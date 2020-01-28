Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Умяров: «Я – в списках «МЮ»? Еще скажите, что в шорт-листе. Он где заканчивается – на Луне?»

Умяров: «Я – в списках «МЮ»? Еще скажите, что в шорт-листе. Он где заканчивается – на Луне?»

28 января 2020, 13:02
6

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров пошутил о том, что за ним следят скауты «Манчестер Юнайтед».

— По нашей информации, ваша фамилия фигурирует в селекционных списках «Манчестер Юнайтед». Английский вам наверняка пригодится.

— Да ну, заканчивайте! Мало ли всяких вбросов? Ты еще скажи, что я в шорт-листе. Он где заканчивается — на Луне?

— За вами следят, это точно.

— Ну само собой: я же играю в основе молодежной сборной России и «Спартака». Понятно, что за молодыми следят. Сыграешь несколько хороших матчей на уровне сборных и внимание увеличивается. Но, если честно, мне даже думать об этом сейчас не хочется, – сказал Умяров.

  • В этом сезоне Умяров сыграл в РПЛ девять матчей, результативными действиями не отметился.
  • «Спартак» идет на десятом месте, от зоны переходных матчей команду отделяют 3 очка.

Умяров: «После поражения сижу, много думаю. Могу в раздевалке уткнуться в пол»

Источник: «Бизнес Online»
Россия. Премьер-лига Спартак Манчестер Юнайтед Умяров Наиль
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Derzkiy1
1580206216
Красава , адекватный парень !
Ответить
bset
1580208527
"Это точно". Вот из-за таких, как вы, молодежь начинает думать о себе всякое и губит карьеру. Но тут не на того нарвались. Респект. Надеюсь, когда-нибудь до Англии все-таки доедет.
Ответить
oyabun
1580208737
Молодец парень! Не стал как многие из молодых тут же петь песню, как он готов попробовать свои силы в Английской Премьер лиге. Понимает, что еще пахать и пахать до требуемого уровня.
Ответить
Rus9I
1580212137
АПЛ даже если захочет, не сможет его приобрести. Он пока не игрок Сборной. Там бюрократия)))
Ответить
Добрый Бобер
1580214337
Скромный. Это хорошо.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+