Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Штаб «Рубина» начал определять MVP тренировки. Первым победителем стал Марков

Штаб «Рубина» начал определять MVP тренировки. Первым победителем стал Марков

14 января 2020, 17:48
5

Тренерский штаб «Рубина» на сборах в Турции ввел звание «MVP тренировки», чтобы определять наиболее ценного игрока дня.

«С сегодняшнего дня и до окончания сборов каждое утреннее занятие тренерский штаб нашей команды будет определять MVP тренировки. По окончании сборов игрок, набравший наибольшее количество баллов, станет MVP сборов», – сообщается в твиттере клуба.

Первым обладателем звания «MVP тренировки» стал форвард Евгений Марков.

  • Первый зимний сбор казанцев продлится до 25 января.
  • «Рубин» сыграет товарищеские матчи с польской «Лехией» (21 января) и словацким «Слованом» (25 января).

Тарасов, Игнатьев, Макаров отправились на первый сбор «Рубина» в Турции

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер «Рубин»
Россия. Премьер-лига Рубин Марков Евгений
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Авек плезир
1579013710
Первый титул МВП в карьере Маркова
Ответить
Hektor 84
1579023043
Что то много Рубина на сайте. Завтра опубликуют кто первый до сартира добежал
Ответить
RJM555
1579793375
подскажите пож, а что это такое как расшифровать эту хрень
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+