Штаб «Рубина» начал определять MVP тренировки. Первым победителем стал Марков

Что то много Рубина на сайте. Завтра опубликуют кто первый до сартира добежал
Тренерский штаб «Рубина» на сборах в Турции ввел звание «MVP тренировки», чтобы определять наиболее ценного игрока дня.
«С сегодняшнего дня и до окончания сборов каждое утреннее занятие тренерский штаб нашей команды будет определять MVP тренировки. По окончании сборов игрок, набравший наибольшее количество баллов, станет MVP сборов», – сообщается в твиттере клуба.
Первым обладателем звания «MVP тренировки» стал форвард Евгений Марков.
- Первый зимний сбор казанцев продлится до 25 января.
- «Рубин» сыграет товарищеские матчи с польской «Лехией» (21 января) и словацким «Слованом» (25 января).
Тарасов, Игнатьев, Макаров отправились на первый сбор «Рубина» в Турции
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— «Рубин» Казань (@fcrk) January 14, 2020