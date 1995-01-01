Тарасов удостоился звания MVP тренировки «Рубина»

Полузащитник Дмитрий Тарасов, проходящий сборы с «Рубином» в Турции, признан MVP утренней тренировки команды.

Вместе с ним звания лучшего футболиста тренировки удостоились Карл Старфельт и Константин Плиев.

Штаб «Рубина» начал определять MVP тренировки. Первым победителем стал Марков

Сразу три! MVP тренировки – Карл Старфельт, Дмитрий Тарасов и Константин Плиев!⠀Напоминаем, что Лучшего игрока определяет тренерский штаб после утреннего занятия.⠀#РубиновыеСборы | #MVPТренировки pic.twitter.com/HJLx7aUxnG