Умяров: «Я – в списках «МЮ»? Еще скажите, что в шорт-листе. Он где заканчивается – на Луне?»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров пошутил о том, что за ним следят скауты «Манчестер Юнайтед».

— По нашей информации, ваша фамилия фигурирует в селекционных списках «Манчестер Юнайтед». Английский вам наверняка пригодится.

— Да ну, заканчивайте! Мало ли всяких вбросов? Ты еще скажи, что я в шорт-листе. Он где заканчивается — на Луне?

— За вами следят, это точно.

— Ну само собой: я же играю в основе молодежной сборной России и «Спартака». Понятно, что за молодыми следят. Сыграешь несколько хороших матчей на уровне сборных и внимание увеличивается. Но, если честно, мне даже думать об этом сейчас не хочется, – сказал Умяров.

В этом сезоне Умяров сыграл в РПЛ девять матчей, результативными действиями не отметился.

«Спартак» идет на десятом месте, от зоны переходных матчей команду отделяют 3 очка.

Умяров: «После поражения сижу, много думаю. Могу в раздевалке уткнуться в пол»