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    Тарасов удостоился звания MVP тренировки «Рубина»

    Полузащитник Дмитрий Тарасов, проходящий сборы с «Рубином» в Турции, признан MVP утренней тренировки команды.

    Вместе с ним звания лучшего футболиста тренировки удостоились Карл Старфельт и Константин Плиев.

    • Тарасов поехал на сборы с «Рубином».
    • Первую половину сезона игрок пропустил в статусе свободного агента.
    • Первый зимний сбор казанцев продлится до 25 января.

    Штаб «Рубина» начал определять MVP тренировки. Первым победителем стал Марков

    Источник: твиттер «Рубина»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +766

      Hektor 84 7 минут назад

      Доказывает что он крутой дядька))))))

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