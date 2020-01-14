Штаб «Рубина» начал определять MVP тренировки. Первым победителем стал Марков

Тренерский штаб «Рубина» на сборах в Турции ввел звание «MVP тренировки», чтобы определять наиболее ценного игрока дня.

«С сегодняшнего дня и до окончания сборов каждое утреннее занятие тренерский штаб нашей команды будет определять MVP тренировки. По окончании сборов игрок, набравший наибольшее количество баллов, станет MVP сборов», – сообщается в твиттере клуба.

Первым обладателем звания «MVP тренировки» стал форвард Евгений Марков.

Первый зимний сбор казанцев продлится до 25 января.

«Рубин» сыграет товарищеские матчи с польской «Лехией» (21 января) и словацким «Слованом» (25 января).

Тарасов, Игнатьев, Макаров отправились на первый сбор «Рубина» в Турции