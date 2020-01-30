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    Мак: «Спасибо за все. Уверен, «Зенит» вновь станет чемпионом России»

    Полузащитник Роберт Мак попрощался с «Зенитом».

    «Желаю всего самого лучшего «Зениту» и невероятным болельщикам! Я и моя семья чувствовали себя в Петербурге как дома, будем очень сильно скучать по городу. Спасибо «Зениту» за все. Уверен, сине-бело-голубые вновь станут чемпионами России. У меня останутся только теплые воспоминания о времени, проведенном в «Зените», – сказал Мак.

    • В составе «Зенита» Мак сыграл 72 матча, забил 14 мячей и отдал десять результативных передач, а также стал чемпионом России.
    • Словак играл за питерцев с 2016 года.
    • Рыночная стоимость 28-летнего игрока – 3 миллиона евро.

    Мак стал игроком «Коньяспора»

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 14:56
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2015

      Борат 4 минуты назад

      ну тебе весной золотую медаль пришлют, не сомневайся !
      это хряки опять без титулов ещё долго будут хрюкать !
      гы-гы

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