Bobsoccer: Смолов переходит в «Сельту» на правах аренды, завтра игрок пройдет медосмотр

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов продолжит карьеру в Испании. Футболист вскоре должен пополнить «Сельту» на правах аренды, информирует Bobsoccer со ссылкой на источник, близкий к переговорам.

«Локомотив» дал согласие на трансфер. Завтра, 31 января, Смолов пройдет медицинское обследование для «Сельты».