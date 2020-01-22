«Чертаново»: «Надеемся, «Манчестер Юнайтед» сделает предложение Пиняеву»

Директор «Чертаново» Николай Ларин рассчитывает, что «Манчестер Юнайтед» через какое-то время предложит контракт 15-летнему воспитаннику московской школы Сергею Пиняеву. Игрок уже неоднократно проходил стажировку в стане англичан.
«Пиняев у них играет в основном по краям атаки. В «МЮ» есть правило: стажировка не более 14 дней в году. Переход может состояться только с 18 лет. Надеемся, через какое-то время «Манчестер Юнайтед» сделает предложение Сергею», – сказал Ларин.
- Весной 2018 года Пиняев, находясь на стажировке в академии «МЮ», смог забить пять мячей в товарищеском матче с итальянским «Бари».
- Второй раз отправился в расположение английского клуба в январе 2019 года.
- Сообщалось, что английский клуб хочет забронировать 15-летнего игрока на четыре года.
Источник: «Чемпионат»