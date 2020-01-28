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  • Умяров: «После поражения сижу, много думаю. Могу в раздевалке уткнуться в пол»

Умяров: «После поражения сижу, много думаю. Могу в раздевалке уткнуться в пол»

28 января 2020, 12:33
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Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров признался, что остро реагирует на поражения.

«Сижу, много думаю. Могу в раздевалке уткнуться в пол: «Как же это произошло, зачем я сделал то-то и то-то?» Режешь себя, роешь, грызешь. Это черта, от которой надо избавиться.

Поражение — это бесценный опыт? Согласен, но уж слишком это меня убивает. Точнее, даже не сам результат, а все эти самокопания. Это еще влияет на окружающих, близких. Они-то каким боком виноваты? Лучше обойтись без этого.

В заведенном состоянии могу послать подальше? Нет, в этот момент я полностью погружен в себя. Могу не отвечать на вопросы, игнорировать происходящее. Нехорошо, надо скорее избавляться от негатива. Это более европейский подход, нельзя держать в себе», – сказал Умяров.

  • В этом сезоне Умяров сыграл в РПЛ девять матчей, результативными действиями не отметился.
  • «Спартак» идет на десятом месте, от зоны переходных матчей команду отделяют 3 очка.

Умяров – дебютант года в РПЛ

Источник: «Бизнес Online»
Россия. Премьер-лига Спартак Умяров Наиль
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