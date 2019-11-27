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  • Шапи, Дивеев, Ломовицкий, Максименко – номинанты на звание лучшего молодого игрока РПЛ

Шапи, Дивеев, Ломовицкий, Максименко – номинанты на звание лучшего молодого игрока РПЛ

27 ноября 2019, 12:18
21

ДФЛ объявила претендентов на награду «Первая пятерка», которая вручается лучшему молодому футболисту года в РПЛ.

Номинанты: Даниил Глебов («Ростов»), Игорь Дивеев (ЦСКА), Роман Евгеньев («Динамо»), Иван Игнатьев («Краснодар»), Александр Ломовицкий («Спартак» – «Арсенал»), Александр Максименко («Спартак»), Иван Обляков (ЦСКА), Матвей Сафонов («Краснодар»), Магомед-Шапи Сулейманов («Краснодар»), Николай Рассказов («Спартак») и Даниил Уткин («Краснодар»).

  • «Первая пятерка» – национальная премия в российском футболе, существующая с 2002 года. Вручается под эгидой РФС Детской футбольной лигой (ДФЛ) и спортклубом «Лукойл» лучшему молодому футболисту Российской премьер-лиги по итогам уходящего года.
  • В список номинантов попадают футболисты не старше 21 года, сыгравшие не менее 50% матчей своей команды в РПЛ. Учитываются также успехи в еврокубках, игры за сборные команды страны.
  • В 2018 году награду завоевал хавбек ЦСКА Ильзат Ахметов.

Источник: сайт ДФЛ
Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак ЦСКА Сулейманов Магомед-Шапи Максименко Александр Ломовицкий Александр Дивеев Игорь
Комментарии (21)
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ufos73
1574847063
Максименко! Самый стабильный, меньше всех косячит.
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ilichkadr
1574847101
Александр Максименко («Спартак»).
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STAFOR13
1574849881
Шапи или Дивеев
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zaichkin777@gmail.com
1574849899
Сафонище лучший!!!!
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vka1970
1574851713
Максименко и только. Только он прогрессирует выходя практически в каждом матче в основе. Да и прибавил парень не слабо.
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ruslanzap
1574856751
Обляков ум
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lejnin
1574858069
Если освободиться от клубных пристрастий, то выбирать надо из тройки Максименко-Сафонов-Дивеев, т.е. игроков, которые провели больше всего матчей за свои команды, а значит самые стабильные, что есть несомненный плюс для молодого игрока. Из них Максименко в приоритете, так как он в наибольшей степени делает результат из этих троих, хотя и Сафонов немногим похуже. Но лучшим молодым выберут Шапи, ибо всё равно все видят только атаку и голы, не замечая важность защиты. ПыСы. Не замечаю среди лучших игроков представителей немытых, ужель у "лучшего клуба России по мнению этого самого клуба" отсутствуют талантливые воспитанники? :D:D:D
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ramos6548
1574868031
Жаль что не все Спартаковцы попали сюда... очень много достойной смены вырастила академия
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portero
1574869874
из быков если только Сафонов, ему бы еще накачку психолога хорошего и стоял бы еще лучше.
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mahan
1574920936
Из списка этой награды достойны Максименко и Сафонов, надеюсь из них и выберут кого-то.
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