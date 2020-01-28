Умяров: «После поражения сижу, много думаю. Могу в раздевалке уткнуться в пол»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров признался, что остро реагирует на поражения.

«Сижу, много думаю. Могу в раздевалке уткнуться в пол: «Как же это произошло, зачем я сделал то-то и то-то?» Режешь себя, роешь, грызешь. Это черта, от которой надо избавиться.

Поражение — это бесценный опыт? Согласен, но уж слишком это меня убивает. Точнее, даже не сам результат, а все эти самокопания. Это еще влияет на окружающих, близких. Они-то каким боком виноваты? Лучше обойтись без этого.

В заведенном состоянии могу послать подальше? Нет, в этот момент я полностью погружен в себя. Могу не отвечать на вопросы, игнорировать происходящее. Нехорошо, надо скорее избавляться от негатива. Это более европейский подход, нельзя держать в себе», – сказал Умяров.

В этом сезоне Умяров сыграл в РПЛ девять матчей, результативными действиями не отметился.

«Спартак» идет на десятом месте, от зоны переходных матчей команду отделяют 3 очка.

Умяров – дебютант года в РПЛ