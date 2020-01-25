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  • Уткин – о выборах президента РПЛ: «Кажется, у лиги появится новый руководитель»

Уткин – о выборах президента РПЛ: «Кажется, у лиги появится новый руководитель»

25 января 2020, 00:00
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Блогер и журналист Василий Уткин прокомментировал решение РФС признать перевыборы президента РПЛ Сергея Прядкина недействительными. Ранее сообщалось, что процедура будет повторена.

«Меня мало интересует властная коллизия в российском футболе. Противостояния Сергея Прядкина и Александра Дюкова быть не может. Прядкин — не самостоятельная фигура по двум причинам: он не представляет ни большие деньги, ни клан. Весь смысл фигуры Прядкина в том, что он более-менее устраивает всех. А человек, который устраивает всех, не может встревать в противостояние.

Сергей Прядкин не восстал, нет. Он попытался, воспользовавшись паузой, пристегнуть себя к стулу. Он вообще мастер таких манипуляций. Например, любимая шутка Прядкина — снять незаметно для собеседника с руки часы или вытащить ключи от машины. Он правда это делает виртуозно. Вот переизбрание — это что-то в этом роде. Но возникает одна проблема.

Дело не в том, нарушена или нет юридическая процедура. И не в том, полномочен ли РФС настаивать на перевыборах. Дело в том, и это все понимают — от «Спартака» до «Тамбова», — что в клубном футболе нужны перемены. Там что-то устроено сильно не так. Клубы Прядкину не поддержка. Большинству клубов все равно, там безымянные люди, сидящие на региональных деньгах. Он имеет смысл только как компромиссная фигура. И он сам вышел за пределы поиска компромисса.

Самое интересное, если бы Прядкин вдруг предложил, как решить проблему увеличения количества матчей, не прибегая при этом к одиозной идее 18 команд… Кто знает, может, ему бы вообще спасибо сказали, потому что у претендентов на его функционал, Алаева и Митрофанова, таких идей нет. Мне кажется, Сергей Геннадьевич просто поленился. Ну как обычно.

Если вам интересно, мне даже будет его не хватать. Он доброжелательный, веселый. Часов я не ношу, машины у меня нет. Беспокоиться не о чем, одни удовольствия. Но, кажется, в конце концов у лиги появится новый руководитель. Будем с ним в разных углах ресторана «Пробка на Цветном» есть римскую пасту (выдающаяся качо пепе, гениальная!), приветственно посверкивая глазами. Такое у меня предчувствие», — написал Уткин.

  • Прядкин работает в РПЛ с самого основания – с 2001 года.
  • С 14 ноября 2007 года Прядкин – президент РПЛ.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия Прядкин Сергей Уткин Василий
Комментарии (4)
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Ганнибал Лектор
1579927553
Много разных кусков смыслового текста, не связанных между собой ничем, кроме фигуры Прядкина. В общем, бла-бла-бла - как раз то, что любит и чем с удовольствием занимается господин Уткин. Из его опуса я так и не понял, чем не угодил Дюкову Прядкин, и вообще, в чем смысл того, что его задвигают с общественной работы? И задвигают ли вообще? Может так, взбодрить решили... Непонятно
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vladimir-7
1579942417
Василий вроде всё правильно описал о Прядкине, однако вывод не конкретный, а он скорее такой, что Прядкин-тихоня, со всем согласен, ничего нового не предлагает и не внедряет, ни с кем не спорит и вроде всех устраивает, т.е. на самом деле, пустое место. Какие предложения от Прядкина поступили или поступят по совершенствованию РПЛ? НИКАКИЕ. А зачем нужен такой президент РПЛ?
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