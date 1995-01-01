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    Умяров: «Я – в списках «МЮ»? Еще скажите, что в шорт-листе. Он где заканчивается – на Луне?»

    Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров пошутил о том, что за ним следят скауты «Манчестер Юнайтед».

    — По нашей информации, ваша фамилия фигурирует в селекционных списках «Манчестер Юнайтед». Английский вам наверняка пригодится.

    — Да ну, заканчивайте! Мало ли всяких вбросов? Ты еще скажи, что я в шорт-листе. Он где заканчивается — на Луне?

    — За вами следят, это точно.

    — Ну само собой: я же играю в основе молодежной сборной России и «Спартака». Понятно, что за молодыми следят. Сыграешь несколько хороших матчей на уровне сборных и внимание увеличивается. Но, если честно, мне даже думать об этом сейчас не хочется, – сказал Умяров.

    • В этом сезоне Умяров сыграл в РПЛ девять матчей, результативными действиями не отметился.
    • «Спартак» идет на десятом месте, от зоны переходных матчей команду отделяют 3 очка.

    Умяров: «После поражения сижу, много думаю. Могу в раздевалке уткнуться в пол»

    Источник: «Бизнес Online»

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    Сегодня, 13:02
    Комментарии6
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      Рейтинг: +559

      Rus9I 30 минут назад

      АПЛ даже если захочет, не сможет его приобрести.
      Он пока не игрок Сборной.
      Там бюрократия)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +21543

      oyabun 1 час назад

      Молодец парень! Не стал как многие из молодых тут же петь песню, как он готов попробовать свои силы в Английской Премьер лиге. Понимает, что еще пахать и пахать до требуемого уровня.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +13727

      bset 1 час назад

      "Это точно". Вот из-за таких, как вы, молодежь начинает думать о себе всякое и губит карьеру. Но тут не на того нарвались. Респект. Надеюсь, когда-нибудь до Англии все-таки доедет.

      3
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      Рейтинг: +2043

      Борат 2 часа назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ага, только хряка там не хватало - умяров в мю - ну умора !!!
      гы-гы

      -4
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      Рейтинг: +851

      Hektor 84 > Борат 1 час назад

      Е б анат на луне! Тфу Борат! Вот умора

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2230

      Derzkiy1 2 часа назад

      Красава , адекватный парень !

      5
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