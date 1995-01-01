Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»
    Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»
    2 Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
    Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
    3 Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
    Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?

    Уткин – о выборах президента РПЛ: «Кажется, у лиги появится новый руководитель»

    Блогер и журналист Василий Уткин прокомментировал решение РФС признать перевыборы президента РПЛ Сергея Прядкина недействительными. Ранее сообщалось, что процедура будет повторена.

    «Меня мало интересует властная коллизия в российском футболе. Противостояния Сергея Прядкина и Александра Дюкова быть не может. Прядкин — не самостоятельная фигура по двум причинам: он не представляет ни большие деньги, ни клан. Весь смысл фигуры Прядкина в том, что он более-менее устраивает всех. А человек, который устраивает всех, не может встревать в противостояние.

    Сергей Прядкин не восстал, нет. Он попытался, воспользовавшись паузой, пристегнуть себя к стулу. Он вообще мастер таких манипуляций. Например, любимая шутка Прядкина — снять незаметно для собеседника с руки часы или вытащить ключи от машины. Он правда это делает виртуозно. Вот переизбрание — это что-то в этом роде. Но возникает одна проблема.

    Дело не в том, нарушена или нет юридическая процедура. И не в том, полномочен ли РФС настаивать на перевыборах. Дело в том, и это все понимают — от «Спартака» до «Тамбова», — что в клубном футболе нужны перемены. Там что-то устроено сильно не так. Клубы Прядкину не поддержка. Большинству клубов все равно, там безымянные люди, сидящие на региональных деньгах. Он имеет смысл только как компромиссная фигура. И он сам вышел за пределы поиска компромисса.

    Самое интересное, если бы Прядкин вдруг предложил, как решить проблему увеличения количества матчей, не прибегая при этом к одиозной идее 18 команд… Кто знает, может, ему бы вообще спасибо сказали, потому что у претендентов на его функционал, Алаева и Митрофанова, таких идей нет. Мне кажется, Сергей Геннадьевич просто поленился. Ну как обычно.

    Если вам интересно, мне даже будет его не хватать. Он доброжелательный, веселый. Часов я не ношу, машины у меня нет. Беспокоиться не о чем, одни удовольствия. Но, кажется, в конце концов у лиги появится новый руководитель. Будем с ним в разных углах ресторана «Пробка на Цветном» есть римскую пасту (выдающаяся качо пепе, гениальная!), приветственно посверкивая глазами. Такое у меня предчувствие», — написал Уткин.

    • Прядкин работает в РПЛ с самого основания – с 2001 года.
    • С 14 ноября 2007 года Прядкин – президент РПЛ.

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:00
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106855
    #2
    Chernyi Lis
    81432
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75239
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru