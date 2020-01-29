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  • L`Equipe: «Крылья Советов» подпишут контракт с экс-защитником «Лиона» Зеффаном

L`Equipe: «Крылья Советов» подпишут контракт с экс-защитником «Лиона» Зеффаном

29 января 2020, 16:57
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Бывший защитник «Лиона» и «Ренна» Мехди Зеффан близок к переходу в «Крылья Советов».

По информации L`Equipe, 27-летний алжирец, находящийся в статусе свободного агента, подпишет соглашение с «Крыльями Советов». Соглашение будет рассчитано до 31 декабря 2021 года.

  • Контракт Зеффана с «Ренном» закончился летом 2019 года.
  • В прошлом году он стал обладателем Кубка Франции вместе с «Ренном», выиграл Кубок африканских наций в составе сборной Алжира.
  • В сезоне-2018/19 Зеффан провел за «Ренн» 31 матч, забил гол, отдал три ассиста.

Источник: L`Equipe
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Лион Ренн Крылья Советов Зеффан Мехди
Комментарии (1)
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BellatrixBlack
1580320665
потому что крылья в фм20 тренирует мэддисон? зеффан конечно тыщщу лет назад в лионе был
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