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    Шапи, Дивеев, Ломовицкий, Максименко – номинанты на звание лучшего молодого игрока РПЛ

    ДФЛ объявила претендентов на награду «Первая пятерка», которая вручается лучшему молодому футболисту года в РПЛ.

    Номинанты: Даниил Глебов («Ростов»), Игорь Дивеев (ЦСКА), Роман Евгеньев («Динамо»), Иван Игнатьев («Краснодар»), Александр Ломовицкий («Спартак» – «Арсенал»), Александр Максименко («Спартак»), Иван Обляков (ЦСКА), Матвей Сафонов («Краснодар»), Магомед-Шапи Сулейманов («Краснодар»), Николай Рассказов («Спартак») и Даниил Уткин («Краснодар»).

    • «Первая пятерка» – национальная премия в российском футболе, существующая с 2002 года. Вручается под эгидой РФС Детской футбольной лигой (ДФЛ) и спортклубом «Лукойл» лучшему молодому футболисту Российской премьер-лиги по итогам уходящего года.
    • В список номинантов попадают футболисты не старше 21 года, сыгравшие не менее 50% матчей своей команды в РПЛ. Учитываются также успехи в еврокубках, игры за сборные команды страны.
    • В 2018 году награду завоевал хавбек ЦСКА Ильзат Ахметов.

    Источник: сайт ДФЛ

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +10257

      vka1970 20 минут назад

      Максименко и только.
      Только он прогрессирует выходя практически в каждом матче в основе.
      Да и прибавил парень не слабо.

      0
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      Рейтинг: +2275

      Dgad 36 минут назад

      Как по мне так Сафонов Дивеев или Максименко

      0
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      Рейтинг: +97

      zaichkin777@gmail.com 50 минут назад

      Сафонище лучший!!!!

      -1
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      Рейтинг: +1466

      STAFOR13 51 минуту назад

      Шапи или Дивеев

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      Рейтинг: +7839

      ufos73 > STAFOR13 30 минут назад

      Ага, первый лавку протирает, второй Конефеева радует постоянно ))

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      Рейтинг: +5273

      ilichkadr 1 час назад

      Александр Максименко («Спартак»).

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      Рейтинг: +7839

      ufos73 1 час назад

      Максименко! Самый стабильный, меньше всех косячит.

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