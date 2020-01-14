Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    2 Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?

    Штаб «Рубина» начал определять MVP тренировки. Первым победителем стал Марков

    Тренерский штаб «Рубина» на сборах в Турции ввел звание «MVP тренировки», чтобы определять наиболее ценного игрока дня.

    «С сегодняшнего дня и до окончания сборов каждое утреннее занятие тренерский штаб нашей команды будет определять MVP тренировки. По окончании сборов игрок, набравший наибольшее количество баллов, станет MVP сборов», – сообщается в твиттере клуба.

    Первым обладателем звания «MVP тренировки» стал форвард Евгений Марков.

    • Первый зимний сбор казанцев продлится до 25 января.
    • «Рубин» сыграет товарищеские матчи с польской «Лехией» (21 января) и словацким «Слованом» (25 января).

    Тарасов, Игнатьев, Макаров отправились на первый сбор «Рубина» в Турции

    Источник: твиттер «Рубин»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.01.2020 17:48
    Комментарии5
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106853
    #2
    Chernyi Lis
    81412
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75148
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru