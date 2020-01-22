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  • Журналист Егоров: «У Кокорина есть выбор: или «Сочи», или «Зенит-2»

Журналист Егоров: «У Кокорина есть выбор: или «Сочи», или «Зенит-2»

22 января 2020, 11:26
23

«Зенит» не настроен оставлять форварда Александра Кокорина в первой команде. По информации бывшего журналиста «Спорт-Экспресса» Сергея Егорова, у игрока есть выбор.

«Cегодня открывается зимнее трансферное окно. Но у меня нет сомнений, что по подписанной клубом и игроком бумаге интересы «Зенита» защищены максимально. У Кокорина есть выбор: или «Сочи», или «Зенит-2».

Но если он настроен на «Зенит-2» на четыре месяца, то летом у него будет хороший выбор. Он будет хорошим и сейчас, если «Зенит» отпустит в другую команду на правах аренды», – написал Егоров в телеграме.

  • Во вторник «Сочи» объявил об аренде Кокорина до конца сезона.
  • Футболист не участвовал в официальных матчах с октября 2018 года.
  • Осенью Кокорин вышел по УДО из места лишения свободы.

Источник: телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Зенит Сочи Зенит-2 Кокорин Александр
Комментарии (23)
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Viper for CSKA
1579682012
Как в Южном парке: выбор между гигантской клизмой и сэндвичем с экскрементами. Санта-Барбара продолжается.
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bset
1579682468
А Сочи и Зенит-2 - это не одно и то же? Я думал, что это два разных названия одной команды.
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bset
1579682670
Лучше к Адвокату уехать, если есть такая возможность. А если останется в Зените и его уберут в дубль, будет опять интересно посмотреть на то, как Семак с этой ситуацией будет справляться. Надеюсь, Семаку все это надоест, соберет свои вещи и уйдет в закат, а на его место кого-нибудь более послушного поставят, который благополучно сольет чемпионство Зенита. Есть у нас куда более достойные команды, чем клубы с таким руководством, где мало того, что слов своих не держат (Медведев обещал, что никого продавать и отдавать в аренду не будут), так еще и своего главного тренера лишают игроков, на которых те рассчитывали, даже не спросив.
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acor94
1579686445
Зачем же он подписывал новый контракт с ними? Ушел бы сразу в Ростов или в родное Динамо. Убивать игрока, грешное дело.
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portero
1579686806
большая вероятность что он свалит летом из страны, хотя посмотрим... может и потерпеть за денюжку.
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MaxRnD
1579687931
Сочи по стоимости состава скоро выйдет на твёрдое второе место в чемпионате ? ))
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Давид59
1579690060
Похоже эти ребята (которые табуреткой ушибленные)злопамятны
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Cromathaar
1579697705
Уж тогда в Фейенорд бы лучше отправили.
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САДЫЧОК
1579708912
Интересно , а почему бы Дзюбе не предложить выбор Сочи или Зенит 2 ?!! Ведь , Дзюба намного слабее Кокорина !
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zigbert
1579718066
Видимо с Кокориным все решено было заранее.
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