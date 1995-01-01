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    Журналист Егоров: «У Кокорина есть выбор: или «Сочи», или «Зенит-2»

    «Зенит» не настроен оставлять форварда Александра Кокорина в первой команде. По информации бывшего журналиста «Спорт-Экспресса» Сергея Егорова, у игрока есть выбор.

    «Cегодня открывается зимнее трансферное окно. Но у меня нет сомнений, что по подписанной клубом и игроком бумаге интересы «Зенита» защищены максимально. У Кокорина есть выбор: или «Сочи», или «Зенит-2».

    Но если он настроен на «Зенит-2» на четыре месяца, то летом у него будет хороший выбор. Он будет хорошим и сейчас, если «Зенит» отпустит в другую команду на правах аренды», – написал Егоров в телеграме.

    • Во вторник «Сочи» объявил об аренде Кокорина до конца сезона.
    • Футболист не участвовал в официальных матчах с октября 2018 года.
    • Осенью Кокорин вышел по УДО из места лишения свободы.

    Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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    Сегодня, 11:26
    Комментарии16
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      Рейтинг: +36120

      MaxRnD 51 секунду назад

      Сочи по стоимости состава скоро выйдет на твёрдое второе место в чемпионате ? ))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1356

      neim 8 минут назад

      Вали Саня назад в Динамо ! Там и отомстишь Зениту за не оправданные надежды !

      2
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      ...
      Рейтинг: +6485

      FanatSerj > neim 7 минут назад

      ага, там если что закрышуют )))

      0
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      Рейтинг: +36782

      portero 19 минут назад

      большая вероятность что он свалит летом из страны, хотя посмотрим... может и потерпеть за денюжку.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +874

      acor94 25 минут назад

      Зачем же он подписывал новый контракт с ними? Ушел бы сразу в Ростов или в родное Динамо. Убивать игрока, грешное дело.

      2
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      Рейтинг: +4703

      alp > acor94 9 минут назад

      потому что не ждал такой подставы... в его судьбе, походу, участвуют люди покруче Миллера...

      1
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      ...
      Рейтинг: +6485

      FanatSerj > acor94 5 минут назад

      грамотно развели, чтобы не усиливать конкурентов, по принципу да не достанешься ты никому, если и достанешься, то "карманному" клубу, который всё равно как надо сыграет в нужном матче.

      0
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      Рейтинг: +1352

      solodealer 50 минут назад

      Понятно одно: футбольные таланты и спортивная форма Кокорина не имеет никакого отношения к происходящему... ИНАЧЕ ОН БЫ ИГРАЛ В ОСНОВЕ. Семаку и его компетенциям, полагаю, в этом вопросе можно доверять в гораздо более полной мере, чем мнениям "манагеров под газом"...
      Возможно, у пресловутого "руководства Зенита" есть СВОИ счёты к Кокорину...За то, например, что имидж "великой" компании был им замазан в этой "пацанской" истории с драками в кафешках и автостоянках, с видео про девок на коленях и битиём бюрократов стульями по голове... Не ледует этого недооценивать: Газмяс тратит СУМАСШЕДШЕЕ БАБЛО НА ПОДДЕРЖКУ ИМИДЖА "БЕЛОГО И ПУШИСТОГО"))) А Санёк..., рыгнув с похмелья поутру в кофейне, одним взмахом стула свёл на нет усилия группы высокооплачиваемых мордоделов НА МЕСЯЦЫ шумихи в прессе!)))
      Чисто "технически" в "Сочи" Кокорин остаётся действующим игроком РПЛ... Восстанавит форму... Может показывать чудеса на поле в играх с серьёзными соперниками))) А потом, когда "тюремная пыль" окончательно осыпется с его плеч... паренёк тихо и смиренно выйдет на поле в составе основного Зенита... БЕЗ НАГЛОЙ УЛЫБКИ НА ШКОДНОЙ РОЖЕ ..С любовью во взгляде, обращённом к известной ложе на трибуне...

      2
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      Рейтинг: +2232

      BlackMurder 1 час назад

      Можно опять его закрыть

      0
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      Рейтинг: +13610

      bset 1 час назад

      Лучше к Адвокату уехать, если есть такая возможность. А если останется в Зените и его уберут в дубль, будет опять интересно посмотреть на то, как Семак с этой ситуацией будет справляться. Надеюсь, Семаку все это надоест, соберет свои вещи и уйдет в закат, а на его место кого-нибудь более послушного поставят, который благополучно сольет чемпионство Зенита. Есть у нас куда более достойные команды, чем клубы с таким руководством, где мало того, что слов своих не держат (Медведев обещал, что никого продавать и отдавать в аренду не будут), так еще и своего главного тренера лишают игроков, на которых те рассчитывали, даже не спросив.

      3
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      Рейтинг: +13610

      bset 1 час назад

      А Сочи и Зенит-2 - это не одно и то же? Я думал, что это два разных названия одной команды.

      8
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      Рейтинг: +13610

      bset > bset 1 час назад

      Люблю Зенит. То про судей что не коммент, то куча лайков, то про фарм-клубы Зенита, то про Кокорина, то про бакланов и многострадальный стадион. Просто клуб-мем.

      0
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      Рейтинг: +1352

      solodealer > bset 1 час назад

      Нееее...разные...
      Сочи - это Зенит-3+

      2
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      Рейтинг: +3575

      Yurok161 > bset 1 час назад

      Сочи это зенмт-3.А Оренбург зенит-4

      2
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      Рейтинг: +6485

      FanatSerj > Yurok161 3 минуты назад

      а тут ещё жалуются, что команд московских много в РПЛ ))))

      0
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      Рейтинг: +4193

      Viper for CSKA 1 час назад

      Как в Южном парке: выбор между гигантской клизмой и сэндвичем с экскрементами. Санта-Барбара продолжается.

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