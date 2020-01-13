Тарасов, Игнатьев, Макаров отправились на первый сбор «Рубина» в Турции

«Рубин» полетел в Белек на первый зимний сбор.

В Турцию отправились 26 футболистов команды, к ним также присоединились защитник Владислав Масальский, полузащитник Дмитрий Тарасов и нападающий Кирилл Косарев.

Вратари: Юрий Дюпин, Иван Коновалов, Алексей Городовой;

Защитники: Филип Уремович, Сильвие Бегич, Владимир Гранат, Константин Плиев, Карл Старфельт, Олег Данченко, Данил Степанов, Николай Поярков, Илья Самошников;

Полузащитники: Павел Могилевец, Евгений Башкиров, Игорь Коновалов, Вячеслав Подберезкин, Камиль Закиров, Александр Ташаев, Александр Зуев, Зурико Давиташвили, Хвича Кварацхелия, Ника Кипиани, Денис Макаров;

Нападающие: Евгений Марков, Бека Микелтадзе, Иван Игнатьев.