Тарасов, Игнатьев, Макаров отправились на первый сбор «Рубина» в Турции

«Рубин» полетел в Белек на первый зимний сбор.
В Турцию отправились 26 футболистов команды, к ним также присоединились защитник Владислав Масальский, полузащитник Дмитрий Тарасов и нападающий Кирилл Косарев.
Вратари: Юрий Дюпин, Иван Коновалов, Алексей Городовой;
Защитники: Филип Уремович, Сильвие Бегич, Владимир Гранат, Константин Плиев, Карл Старфельт, Олег Данченко, Данил Степанов, Николай Поярков, Илья Самошников;
Полузащитники: Павел Могилевец, Евгений Башкиров, Игорь Коновалов, Вячеслав Подберезкин, Камиль Закиров, Александр Ташаев, Александр Зуев, Зурико Давиташвили, Хвича Кварацхелия, Ника Кипиани, Денис Макаров;
Нападающие: Евгений Марков, Бека Микелтадзе, Иван Игнатьев.
- Первый зимний сбор казанцев продлится до 25 января.
- «Рубин» сыграет товарищеские матчи с польской «Лехией» (21 января) и словацким «Слованом» (25 января).
Источник: Официальный сайт «Рубина»