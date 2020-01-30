Bobsoccer: Смолов переходит в «Сельту» на правах аренды, завтра игрок пройдет медосмотр

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов продолжит карьеру в Испании. Футболист вскоре должен пополнить «Сельту» на правах аренды, информирует Bobsoccer со ссылкой на источник, близкий к переговорам.
«Локомотив» дал согласие на трансфер. Завтра, 31 января, Смолов пройдет медицинское обследование для «Сельты».
- Смолов в текущем сезоне провел 14 матчей РПЛ, забил три гола, сделал столько же результативных пасов.
- «Сельта» в Примере идет в зоне вылета.
- Ранее за рубежом Смолов выступал за голландский «Фейеноорд».
Источник: Bobsoccer