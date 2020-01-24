Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • РФС признал перевыборы Прядкина недействительными и обязал РПЛ провести новую процедуру

РФС признал перевыборы Прядкина недействительными и обязал РПЛ провести новую процедуру

24 января 2020, 20:19
5

Избирательный комитет РФС признал нелегитимным переизбрание на пост президента РПЛ Сергея Прядкина 16 января на общем собрании клубов. Организацию обязали провести новую процедуру.

«2. Признать, что при проведении выборов Президента РФПЛ 16 января 2020 года не были в полной мере соблюдены основные принципы и требования, предъявляемые регламентирующими документами ФИФА и РФС.

3. Указать, что Устав РФПЛ не соответствует в отдельных частях законодательству РФ, регламентирующим документам ФИФА, Уставу РФС и Избирательному регламенту РФС.

4. Обязать РФПЛ привести свой Устав в соответствие с действующим законодательством РФ, регламентирующими документами ФИФА, Уставом РФС и Избирательным регламентом РФС в срок до 30 июня 2020 года.

5. Обязать РФПЛ провести выборы президента РФПЛ в течение 3 (трех) месяцев с момента вынесения настоящего решения Избирательного комитета РФС в полном соответствии с принципами и требованиями Устава ФИФА, Устава УЕФА, Типового избирательного кодекса ФИФА, Устава РФС и Избирательного регламента РФС, в том числе с соблюдением:

– разумных сроков выдвижения кандидатур на пост Президента РФПЛ, обеспечивающих открытость и прозрачность выборов (не позднее чем за 40 (сорок) дней до даты проведения Общего собрания членов РФПЛ и выборов президента РФПЛ);

– сроков формирования итогового списка кандидатов, уведомления РФС, в том числе Избирательного комитета РФС, и членов РФПЛ о проведении Общего собрания РФПЛ и составлении такого итогового списка (не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения Общего собрания членов РФПЛ и выборов президента РФПЛ)» – сказано в заявлении избиркома РФС.

  • Клубы РПЛ единогласно поддержали кандидатуру действующего президента Сергея Прядкина.
  • Прядкин работает в РФПЛ с самого основания – с 2001 года.
  • С 14 ноября 2007 года Прядкин – президент РФПЛ.

Источник: РФС
Россия. Премьер-лига
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
"Локо" в атаке
1579886682
Российский футбол=Дом2
Ответить
paracetamol
1579899171
Да, дураков выгнать трудно. Они же такие милые...
Ответить
stepan.kostin
1579920349
Качественный секс залог крепких отношений и крепкого здоровья обоих партнеров, и теперь есть средство которое изменит вашу сексуальную жизнь раз и навсегда, это реально секрет мужского величия (опробовал лично и всем советую попробовать хоть раз), не упусти шанс порадовать себя и её в постели ---- https://bit.vodka/maxim
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+