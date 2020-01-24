РФС признал перевыборы Прядкина недействительными и обязал РПЛ провести новую процедуру

Избирательный комитет РФС признал нелегитимным переизбрание на пост президента РПЛ Сергея Прядкина 16 января на общем собрании клубов. Организацию обязали провести новую процедуру.

«2. Признать, что при проведении выборов Президента РФПЛ 16 января 2020 года не были в полной мере соблюдены основные принципы и требования, предъявляемые регламентирующими документами ФИФА и РФС.

3. Указать, что Устав РФПЛ не соответствует в отдельных частях законодательству РФ, регламентирующим документам ФИФА, Уставу РФС и Избирательному регламенту РФС.

4. Обязать РФПЛ привести свой Устав в соответствие с действующим законодательством РФ, регламентирующими документами ФИФА, Уставом РФС и Избирательным регламентом РФС в срок до 30 июня 2020 года.

5. Обязать РФПЛ провести выборы президента РФПЛ в течение 3 (трех) месяцев с момента вынесения настоящего решения Избирательного комитета РФС в полном соответствии с принципами и требованиями Устава ФИФА, Устава УЕФА, Типового избирательного кодекса ФИФА, Устава РФС и Избирательного регламента РФС, в том числе с соблюдением:

– разумных сроков выдвижения кандидатур на пост Президента РФПЛ, обеспечивающих открытость и прозрачность выборов (не позднее чем за 40 (сорок) дней до даты проведения Общего собрания членов РФПЛ и выборов президента РФПЛ);

– сроков формирования итогового списка кандидатов, уведомления РФС, в том числе Избирательного комитета РФС, и членов РФПЛ о проведении Общего собрания РФПЛ и составлении такого итогового списка (не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения Общего собрания членов РФПЛ и выборов президента РФПЛ)» – сказано в заявлении избиркома РФС.