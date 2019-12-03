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Умяров – дебютант года в РПЛ

3 декабря 2019, 15:30
7

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров получил награду лучшему дебютанту РПЛ в 2019 году.

«Новый приз «Первый шаг», учрежденный Детской футбольной лигой и спортивным клубом «Лукойл», лучшему дебютанту года РПЛ будет вручен 19-летнему игроку московского «Спартака» Наилю Умярову. Таков итог голосования, в котором приняли участие ведущие тренеры, журналисты, футбольные функционеры», – сообщает пресс-служба ДФЛ.

В голосовании принял участие 83 человека, из них 61 выбрал Умярова под первым номером.

  • В этом сезоне Умяров сыграл в РПЛ девять матчей, результативными действиями не отметился.

Шапи, Дивеев, Ломовицкий, Максименко – номинанты на звание лучшего молодого игрока РПЛ


Источник: сайт ДФЛ
Россия. Премьер-лига Спартак Умяров Наиль
Комментарии (7)
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vka1970
1575378069
Молодой да ранний. Это хорошо.
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oyabun
1575378640
Заслужил парень. Еще б горячности поменьше, а то в каждом матче горчичники хватает, против Зенита даже пришлось раньше времени его с поля убирать, чтобы на вторую не нарвался.
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ВасяК
1575379709
Мои поздравления!!! Пусть игра идёт у него и у команды только в гору!!!
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Старикан
1575380364
Сырой совсем, ещё расти и расти...
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RotBerg
1575380634
Не буду уподобляться мясным и орать , что Лукойл продвинул спартаковца, а пожелаю пацану удачи
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portero
1575382156
удачи ему, солидности, уверенности. а то чуток суетится лишнего.
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DOCTOR PENALTY
1575402680
Поздравляем! Сызрань гордится и гуляет!
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