L`Equipe: «Крылья Советов» подпишут контракт с экс-защитником «Лиона» Зеффаном

Бывший защитник «Лиона» и «Ренна» Мехди Зеффан близок к переходу в «Крылья Советов».

По информации L`Equipe, 27-летний алжирец, находящийся в статусе свободного агента, подпишет соглашение с «Крыльями Советов». Соглашение будет рассчитано до 31 декабря 2021 года.