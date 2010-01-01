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    «Чертаново»: «Надеемся, «Манчестер Юнайтед» сделает предложение Пиняеву»

    Директор «Чертаново» Николай Ларин рассчитывает, что «Манчестер Юнайтед» через какое-то время предложит контракт 15-летнему воспитаннику московской школы Сергею Пиняеву. Игрок уже неоднократно проходил стажировку в стане англичан.

    «Пиняев у них играет в основном по краям атаки. В «МЮ» есть правило: стажировка не более 14 дней в году. Переход может состояться только с 18 лет. Надеемся, через какое-то время «Манчестер Юнайтед» сделает предложение Сергею», – сказал Ларин.

    • Весной 2018 года Пиняев, находясь на стажировке в академии «МЮ», смог забить пять мячей в товарищеском матче с итальянским «Бари».
    • Второй раз отправился в расположение английского клуба в январе 2019 года.
    • Сообщалось, что английский клуб хочет забронировать 15-летнего игрока на четыре года.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +344

      vmonomah17 50 минут назад

      Лишь бы не спился к 18 годам. А то наша молодежь сыграет пару тройку матчей, их начинают называть русскими мессиями и роналдами и те, на радостях, перестают играть.

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