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  • Журналист Алланазаров: «У «Сельты» будет право выкупа Смолова. «Локомотив» ждет, что сделку закроют завтра»

Журналист Алланазаров: «У «Сельты» будет право выкупа Смолова. «Локомотив» ждет, что сделку закроют завтра»

30 января 2020, 20:23
6

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов переходит в «Сельту». Подробностями сделки поделился журналист издания Sport24 Максим Алланазаров.

«Смолов и «Сельта» – аренда с выкупом. Аренда платная. Юрий Семин и руководство ждут, что сделка будет закрыта завтра после медосмотра», – написал Алланазаров в телеграме.

  • Смолов в текущем сезоне провел 14 матчей РПЛ, забил три гола, сделал столько же результативных пасов.
  • «Сельта» в Примере идет в зоне вылета.
  • Ранее за рубежом Смолов выступал за голландский «Фейеноорд».

Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Локомотив Сельта Смолов Федор
Комментарии (6)
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shurik45
1580405132
Коли так случится ,то удачи Федору.
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Frankfurt Am Main
1580405312
Лохонулись на 8 млн евро))
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portero
1580410573
Аренда??? думаю Федя уже летом из неё вернется.
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