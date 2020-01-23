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Тарасов удостоился звания MVP тренировки «Рубина»

23 января 2020, 17:25
6

Полузащитник Дмитрий Тарасов, проходящий сборы с «Рубином» в Турции, признан MVP утренней тренировки команды.

Вместе с ним звания лучшего футболиста тренировки удостоились Карл Старфельт и Константин Плиев.

  • Тарасов поехал на сборы с «Рубином».
  • Первую половину сезона игрок пропустил в статусе свободного агента.
  • Первый зимний сбор казанцев продлится до 25 января.

Штаб «Рубина» начал определять MVP тренировки. Первым победителем стал Марков

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер «Рубина»
Россия. Премьер-лига Рубин Тарасов Дмитрий
Комментарии (6)
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Hektor 84
1579789916
Доказывает что он крутой дядька))))))
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Benifacto
1579791236
MVP иптить, а че просто по русски лучший уже не катит???позорище
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altezzik
1579791240
Уахахах MVP тренировки
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Авек плезир
1579792437
А кто был самый ценный на обеде? Евтич?
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DeStar
1579793335
Шикарная новость, первый гол кокорина на тренировке, mvp не тренировке, что за бред?) еще нравятся новости, когда кто-то забил гол на тренировке красивый, да какая разница у меня во дворе пацаны такие голу кладут что кокорин даже по телевизору не увидит наверное, новости бред)
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Cules2013
1579803147
фейспалм
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