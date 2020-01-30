Мак: «Спасибо за все. Уверен, «Зенит» вновь станет чемпионом России»

Полузащитник Роберт Мак попрощался с «Зенитом».

«Желаю всего самого лучшего «Зениту» и невероятным болельщикам! Я и моя семья чувствовали себя в Петербурге как дома, будем очень сильно скучать по городу. Спасибо «Зениту» за все. Уверен, сине-бело-голубые вновь станут чемпионами России. У меня останутся только теплые воспоминания о времени, проведенном в «Зените», – сказал Мак.

В составе «Зенита» Мак сыграл 72 матча, забил 14 мячей и отдал десять результативных передач, а также стал чемпионом России.

Словак играл за питерцев с 2016 года.

Рыночная стоимость 28-летнего игрока – 3 миллиона евро.

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