Уткин – о выборах президента РПЛ: «Кажется, у лиги появится новый руководитель»

Блогер и журналист Василий Уткин прокомментировал решение РФС признать перевыборы президента РПЛ Сергея Прядкина недействительными. Ранее сообщалось, что процедура будет повторена.

«Меня мало интересует властная коллизия в российском футболе. Противостояния Сергея Прядкина и Александра Дюкова быть не может. Прядкин — не самостоятельная фигура по двум причинам: он не представляет ни большие деньги, ни клан. Весь смысл фигуры Прядкина в том, что он более-менее устраивает всех. А человек, который устраивает всех, не может встревать в противостояние.

Сергей Прядкин не восстал, нет. Он попытался, воспользовавшись паузой, пристегнуть себя к стулу. Он вообще мастер таких манипуляций. Например, любимая шутка Прядкина — снять незаметно для собеседника с руки часы или вытащить ключи от машины. Он правда это делает виртуозно. Вот переизбрание — это что-то в этом роде. Но возникает одна проблема.

Дело не в том, нарушена или нет юридическая процедура. И не в том, полномочен ли РФС настаивать на перевыборах. Дело в том, и это все понимают — от «Спартака» до «Тамбова», — что в клубном футболе нужны перемены. Там что-то устроено сильно не так. Клубы Прядкину не поддержка. Большинству клубов все равно, там безымянные люди, сидящие на региональных деньгах. Он имеет смысл только как компромиссная фигура. И он сам вышел за пределы поиска компромисса.

Самое интересное, если бы Прядкин вдруг предложил, как решить проблему увеличения количества матчей, не прибегая при этом к одиозной идее 18 команд… Кто знает, может, ему бы вообще спасибо сказали, потому что у претендентов на его функционал, Алаева и Митрофанова, таких идей нет. Мне кажется, Сергей Геннадьевич просто поленился. Ну как обычно.

Если вам интересно, мне даже будет его не хватать. Он доброжелательный, веселый. Часов я не ношу, машины у меня нет. Беспокоиться не о чем, одни удовольствия. Но, кажется, в конце концов у лиги появится новый руководитель. Будем с ним в разных углах ресторана «Пробка на Цветном» есть римскую пасту (выдающаяся качо пепе, гениальная!), приветственно посверкивая глазами. Такое у меня предчувствие», — написал Уткин.