Шапи, Дивеев, Ломовицкий, Максименко – номинанты на звание лучшего молодого игрока РПЛ

ДФЛ объявила претендентов на награду «Первая пятерка», которая вручается лучшему молодому футболисту года в РПЛ.
Номинанты: Даниил Глебов («Ростов»), Игорь Дивеев (ЦСКА), Роман Евгеньев («Динамо»), Иван Игнатьев («Краснодар»), Александр Ломовицкий («Спартак» – «Арсенал»), Александр Максименко («Спартак»), Иван Обляков (ЦСКА), Матвей Сафонов («Краснодар»), Магомед-Шапи Сулейманов («Краснодар»), Николай Рассказов («Спартак») и Даниил Уткин («Краснодар»).
- «Первая пятерка» – национальная премия в российском футболе, существующая с 2002 года. Вручается под эгидой РФС Детской футбольной лигой (ДФЛ) и спортклубом «Лукойл» лучшему молодому футболисту Российской премьер-лиги по итогам уходящего года.
- В список номинантов попадают футболисты не старше 21 года, сыгравшие не менее 50% матчей своей команды в РПЛ. Учитываются также успехи в еврокубках, игры за сборные команды страны.
- В 2018 году награду завоевал хавбек ЦСКА Ильзат Ахметов.
Источник: сайт ДФЛ