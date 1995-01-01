Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: за какую сборную вы бы играли?
    Тест: за какую сборную вы бы играли?
    2 Тест: какое решение примет футболист?
    Тест: какое решение примет футболист?
    3 Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?

    Bobsoccer: Смолов переходит в «Сельту» на правах аренды, завтра игрок пройдет медосмотр

    Нападающий «Локомотива» Федор Смолов продолжит карьеру в Испании. Футболист вскоре должен пополнить «Сельту» на правах аренды, информирует Bobsoccer со ссылкой на источник, близкий к переговорам.

    «Локомотив» дал согласие на трансфер. Завтра, 31 января, Смолов пройдет медицинское обследование для «Сельты».

    • Смолов в текущем сезоне провел 14 матчей РПЛ, забил три гола, сделал столько же результативных пасов.
    • «Сельта» в Примере идет в зоне вылета.
    • Ранее за рубежом Смолов выступал за голландский «Фейеноорд».

    Источник: Bobsoccer

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:15
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1323

      Boeung777 3 минуты назад

      Остаётся только пожелать удачи Фёдору. Всё в его ногах.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8229

      parevg 7 минут назад

      Может им Эдера в комплекте отдать???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2318

      erma 12 минут назад

      Сельта в поисках спасителя ( в шаге от вылета). Вот уж не думал, что этот спаситель придет в образе Смолова.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2318

      erma 17 минут назад

      Думаю, они друг друга стоят.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +284

      elessar arnor 19 минут назад

      просто шикарно, настоящая радость, когда игроки идут на повышение

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2318

      erma > elessar arnor 14 минут назад

      На повышение? Сельта на 18 месте. С другой стороны, Смолов сейчас тоже не бог знает что. (Или это ирония?)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +314

      Ceнит > erma 9 минут назад

      18 клуб Испании на голову выше чемпиона РПЛ будет

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +877

      Freyd 21 минуту назад

      Ну если правда то удачи!!!

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106855
    #2
    Chernyi Lis
    81436
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75303
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru