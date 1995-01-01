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    Умяров – дебютант года в РПЛ

    Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров получил награду лучшему дебютанту РПЛ в 2019 году.

    «Новый приз «Первый шаг», учрежденный Детской футбольной лигой и спортивным клубом «Лукойл», лучшему дебютанту года РПЛ будет вручен 19-летнему игроку московского «Спартака» Наилю Умярову. Таков итог голосования, в котором приняли участие ведущие тренеры, журналисты, футбольные функционеры», – сообщает пресс-служба ДФЛ.

    В голосовании принял участие 83 человека, из них 61 выбрал Умярова под первым номером.

    • В этом сезоне Умяров сыграл в РПЛ девять матчей, результативными действиями не отметился.

    Шапи, Дивеев, Ломовицкий, Максименко – номинанты на звание лучшего молодого игрока РПЛ


    Источник: сайт ДФЛ

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +21213

      oyabun 17 минут назад

      Заслужил парень. Еще б горячности поменьше, а то в каждом матче горчичники хватает, против Зенита даже пришлось раньше времени его с поля убирать, чтобы на вторую не нарвался.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10513

      vka1970 27 минут назад

      Молодой да ранний.
      Это хорошо.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22138

      gol_kak_sokol 32 минуты назад

      Понемногу прибавляет. Удар по воротам с разных дистанций надо тренировать, а то все время по воробьям.

      2
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