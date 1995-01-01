Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
    Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
    2 Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
    Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
    3 Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»

    РФС признал перевыборы Прядкина недействительными и обязал РПЛ провести новую процедуру

    Избирательный комитет РФС признал нелегитимным переизбрание на пост президента РПЛ Сергея Прядкина 16 января на общем собрании клубов. Организацию обязали провести новую процедуру.

    «2. Признать, что при проведении выборов Президента РФПЛ 16 января 2020 года не были в полной мере соблюдены основные принципы и требования, предъявляемые регламентирующими документами ФИФА и РФС.

    3. Указать, что Устав РФПЛ не соответствует в отдельных частях законодательству РФ, регламентирующим документам ФИФА, Уставу РФС и Избирательному регламенту РФС.

    4. Обязать РФПЛ привести свой Устав в соответствие с действующим законодательством РФ, регламентирующими документами ФИФА, Уставом РФС и Избирательным регламентом РФС в срок до 30 июня 2020 года.

    5. Обязать РФПЛ провести выборы президента РФПЛ в течение 3 (трех) месяцев с момента вынесения настоящего решения Избирательного комитета РФС в полном соответствии с принципами и требованиями Устава ФИФА, Устава УЕФА, Типового избирательного кодекса ФИФА, Устава РФС и Избирательного регламента РФС, в том числе с соблюдением:

    – разумных сроков выдвижения кандидатур на пост Президента РФПЛ, обеспечивающих открытость и прозрачность выборов (не позднее чем за 40 (сорок) дней до даты проведения Общего собрания членов РФПЛ и выборов президента РФПЛ);

    – сроков формирования итогового списка кандидатов, уведомления РФС, в том числе Избирательного комитета РФС, и членов РФПЛ о проведении Общего собрания РФПЛ и составлении такого итогового списка (не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения Общего собрания членов РФПЛ и выборов президента РФПЛ)» – сказано в заявлении избиркома РФС.

    • Клубы РПЛ единогласно поддержали кандидатуру действующего президента Сергея Прядкина.
    • Прядкин работает в РФПЛ с самого основания – с 2001 года.
    • С 14 ноября 2007 года Прядкин – президент РФПЛ.

    Источник: РФС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:19
    Комментарии1
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106855
    #2
    Chernyi Lis
    81432
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75239
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru