Умяров – дебютант года в РПЛ

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров получил награду лучшему дебютанту РПЛ в 2019 году.

«Новый приз «Первый шаг», учрежденный Детской футбольной лигой и спортивным клубом «Лукойл», лучшему дебютанту года РПЛ будет вручен 19-летнему игроку московского «Спартака» Наилю Умярову. Таков итог голосования, в котором приняли участие ведущие тренеры, журналисты, футбольные функционеры», – сообщает пресс-служба ДФЛ.

В голосовании принял участие 83 человека, из них 61 выбрал Умярова под первым номером.

В этом сезоне Умяров сыграл в РПЛ девять матчей, результативными действиями не отметился.

Шапи, Дивеев, Ломовицкий, Максименко – номинанты на звание лучшего молодого игрока РПЛ



