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    L`Equipe: «Крылья Советов» подпишут контракт с экс-защитником «Лиона» Зеффаном

    Бывший защитник «Лиона» и «Ренна» Мехди Зеффан близок к переходу в «Крылья Советов».

    По информации L`Equipe, 27-летний алжирец, находящийся в статусе свободного агента, подпишет соглашение с «Крыльями Советов». Соглашение будет рассчитано до 31 декабря 2021 года.

    • Контракт Зеффана с «Ренном» закончился летом 2019 года.
    • В прошлом году он стал обладателем Кубка Франции вместе с «Ренном», выиграл Кубок африканских наций в составе сборной Алжира.
    • В сезоне-2018/19 Зеффан провел за «Ренн» 31 матч, забил гол, отдал три ассиста.

    Источник: L`Equipe

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