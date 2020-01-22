«Чертаново»: «Надеемся, «Манчестер Юнайтед» сделает предложение Пиняеву»

Директор «Чертаново» Николай Ларин рассчитывает, что «Манчестер Юнайтед» через какое-то время предложит контракт 15-летнему воспитаннику московской школы Сергею Пиняеву. Игрок уже неоднократно проходил стажировку в стане англичан.

«Пиняев у них играет в основном по краям атаки. В «МЮ» есть правило: стажировка не более 14 дней в году. Переход может состояться только с 18 лет. Надеемся, через какое-то время «Манчестер Юнайтед» сделает предложение Сергею», – сказал Ларин.