Журналист Егоров: «У Кокорина есть выбор: или «Сочи», или «Зенит-2»

«Зенит» не настроен оставлять форварда Александра Кокорина в первой команде. По информации бывшего журналиста «Спорт-Экспресса» Сергея Егорова, у игрока есть выбор.

«Cегодня открывается зимнее трансферное окно. Но у меня нет сомнений, что по подписанной клубом и игроком бумаге интересы «Зенита» защищены максимально. У Кокорина есть выбор: или «Сочи», или «Зенит-2».

Но если он настроен на «Зенит-2» на четыре месяца, то летом у него будет хороший выбор. Он будет хорошим и сейчас, если «Зенит» отпустит в другую команду на правах аренды», – написал Егоров в телеграме.