаров в телеграме.

    • Смолов в текущем сезоне провел 14 матчей РПЛ, забил три гола, сделал столько же результативных пасов.
    • «Сельта» в Примере идет в зоне вылета.
    • Ранее за рубежом Смолов выступал за голландский «Фейеноорд».

    Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:23
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +823

      Frankfurt Am Main 14 минут назад

      Лохонулись на 8 млн евро))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2318

      erma > Frankfurt Am Main 10 минут назад

      Локо-нулись.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2192

      shurik45 17 минут назад

      Коли так случится ,то удачи Федору.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2318

      erma > shurik45 7 минут назад

      Помимо удачи ему еще нужно будет постараться играть в футбол. Спасение Сельты от вылета будет возложено на хрупкие Федины плечи.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106855
    #2
    Chernyi Lis
    81436
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75303
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru