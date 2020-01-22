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  • «Чертаново»: «Надеемся, «Манчестер Юнайтед» сделает предложение Пиняеву»

«Чертаново»: «Надеемся, «Манчестер Юнайтед» сделает предложение Пиняеву»

22 января 2020, 08:12
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Директор «Чертаново» Николай Ларин рассчитывает, что «Манчестер Юнайтед» через какое-то время предложит контракт 15-летнему воспитаннику московской школы Сергею Пиняеву. Игрок уже неоднократно проходил стажировку в стане англичан.

«Пиняев у них играет в основном по краям атаки. В «МЮ» есть правило: стажировка не более 14 дней в году. Переход может состояться только с 18 лет. Надеемся, через какое-то время «Манчестер Юнайтед» сделает предложение Сергею», – сказал Ларин.

  • Весной 2018 года Пиняев, находясь на стажировке в академии «МЮ», смог забить пять мячей в товарищеском матче с итальянским «Бари».
  • Второй раз отправился в расположение английского клуба в январе 2019 года.
  • Сообщалось, что английский клуб хочет забронировать 15-летнего игрока на четыре года.

Источник: «Чемпионат»
Россия. ФНЛ Англия. Премьер-лига Чертаново Манчестер Юнайтед Чертаново Манчестер Юнайтед
Комментарии (3)
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vmonomah17
1579675513
Лишь бы не спился к 18 годам. А то наша молодежь сыграет пару тройку матчей, их начинают называть русскими мессиями и роналдами и те, на радостях, перестают играть.
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ivanthebest
1579681154
Меньше внимания нужно уделять таким паренькам. Да, талант есть, но его можно в один миг про..рать и остаться никому не нужным на обочине жизни. Везде очень тонкая грань. Сегодня ты мегаталант, а завтра пылишь только в областной лиге.
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zigbert
1579717448
Пока загадывать, какой игрок из него получится,рано. Но все же удачи парню!
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