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    Тарасов, Игнатьев, Макаров отправились на первый сбор «Рубина» в Турции

    «Рубин» полетел в Белек на первый зимний сбор.

    В Турцию отправились 26 футболистов команды, к ним также присоединились защитник Владислав Масальский, полузащитник Дмитрий Тарасов и нападающий Кирилл Косарев.

    Вратари: Юрий Дюпин, Иван Коновалов, Алексей Городовой;

    Защитники: Филип Уремович, Сильвие Бегич, Владимир Гранат, Константин Плиев, Карл Старфельт, Олег Данченко, Данил Степанов, Николай Поярков, Илья Самошников;

    Полузащитники: Павел Могилевец, Евгений Башкиров, Игорь Коновалов, Вячеслав Подберезкин, Камиль Закиров, Александр Ташаев, Александр Зуев, Зурико Давиташвили, Хвича Кварацхелия, Ника Кипиани, Денис Макаров;

    Нападающие: Евгений Марков, Бека Микелтадзе, Иван Игнатьев.

    • Первый зимний сбор казанцев продлится до 25 января.
    • «Рубин» сыграет товарищеские матчи с польской «Лехией» (21 января) и словацким «Слованом» (25 января).

    Источник: Официальный сайт «Рубина»

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    13.01.2020 13:49
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