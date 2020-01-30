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  • Bobsoccer: Смолов переходит в «Сельту» на правах аренды, завтра игрок пройдет медосмотр

Bobsoccer: Смолов переходит в «Сельту» на правах аренды, завтра игрок пройдет медосмотр

30 января 2020, 20:15
5

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов продолжит карьеру в Испании. Футболист вскоре должен пополнить «Сельту» на правах аренды, информирует Bobsoccer со ссылкой на источник, близкий к переговорам.

«Локомотив» дал согласие на трансфер. Завтра, 31 января, Смолов пройдет медицинское обследование для «Сельты».

  • Смолов в текущем сезоне провел 14 матчей РПЛ, забил три гола, сделал столько же результативных пасов.
  • «Сельта» в Примере идет в зоне вылета.
  • Ранее за рубежом Смолов выступал за голландский «Фейеноорд».

Источник: Bobsoccer
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Локомотив Сельта Смолов Федор
Комментарии (5)
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Freyd
1580404902
Ну если правда то удачи!!!
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erma
1580405163
Думаю, они друг друга стоят.
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erma
1580405429
Сельта в поисках спасителя ( в шаге от вылета). Вот уж не думал, что этот спаситель придет в образе Смолова.
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Boeung777
1580405956
Остаётся только пожелать удачи Фёдору. Всё в его ногах.
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Cules2013
1580407302
Норм. Заценим, что он может в Ла Лиге. Думается, что ничего, но жизнь покажет, авось и что-то получится вразумительное. Через 10 дней игра с Барсой у Бетиса у себя дома)))
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